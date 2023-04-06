Пивной алкоголизм и закат эпохи, когда пенное пили, как воду

Если собственной тары не было, покупатель заказывал «большую с прицепом»: залпом выпивал маленькую кружечку, а с собой брал стакан побольше. Так начиналось утро рабочего дня простого человека в эпоху пивного алкоголизма.
Очереди за пивом
Пили пиво зимой и летом. В холодное время года продавцы подогревали пенное — настолько привыкло к алкогольному напитку советское население.
Пивная индустрия в СССР разделялась на несколько уровней. Чаще всего пенный напиток продавался в киосках. Пиво качеством не отличалось — на дне бутылки часто обнаруживался неприятный осадок. Другое дело — разливное пиво. Цистерны со свежим пенным напитком утром, в обед и вечером ждала толпа мужчин.
Пиво в цистернах портилось быстро, поэтому везли обычно с завода, расположенного рядом. Если в округе пиво не производилось, люди шли в соседние районы. Пенный напиток можно было купить в специальных автоматах, которые наливали его, словно лимонад.
Интересно, что в семидесятые годы XX века стеклянные кружки, в которые наливали пиво в ларьках, не воровали. Граждане сознательно возвращали тару. А вот во времена перестройки стекло заменили пластиковыми пакетами. Покупатели набирали пиво в пакет, делали отверстие и посасывали напиток.
Пиво с утра — культурная традиция
Пили пиво и маргиналы, и приличные рабочие люди. Только культура пития у каждого была своя. Главы семейств обычно позволяли себе употребить бутылочку «Жигулёвского» утром выходного дня после ванны. Некоторые спускались к ларькам и болтали с «коллегами» о политике и культуре за кружкой пенного. Маргинальные личности предпочитали коктейли: пиво смешивали с водкой для лучшего эффекта. Несмотря на разные привычки, напиток пили все.
Пивные бары в СССР
Другое развлечение фанатов пенного — пивные залы и рестораны. Первый тип заведения запомнился благодаря советским фильмам. Утром, днём и вечером пивные были заполнены до отказа. Люди брали сразу несколько кружек напитка, ставили на небольшие столики, доставали закуску. Пиво пили стоя. В обеденный перерыв залы наполнялись работягами.
Любой фанат пива мечтал попасть в ресторан или бар. Проблема была не в деньгах. Пивные рестораны — приличные заведения с хорошим товаром по разумной цене. Очереди были катастрофические. Зачастую, минуя ожидающих, в заведение проскальзывал иностранец, высокопоставленное лицо или друг швейцара.
Отечественное пиво для борьбы с алкоголизмом
Советские власти хотели пивом перебить тягу к водке. Большевики активно боролись с пьянством, в 1918 году Ленин подписал запрет на продажу крепких алкогольных напитков. Однако его преемник, Иосиф Сталин, запрет аннулировал.
В пятидесятых годах XX века повсеместно открывались рюмочные. Государственная казна вновь начала пополняться доходами от продажи спиртного. Однако через несколько лет стало ясно, что страна попросту спивается. Рюмочные закрыли, огненную воду запретили продавать в столовых. Им на смену пришли те самые пивные ларьки. Так советские власти ударили пивным алкоголизмом по водочному.
Советское пиво и советский антифриз
Антиалкогольная компания Горбачёва, которая развернулась в 1985 году, коснулась и пивной индустрии. Во время «сухого закона» объёмы производства алкоголя снизились, что привело к острому дефициту. В результате люди начали пить всё подряд — от антифриза до настоек из клея.
Пивные ларьки реабилитировали в 1992 году после распада Советского Союза. Россия стала крупнейшим потребителем спирта в мире. Пиво признали полноценным алкогольным продуктом лишь в 2011 году. С этого же момента ужесточились требования к розничной продаже любых алкогольных напитков.
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