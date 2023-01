Как в Лондоне случился пивной потоп: Трагедия на пивоварне «Мо и Компания»

Все началось с лопнувшего троса

Как и на современных пивоварнях, в XIX веке пиво тоже выдерживали в больших емкостях.

Пиво, которое вырвалось из одного резервуара, запустило цепную реакцию, разрушая соседние емкости с пенным напитком. / Источник: pinterest.es

Немного арифметики

Пивоварни в Британии. Гравюры начала XIX века.

Пивное цунами

Современный комикс, посвященный лондонскому пивному потопу 1814 года.

Жертвы трагедии

Рисунки лондонского пивного потопа и ликвидации его последствий. 1814 год.

Конец истории

Благодаря помощи государства пивоварня Meux and Company Brewery не обанкротилась, а восстановила свою работу.

Реклама пивоварни Meux and Company Brewery, начало XX века.

Лондонский театр Dominion. Именно на его месте до 1922 года находилась пивоварня Meux and Company Brewery . / Источник: twitter.com

Ни для кого не секрет, что алкоголь вреден для организма. Более того, в больших количествах спиртное является смертельным ядом. Однако история знает случаи , когда крепкие напитки убивали не только тех, кто непосредственно их употреблял, но и тех, кто по какой-либо причине оказывался неподалеку от внушительных запасов алкоголя. Одна из таких трагедий, вошедшая в историю как London Beer Flood, произошла в начале XIX века в столице Великобритании.В понедельник, 17 октября 1814 года, на одной из лондонских пивоварен Meux and Company Brewery («Мо и Компания») случилась неординарная трагедия. Большой пивной танк (резервуар), в котором на то время пребывало более 600 тонн пенного напитка, треснул и разорвался. Причиной аварии стал один из трех десятков стальных тросов, которые поддерживали цистерну.Обрыв троса случился, скорее всего, из-за его дефекта. Остальные же металлические канаты не выдержали резкого перераспределения нагрузки, и пивной чан лопнул. Колоссальная масса жидкости ринулась на другие пивные резервуары, которые были размещены неподалеку.Соседние емкости не устояли под натиском пивной волны и стали взрываться. Кирпичные стены здания пивоварни не выдержали, и темный портер (особый сорт пива) хлынул на лондонскую улицу Тоттенхэм-Корт-Роуд, где, собственно, и располагалась пивоварня Meux and Company Brewery.Чтобы представить масштабы «пивного потопа», а также убытки, которые понесла пивоварня «Мо и Компания», стоит обратиться к элементарной арифметике. Среднестатистический размер пивных резервуаров в то время был равен 6 м в высоту при диаметре 18 м. Емкость такого чана составляла 3 тыс. 550 баррелей пива. В то время 1 баррель пенного напитка был равен примерно 166,4 литра. В итоге получается, что объем одного чана составлял 590 тыс. литров.Такие резервуары в то время обходились пивоварне в 10 тыс. фунтов стерлингов (примерно $800 тыс. по нынешнему курсу). Это значит, что покупка даже одного подобного чана считалась для компании событием по-настоящему знаковым. Следовательно, разрушение резервуара становилось более чем ощутимым убытком для предприятия.Пивоварня Meux and Company Brewery имела в своем распоряжении еще более вместительные емкости для пива – до 610 тысяч литров пенного алкогольного напитка. Таким образом, на лондонские улицы выплеснулось примерно полторы тысячи тонн портера.Волна пенного напитка, пробив кирпичную кладку пивоварни, вырвалась на улицу, которая была весьма плотно застроена трущобами. Первым пострадавшим от пивного цунами зданием стал небольшой паб Tavistock Arms: портер разрушил стену заведения, похоронив под ней барменшу. Далее пивной поток снес еще несколько шатких домиков.Большинство жилых построек в этом бедном районе имели подвальные помещения, в которых тоже жили люди. Врываясь через двери и окна в такие трущобы, пенный напиток моментально заполнял подвалы . Несколько людей, которые оказались в тот момент в этих помещениях, утонули в пиве.Когда же волна пива остановилась, прохожие, осознав, что произошло, бросились к хмельному напитку. Кто-то черпал портер руками, некоторые же, становясь на колени, пили пенный напиток прямо из пивных луж, которые образовались на дороге. Улица, на которой располагалась пивоварня, а также все прилегающие переулки, вмиг заполнились людьми. Толпа существенно затруднила проведение спасательных мероприятий.Всего в результате «пивного цунами» погибло 9 человек. Из них 8 утонули или были погребены под обломками рухнувших домов, один же британец на радостях упился пивом и умер от алкогольного отравления. Однако на этом счет пострадавших не закончился.Предприимчивые и не очень обремененные человеческой моралью родственники некоторых погибших в «пивном цунами» начали выставлять их тела для демонстрации всем любопытным . Естественно, за такой просмотр была предусмотрена плата. И вот во время одной из таких демонстраций толпа любопытных, собравшаяся в одном из домов, провалилась в подвал, который все еще был заполнен портером. В результате несколько человек получили ушибы и переломы.Через несколько дней родственники погибших и пострадавших начали подавать в суд иски к владельцу пивоварни «Мо и Компания», которая оказалась в весьма непростой финансовой ситуации. Кроме убытков от потери дорогостоящего оборудования, пивовары уже заплатили налог в городскую казну.Пивоварня Meux and Company Brewery очутилась на грани банкротства. Если бы лондонский суд принял сторону потерпевших, то производителям хмельного напитка, скорее всего, пришлось бы закрыться. Однако судьи и присяжные признали все произошедшее «деяниями высших сил», за которые никто не может нести ответственность.Владельцы пивоварни, воспрянув духом, обратились в британский Парламент с просьбой к государству возместить им все налоговые выплаты, которые компания добросовестно внесла в бюджет. Парламентарии согласились, поэтому «Мо и Компания» избежала банкротства.Лондонская пивоварня Meux and Company Brewery после этого инцидента успешно работала еще более века. И лишь в 1922 году здание на лондонской улице Тоттенхэм-Корт-Роуд было полностью снесено. В настоящее время на его месте находится столичный театр Dominion.