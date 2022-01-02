Поёт «американский идол» Хейли Рейнхарт, которой пророчат популярность Мэрилин Монро

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Поёт «американский идол» Хейли Рейнхарт.

Хейли Рейнхарт пока ещё только в начале своего творческого пути, но уже имеет внушительную армию поклонников. В десятом сезоне культового реалити-шоу «American Idol» соул-певица и композитор заняла третье место. Но можно не сомневаться, что это не последнее её достижение



Хейли Рейнхарт пока ещё только в начале своего творческого пути, но уже имеет внушительную армию поклонников. В десятом сезоне культового реалити-шоу «American Idol» соул-певица и композитор заняла третье место. Но можно не сомневаться, что это не последнее её достижение . Её сравнивают с Мэрилин Монро , Бритни Спирс и Дженис Джоплин. И она действительно великолепна!

Голосовой диапазон Хейли Рейнхарт поражает любого, что услышит, как она поёт.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: