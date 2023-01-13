Как в Лондоне случился пивной потоп: Трагедия на пивоварне «Мо и Компания»

Все началось с лопнувшего троса

Как и на современных пивоварнях, в XIX веке пиво тоже выдерживали в больших емкостях.

Пиво, которое вырвалось из одного резервуара, запустило цепную реакцию, разрушая соседние емкости с пенным напитком. / Источник: pinterest.es

Немного арифметики

Пивоварни в Британии. Гравюры начала XIX века.

Пивное цунами

Современный комикс, посвященный лондонскому пивному потопу 1814 года.

Жертвы трагедии

Рисунки лондонского пивного потопа и ликвидации его последствий. 1814 год.

Конец истории

Благодаря помощи государства пивоварня Meux and Company Brewery не обанкротилась, а восстановила свою работу.

Реклама пивоварни Meux and Company Brewery, начало XX века.

Лондонский театр Dominion. Именно на его месте до 1922 года находилась пивоварня Meux and Company Brewery . / Источник: twitter.com