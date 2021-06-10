13 полезных хитростей по обустройству огородов и грядок, когда места маловато

В последнее время всё больше и больше людей стараются даже на небольшом земельном участке выращивать не только укроп с петрушкой, а и овощи с ягодами. Но как быть, когда места действительно не так уж и много, а хочется, чтобы было всё и сразу? Этим вопросом задаётся каждый второй начинающий садовод-огородник. Идеи с декоративными огородами-грядками – отличный вариант для тех, кто мечтает обзавестись экологически чистыми продуктами и попросту сэкономить на том, что можно вырастить самостоятельно.
1. Ящики
Ящики для растений.
Ящики отлично подойдут для того, чтобы ваш огород выглядел компактно и ухоженно, а главное – многофункционально. Благодаря такому разделению, вы запросто можете выращивать не только зелень, ягоды, корнеплоды, а и другие овощи на ваше усмотрение. Например, в одном из плантаторов запросто можно посадить клубнику, в другом – салат, а в третьем, по желанию цветы.
Оригинально, практично и удобно.
2. Оригинальное ограждение
Разделение грядок ограждением из веток.
Огороды, хотя и полезны во многих отношениях, часто считаются довольно непривлекательными и грязными, и поэтому, как правило, не присутствуют во дворах, которые напоминают дворики с картинок. А ведь на самом деле даже в самом красивом и ухоженном дворе запросто можно завести огородик, или хотя бы пару грядок. Главное подойти к этому делу креативно и с умом. Не стоит сбрасывать со счетов простые и элементарные подручные средства. Иногда даже банальные ветки могут послужить прекрасным разделителем грядок, отделяя одну от другой, как показано на фото.
3. Горшки
Как оказалось, горшки также могут статью частью грядок.
Вам не нужно много места или денег, чтобы вырастить свои собственные овощи. Горшки и кашпо являются идеальными средствами для выращивания овощей, и вы можете использовать контейнеры, которые у вас наверняка уже есть. Такой метод создаёт особую атмосферу, придавая вашему двору модную деревенскую тенденцию. Так что смело используйте всё то, что есть под рукой.
4. Разделяй и властвуй
Ящик с разделителем.
Ящик с разделителями – то, что нужно для тех, у кого совсем уж мало места, а так хочется завести собственный огород хотя бы в пару грядок. Разделитель – простое и недорогое решение для разделения овощей разных сортов. К тому же, они могут быть приобретены практически в любом хозяйственном магазине, а для тех, кто желает проявить творчество, их можно запросто сделать самостоятельно из сподручных средств. Например, из отрезков древесины или старых досок, которые можно выложить на манер сетки, скрепляя их между собой клеем, шурупами, гвоздями или садовой нитью.
5. Подвесные кашпо
Подвесные кашпо для овощей.
Выращивание овощей в подвесных (плантаторах) кашпо является отличным решением для экономии места. Использование подвесных плантаторов идеально подходит для выращивания абсолютно различных овощей, при этом облегчая уход за ними.
Важно! Плантаторы лучше всего повесить на металлические рамы для прочности и стабильности, поскольку они могут стать довольно тяжёлыми при заполнении. Сами кашпо могут быть какими угодно, как деревянными, так и металлическими, и пластиковыми.
6. Клумба в форме сердца
Грядка в форме сердца.
Хотите разместить на своём земельном участке небольшую клумбу? Тогда подойдите к этому делу креативно. Смастерите сами или же приобретите в магазине оригинальную «коробку» в форме сердца. На такой импровизированной грядке запросто можно выращивать разнообразную зелень, которая станет не только неотъемлемой частью в приготовлении блюд, а послужит прекрасным элементом декора, став украшением вашего двора.
7. Детский овощной сад
Вместе веселее.
Если у вас есть участок, где вы выращиваете овощи для собственных детей, то поверьте, такой огород имеет множество преимуществ. Ведь садоводство может повысить концентрацию ребёнка, помочь развить интерес к здоровому питанию, а также подтолкнуть его проводить время на открытом воздухе вдали от различных гаджетов, укрепить уверенность в себе, воспитать любовь к природе, при этом научив ценить не только свой труд, а и чужой.
Важно! Чтобы создать детский огород, сосредоточьтесь на функциональности, а не на внешнем виде. Постройте грядку в безопасном, легко доступном месте для вашего ребёнка.
8. Многоярусные овощные грядки
Многоярусная система посадки.
Если ваш задний двор находится на склоне, то вместо того, чтобы пытаться бороться с ним, создайте из него многоуровневый огород, построив плантаторы в пошаговом методе, максимально используя земельный участок.
Важно! Если вы планируете покрасить свои плантаторы, обязательно сделайте это перед посадкой овощей и выберите износостойкую краску, предназначенную для использования снаружи, чтобы предотвратить выцветание и шелушение.
9. Посадочный стол
Оригинальный посадочный стол.
Посадочные столы, хотя в целом довольно дорогостоящие, являются отличным пространством, в котором вы можете выращивать овощи, не используя ценную площадь земли. Вы можете приобрести посадочные столы различных размеров, дабы удовлетворить собственные пожелания и запросы, единственное ограничение заключается в том, что они, как правило, довольно мелкие и поэтому не подходят для выращивания овощей, которые уходят достаточно глубоко под землю.
Важно! Плюсом служит то, что они портативны и поэтому могут быть перемещены в теплицу во время неблагоприятной погоды, или могут быть переставлены в более подходящее место, если вы обнаружите, что ваши овощи не прорастают должным образом.
10. Зелёная крыша
Огород на крыше.
Доступные крыши служат отличными местами для выращивания растений, трав, зелени и овощей. Из-за их сравнительной высоты с другими зданиями и деревьями, они, как правило, не находятся в тени в любое время дня, и поэтому овощи извлекают выгоду из максимального уровня солнечного света. Они также эффективно используют дождевую воду. Наличие огорода на крыше позволяет вам наслаждаться отдыхом на природе, а не горбатиться на грядках не поднимая головы каждый раз, когда приезжаешь на дачу.
Важно! Зелёные крыши имеют много и других преимуществ, включая продление срока службы крыш за счёт защиты их материалов от воздействия окружающей среды, а также сокращение расходов на электроэнергию и отопление, поскольку такие крыши, как правило, сохраняют тепло здания гораздо дольше.
11. Зелёная стена
Настенный огород.
Настенные плантаторы решают проблему, пытаясь создать огород в ограниченном пространстве. Деревянные или металлические ящички можно просто повесить или привинтить к стене, обеспечивая место для выращивания овощей.
Важно! При размещении нескольких плантаторов на стене, убедитесь, что над каждым из них достаточно места для роста овощей вверх.
12. Вертикальное озеленение
Идеальный вариант для выращивания салата.
Вертикальное озеленение стало весьма популярным за последние несколько лет, поскольку выращивание растений и овощей стало более модным среди молодого поколения, которое зачастую живёт в многоквартирных домах или имеет очень ограниченное внешнее пространство. Такой вид огорода идеально подходит для выращивания зелени и различных видов салата.
13. Гидропонные овощи
Гидропонные огороды.
Гидропонное садоводство – это искусство выращивания растений без использования почвы или компоста. К тому же, такой огород запросто можно соорудить самостоятельно из различных подручных средств, например, из бутылок, как показано на фото. Такого рода огороды пользуются весьма огромной популярностью среди садоводов.
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