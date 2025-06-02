10 советских фильмов о Великой Отечественной Войне, которые нужно показать своим детям

Есть фильмы, которые не оставят равнодушными никого, даже избалованных спецэффектами современных подростков. А всё потому, что в них настоящая история страны и народа, настоящая любовь, трагедия и то щемящее, о чём очень трудно сказать словами. В нашем обзоре 10-ка советских фильмов о Великой Отечественной Войне, которые обязательно стоит показать своим взрослеющим детям.
1. «Летят журавли», 1957 год, режиссёр Михаила Калатозов.
Афиша к премьере фильма Летят журавли.
Фильм с удивительной эмоциональной силой рассказывает о простых людях, в судьбы которых безжалостно вторглась война.
Летят журавли. Кадры из фильма.
"Летят журавли" стал единственным советским фильмом, награжденным "Золотой Пальмовой Ветвью" Каннского фестиваля.
Летят журавли. Кадры из фильма.
Никита Хрущёв после просмотра фильма его не оценил, а главную героиню, роль которой исполнила Татьяна Самойлова, назвал «шлюхой».
Летят журавли. Кадры из фильма.
Перед показом фильма в Каннах Пабло Пикассо сказал Татьяне Самойловой: «Уверен, после показа Вашей картины Вы станете звездой», а после просмотра фильма назвал его гениальным.
2. «Молодая гвардия», 1948 год, режиссёр Сергей Герасимов.
Премьерная афиша к фильму Молодая гвардия.
Кто-то из них был признанным хулиганом, кто-то вовсе не помышлял о подвигах, кто-то не желал выслушивать наставления, подчиняться дисциплине, но всех их объединило желание сбросить фашистское иго.
Кадры из фильма Молодая гвардия.
В начале 1960-х фильм подвергли серьёзным исправлениям из-за выявления новых фактов и обстоятельств, связанных с «Молодой гвардией», а так же из-за решений КПСС о культе личности Сталина.
Кадры из фильма Молодая гвардия.
Сцену казни молодогвардейцев снимали глубокой ночью, но всё равно собрались тысячи людей со всех окрестностей, лично знавшие молодогвардейцев. Ведь после трагических событий прошло всего 5 лет. Многие рыдали, а родители погибших героев падали в обморок.
3. «А зори здесь тихие...», 1972 год, режиссёр Станистав Ростоцкий.
Премьерная афиша фильма А зори здесь тихие.
А зори здесь тихие. Кадры из фильма.
В фильме довоенное и послевоенное время показано в цвете, а война - в чёрно-белых цветах.
А зори здесь тихие. Кадры из фильма.
Писатель Борис Васильев, по одноименной повести которого и снимался фильм, приезжал на съёмки всего один раз и заявил, что он останется поклонником спектакля Любимова, а с концепцией киноверсии не согласен.
А зори здесь тихие. Кадры из фильма.
В фильме была сцена, где юные зенитчицы загорают на брезенте голышом. Режиссёру пришлось её убрать. Ростоцкий, защищая эпизод, говорил: «Мне нужно показать, что убивают не просто людей, а женщин, красивых и молодых, которые рожать должны, продолжать род».
4. «Аты-баты шли солдаты...», 1977 год, режиссёр Леонид Быков.
Премьерная афиша фильма Аты-баты шли солдаты.
Трагедия, комедия, лирика и героизм переплелись в фильме о комсомольском взводе, ценой собственной жизни остановившем колонну немецких танков.
Аты-баты шли солдаты. Кадры из фильма.
«Блюстители нравственности» обвиняли Быкова в «пропаганда разврата». И это при том, что единственная в фильме любовная сцена длится пару минут, а герои в одежде, застёгнутой на все пуговицы, просто разговаривают.
Аты-баты шли солдаты. Кадры из фильма.
«Мужчина не плачет, мужчина огорчается», - одна из самых известных цитат этого фильма.
5. «В бой идут одни «старики», 1973 год, режиссёр Леонид Быков.
Премьерная афиша фильма В бой идут одни старики.
В этом фильме есть всё: и жар боев, и радость первой победы над врагом, и величие братства, скрепленного кровью, и первую любовь, и горечь утраты… А «старикам» не больше 20-ти лет.
В бой идут одни старики. Кадры из фильма.
Фильм «В бой идут одни старики» снят по воспоминаниям советских летчиков. Прототипом главного героя фильма лейтенанта Титаренко (он же Маэстро) стал Герой Советского Союза Виталий Попков, служивший в годы войны в легендарном 5-м гвардейском истребительном авиационном полку под командованием Василия Сталина, и его эскадрилья была прозвана «поющей» за то, что в ней имелся собственный хор.
В бой идут одни старики. Кадры из фильма.
