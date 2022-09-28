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Провальный макияж голливудских знаменитостей

Быть знаменитостью – не простая работа, камера смотрит прямо в лицо, и от неё не скроешь свои недостатки. То ли визажисты устроили забастовку, то ли знаменитости совсем потеряли вкус и чувство меры. Решать вам.

Провальный макияж голливудских знаменитостей

Анджелина Джоли


Провальный макияж голливудских знаменитостей

На одной из премьер своего фильма Анджелина пришла с тонной пудры на лице. Такое ощущение, как будто она ехала прямиком из Колумбии.

Эшли Джадд


Провальный макияж голливудских знаменитостей

Она снялась в 47 фильмах, и за это время могла бы научиться пользоваться косметикой. Снова пудра.

Дрю Берримор


Провальный макияж голливудских знаменитостей

Дрю всегда выглядит мило и прекрасно, но иногда даже у нее случаются конфузы. Например, этот макияж говорит о том, что она только что выбралась из снежной бури.

Николь Кидман


Провальный макияж голливудских знаменитостей

Видимо Николь вместе с предыдущими успела сгонять в Колумбию.

Провальный макияж голливудских знаменитостей

И снова коксик

Аврил Лавин


Провальный макияж голливудских знаменитостей

Всё ещё находясь в образе 16-ти летнего подростка, Аврил поражает нас своим выбором макияжа. Но стоит заметить, что она уже не подросток, а взрослая женщина

Кристина Агилера


Провальный макияж голливудских знаменитостей

В 2000-Х годах она была самой знаменитой певицей мира, и видимо это отложила на неё отпечаток. Одно время Кристина красилась просто ужасно, но слава богам, сейчас она выглядит хорошо, и главное естественно.

Деми Ловато


Провальный макияж голливудских знаменитостей

Кукольная внешность – не всегда хорошо. Слишком яркие губы, и бледная кожа делают Деми похожей на фарфоровую куклу.

Ева Лонгория


Провальный макияж голливудских знаменитостей

Ничего вам это не напоминает? Очень уж похоже на белую повязку черепашек ниндзя …

Дженнифер Лоуренс


Провальный макияж голливудских знаменитостей

В последнее время Дженни становиться всё известнее, и ей пора бы уже начать следить за своим внешним видом. Появляться с таким макияжем на публике, да ещё и с розовой помадой – это дурной тон.

Дженифер Лопес


Провальный макияж голливудских знаменитостей

Безусловно она очень красива, но было такое время, когда она несколько месяцев подряд появлялась на публике с ресницами, накрашенными очень странным образом. Во-первых на каждом глазу получилось по 9 ресничек. Ровно. Во вторых, опять эта розовая помада.

Келли Осборн


Провальный макияж голливудских знаменитостей

Дочь великого Оззи никогда не отличалась привлекательностью, но в последнее время опять таки пристрастилась к ярко-розовой помаде.

Провальный макияж голливудских знаменитостей

Ресницы Ким выглядят как репейник, прилипший к векам.

Ларк Вурхис


Провальный макияж голливудских знаменитостей

Вурхис знакома всем, кому уже есть 25, так как в середине девяностых она была довольно популярна. Недавно она получила небольшую роль в телевизионном сериале, и ходят слухи, что ее гример затеял саботаж.

Лейтон Мистер


Провальный макияж голливудских знаменитостей

Синяки под глазами в принципе идут не всем, а нарисованные тем более.

Лил Ким


Провальный макияж голливудских знаменитостей

Известная рэпперша Лил Ким стала еще более известной тем, что сделала много пластических операций. Но вместе с утерянной чувствительностью лица она, судя по всему, потеряла и способность делать макияж – в последний раз она отметилась розовой помадой, красными щеками и абсолютно белыми веками.

Линдси Лохан


Провальный макияж голливудских знаменитостей

У Линдси непростая жизнь – проблемы с наркотиками, законом и, как итог, – невозможность даже привести в порядок свое лицо. В некоторых случаях ее макияж напоминает грим персонажа из сериала «Ходячие мертвецы»

Миша Бартон


Провальный макияж голливудских знаменитостей

Бартон всегда выглядела прекрасно, как на экране, так и в реальной жизни, но в последнее время складывается ощущение, что она постоянно мучается от простуды.

Сара Джессика Паркер


Провальный макияж голливудских знаменитостей

Все знают о шутках про лошадей в адрес Сары Джессики Паркер и ее черт лица. Однако она очень талантливая и привлекательная актриса и не заслуживает такого отношения к себе – разве что за определенные ошибки, которые она совершает в вопросе макияжа.

Шэрон Стоун


Провальный макияж голливудских знаменитостей

Сложилось ощущение, что Шэрон помогал краситься сумасшедший енот, который и давал ей советы о применении пудры, подводки и теней для глаз.

Тараджи Хенсон


Провальный макияж голливудских знаменитостей

Она выглядит замечательно, но даже с ней могут случиться провалы в вопросе макияжа. Например, однажды она использовала слишком много белой пудры под глазами, из-за чего сложилось впечатления, что у нее там два белых мешка.

Тони Брэкстон


Провальный макияж голливудских знаменитостей

Брэкстон обычно выглядит очень привлекательно и прекрасно справляется со своим макияжем, но однажды и у нее случился провал – она использовала слишком много осветлителя вокруг глаз, а красноватая подводка для бровей не сочеталась вообще ни с чем на ее лице.

Провальный макияж голливудских знаменитостей

Известная супер-модель появилась на показе с розовыми губами, и чернейшими веками. И без того выразительный взгляд стал похож на взгляд сумасшедшей.

Айшвара Рай


Провальный макияж голливудских знаменитостей

Индийская красавица не умеет подбирать цвет помады.

Эмма Уотсон


Провальный макияж голливудских знаменитостей

Ещё один любитель енотиков в нашей поборке.

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