Зачем британские бармены подмешивали смертельный яд в напитки для гостей

Когда в 1920-х в США действовал Сухой закон, он наглядно показал, насколько люди не готовы распрощаться с этой вредной привычкой. Впрочем, если брать обстоятельства в конце XVIII века в Великобритании, то тогда вредность алкогольных напитков в баре просто зашкаливала — и уж точно нуждалась в запрете. Дело в том, что тогда повсеместно в стране бармены и производители алкоголя подмешивали в алкогольные напитки яд.
Пьяница с пивом.
Самым популярным среди владельцев английских пабов были сушеные плоды Анамирты коккулюсовидной (Anamirta cocculus и ее плоды Cocculus indicus), которые везли из юго-восточной Азии исключительно с этой целью — подмешать их в напитки. Желаемую смесь получали из плодов этой мощной лианы с белыми цветами, и плоды эти содержали токсический компонент под названием пикротоксин.
Бочки алкоголя в Лондоне.
Пикротоксин, очень горький сам по себе, в зависимости от дозы, вызывал тошноту, рвоту, вялось, заторможенность (а при больших дозах — судороги) — в общем, всё то, чем обычно характеризуется алкогольное отравление. И, собственно, ради этого его и подмешивали в напитки — владельцы пабов хотели таким образом замаскировать тот факт, что их алкогольные напитки безбожно разбавлены водой.
Три крестьянина в баре, одного из которых рвет. 1784 год.
Иногда яд добавляли бармены — со временем их стали штрафовать за это на 500 фунтов (для сравнения: порция анамирта за время активного его употребления выросла с двух до семи шилингов, но в любом случае была значительно меньше этой суммы). А иногда виноваты были производители алкоголя (их позже стали штрафовать на 200 фунтов). Так, например, в пиво, разбавленное водой и приправленное ядом, добавляли еще соль, чтобы замаскировать изменение вкуса и заставить гостей паба пить еще больше.
Бар с джином. 1842 год.
Производители рома, с другой стороны, разбавляли свой напиток водой еще до добавления сахара и черной патоки, чтобы замаскировать вкус и цвет напитка. Иногда, кроме анамирта, даже добавляли кайенский перец — всё, лишь бы непритязательная публика не заметила подвоха и получила желаемый результат опьянения.
Анамирта коккулюсовидная. Ботаническая иллюстрация из книги Köhler’s Medizinal-Pflanzen, 1887.
Так как разбавленный алкоголь предназначался, в основном, для самого низшего слоя населения, реальных масштабов отравления населения никто не знает. Фактически, зафиксирован только один случай смерти от отравления анамирта — в 1826 году группа моряков в Ливерпуле сильно отравилась в местном баре после распивания рома. Один моряк погиб, остальным удалось выздоровень, хотя процесс выздоровления занял немало времени.
Женщины выгоняют пьяниц из бара. 1875 г.
Массовое добавление яда в алкогольные напитки в Лондоне продолжалось почти столетие — с 1970-х до 1890-х. Когда за употребление анамирта начали штрафовать, бармены стали экспериментировать с другими токсичными веществами: опиум, наперстянка, тобак, квазия (растение, вызывающее тошноту) и даже семена чихибуха, которые используют и по сей день для добычи стрихнина.
Семена чилибуха.
И если анамирт транспортировался исключительно в Англию, то стрихнином не брезговали пользоваться и в других барах Европы. Так, Мединижский журнал The Lancet в 1837 году опубликовал историю в Германии, где «мужчине подали пиво с семенами чихибуха, после чего тот отправился домой, где у него начались сильнейшие конвульсии, через 15 минут закончившиеся смертью мужчины».
Пивоварня. 1803 год.
Сохранились документы, подтверждающие, что владельцы баров в то время хранили яды у себя дома, чтобы не рисковать своим бизнессом из-за участившихся рейдов. Иногда портные шили на заказ специальные плащи с потайными карманами, в которых бы бармены могли хранить яд. В 1864 году специальный департамент из 26 образцов пива, взятых у лицензированных пивоварен, в 20 из них обнаружил следы растворенных ядов.
Отдельные случаи добавления ядов в алкоголь продолжались в Великобритании вплоть до начала ХХ века, после чего эту практику применило также правительство США, чтобы внедрить идею о вредности алкоголя для населения.
Сцена из паба. 1848 год.
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