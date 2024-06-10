Странные дела: Девушки стали поголовно вымазывать лицо помадой, чтобы быть еще красивее

Внушительное перевоплощение.
Каждый день визажисты-профессионалы и блогеры-любители придумывает 1000 и 1 новый способ, как стать ещё красивее. Или здорово напугать соседей по лестничной клетке. К примеру, нынче в социальных сетях всё чаще мелькают фотографии девушек с яркой помадой далеко за пределами губ и даже под (и над) глазами.
Круги под глазами, шрамы и пигментные пятна: скрыть сложно, но возможно.
Нет предела совершенству. Во всяком случае, так считает каждая девушка, которая утром старательно наносит на лицо консилер, корректор, тональный крем, а сверху шлифует весь этот слоеный пирог пудрой. Но некоторые изъяны решительно не желают скрываться с глаз долой. Особенно, выраженные тёмные круги, небольшие шрамы от акне и пигментные пятна. Но битва за красоту не может быть проиграна. И находчивые бьюти-гуру придумали секретное оружие: скрывать недостатки яркой помадой. Удивительно, но работает!
Скрыть несовершенства на коже поможет красная или оранжевая помада.
Хотя, удивляться как раз нечему. Всё дело в законах колористики. Поскольку круги под глазами и следы от акне чаще всего имеют синеватый или коричневый цвет, то его можно нейтрализовать противоположными оттенками: красным и оранжевым. Но корректоры столь экзотичной гаммы представлены только среди профессиональной косметики и актёрского грима, так что выручит простой и бюджетный вариант, который уже наверняка есть в вашей косметичке – губная помада. Главное, выбрать правильный тон, исходя из своего оттенка кожи.
Светлокожим – помада с розоватым подтонам.
Например, женщинам с очень светлой кожей в качестве консилера-«пятновыводителя» подойдёт красная помада с розоватым подтоном.
Девушкам среднего тона кожи лучше подойдёт классический красный.
Девушкам со «средним» или «нейтральным» тоном кожи скрыть круги поможет красная помада с фиолетовым оттенком (к примеру, классический «голливудский» красный, а-ля Монро).
А смуглянкам – коралловый и оранжевый.
А смуглым красоткам стоит взять на вооружение коралловую или даже оранжевую помаду. Ведь на смуглой коже круги и шрамы чаще имеют очень тёмный оттенок, так что их нужно дополнительно «ожелтить».
Нанесите помаду на праймер…
… а сверху – консилер.
Освоить этот лайфхак сможет каждая. Для начала (до макияжа) нанесите хороший увлажняющий крем для нежной кожи вокруг глаз, дайте ему впитаться, а затем используйте праймер, чтобы пигменты помады не контактировали с кожей напрямую. На проблемные участки нанесите помаду, аккуратно её растушуйте (можно использовать бьюти-блендер или мягкую кисть для теней), а сверху добавьте слой консилера. Если помада всё ещё будет видна, используйте тональный крем.
В её случае лёгкий консилер не перекрыл цвет помады…
…поэтому девушка добавила тональный крем и осталась довольна результатом.
Результат должен порадовать.
Где круги? Нет кругов.
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