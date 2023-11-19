Зачем британские бармены подмешивали смертельный яд в напитки для гостей

Пьяница с пивом.

Бочки алкоголя в Лондоне.

Три крестьянина в баре, одного из которых рвет. 1784 год.

Бар с джином. 1842 год.

Анамирта коккулюсовидная. Ботаническая иллюстрация из книги K& #246 ;hler’s Medizinal-Pflanzen, 1887.

Женщины выгоняют пьяниц из бара. 1875 г.

Семена чилибуха.

Пивоварня. 1803 год.

Сцена из паба. 1848 год.