Два самолета были подарены полку оркестром Утесова, и на одном красовалась надпись «Веселые ребята».
В бой идут одни старики. Кадры из фильма.
На сдачу фильма в Госкино Украины были приглашены не только высокие чины украинского кинематографа, но и летчики-фронтовики, в том числе и трижды Герой Советского Союза, сбивший в 156 воздушных боях 59 фашистских самолетов Александр Покрышкин. Фильм его потряс настолько, что когда в зале зажгли свет Покрышкин, не стесняясь, вытирал слёзы.
6. «Отец солдата», 1973 год, режиссёр Резо Чхеидзе.
Афиша фильм Отец солдата.
Фильм о человечности, семье, подвиге, любви и победе.
Отец солдата. Кадры из фильма.
Автор сценария Сулико Жгенти во время Великой Отечественной добровольцем ушел на фронт, служил в морских десантных частях, был тяжело ранен. Прототип главного героя фильма «Отец солдата» служил вместе с Сулико Жгенти.
Отец солдата. Кадры из фильма.
Резо Чхеидзе признавался, что лучшей рецензией на фильм для него является письмо из Севастополя, в котором рассказывался удивительный случай. В милицию явился человек и признался, что совершил кражу. Объясняя мотивы своего поступка он заявил: «Я только что посмотрел фильм «Отец солдата» и решил, что буду честно жить на белом свете».
Отец солдата. Кадры из фильма.
Режиссёр Резо Чхеидзе: «Немногим героям фильмов у нас поставлены монументы. А в Кахетии до сих пор стоит огромнейший памятник отцу солдата Махарашвили, главному герою фильма. Это памятник всем тем мужчинам, женщинам, старикам, детям, которые победили в страшной войне XX века. В той деревне, где поставили скульптуру, 300 человек не вернулись с войны»..
7. «Они сражались за Родину», 1975 года, режиссёр Сергей Бондарчук
Премьерная афиша фильма Они сражались за Родину.
Июль 1942 года. Подступы к Сталинграду. Обескровленные и измотанные советские войска ведут тяжелые оборонительные бои и несут огромные потери…
Звёздный актёрский состав фильма.
Фильм снимался в местах, где проходили реальные бои, и роя окопы, съёмочная группа находила много человеческих костей которые сразу отдавали на перезахоронение. Саперы постоянно находили остатки мин.
Юрий Никулин в фильме Они сражались за Родину.
Для воспроизведения взрывов и разрывов снарядов пиротехниками во время съемок было израсходовано пять тонн тротила.
8. «Судьба человека», 1975 года, режиссёр Сергей Бондарчук
Премьерная афиша фильма Судьба человека.
Фильм рассказывает о русском солдате, который в годы войны подвергся страшным испытаниям, остался без дома и без семьи, оказался в концлагере, но сумел не только выжить, но и отстоял своё право быть человеком.
Кадры из фильма Судьба человека.
Юному актёру, который сыграл роль Ванюшки, было всего 5 лет. Режиссёр долго не мог выбрать никого из детей, которых родители приводили на пробы. А Павлика Борискина Бондарчук увидел, когда то пришёл с отцом в Дом кино на сеанс какого-то детского фильма.
Кадры из фильма Судьба человека.
Выдающийся итальянский режиссер Роберто Росселлини, посмотрев фильм, с восхищением отметил: «Это самое сильное, самое великое, что было снято о войне».
9. «Иваново детство», 1962 года, режиссёр Андрей Тарковский
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… Детство 12-летнего Ивана закончилось в тот день, когда у него на глазах фашисты расстреляли мать и сестренку.
Иваново детство. Кадры из фильма.
Повесть «Иван» Владимира Богомолова, по которой снимался фильм, впервые была напечатана в журнале "Знамя" в 1957 году. Впоследствии повесть переиздали 200 раз и перевели на 40 языков.
Иваново детство. Кадры из фильма.
Фильм "Иваново детство" стал первой советской кинокартиной, завоевавшим "Золотого льва".
Иваново детство. Кадры из фильма.
«Такой войны мы еще не знали, такую войну нам никто еще не показывал», - так отозвался о фильме после просмотра Карен Шахназаров.
10. «Иди и смотри», 1985 года, режиссёр Элен Климов
Постер к фильму Иди и смотри.
Кадры из фильма Иди и смотри.
Первоначально фильм должен был называться «Убейте Гитлера». Название стало единственной цензурной правкой, на которую согласился режиссёр.
Кадры из фильма Иди и смотри.
Журнал «TimeOut» после премьеры фильма написал: «Фильм Климова без каких-либо недомолвок утверждает, что если Бог и есть, то в начале 40-х он брал очень долгий перерыв на обед».
Кадры из фильма Иди и смотри.
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