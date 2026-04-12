Картошка из костра и еще 5 советских деликатесов, по которым ностальгируют наши родители

Фото: cooking.nytimes.com / Топ-6 популярных деликатесов из СССР!
В советском детстве вкусняшки были совершенно другими. Их могли мамы приготовить из «нечего», а результат был потрясающий. К примеру, по выходным жарили не шашлыки, а запекали картофель прямо в горячих углях. В результате получался самостоятельный гарнир, от которого текли слюнки.
1. Гренки с яйцом и чесноком
Фото: 1worldcafe.com / Гренки готовили солеными и сладкими!
Самым популярным бюджетным блюдом в Советском Союзе были гренки, который готовили из черствого хлеба. Обычно на столе появлялось это блюдо, когда заканчивались деньги, а до зарплаты еще нужно было дожить! И тогда выручали простые продукты, которые можно было превратить в аппетитное блюдо с хрустящей корочкой. Для приготовления гренок нужно было взять любой хлеб, парочку яиц, соль и чеснок. Хлеб нарезался на порционные кусочки, опускался в подсоленную яичную семь и затем обжаривался с двух сторон на сковороде. После гренки посыпали измельченным чесноком. В результате получался сытный завтрак, обед или ужин. Также можно было приготовить сладкий вариант. Тогда гренки нужно было присыпать сахаром. Сладкая закуска к чаю готова!
2. Картофель, запеченный в костре
Фото: proza.ru / Картофель получался ароматным благодаря дыму и жару.
А вот картофель, запеченный в костре, можно смело назвать символом советской простоты, походной и дачной романтики. Это блюдо не перестает вызывать ностальгию у наших родителей. Для приготовления деликатеса нужно было минимум ингредиентов — картофель и специи.
У каждой семьи был свой вариант приготовления. Можно было картофель в кожуре класть прямо в тлеющие угли, а можно было обернуть овощ в фольгу и лишь затем положить в костер. После оставалось любоваться огнем и общаться с родными, поскольку на приготовление уходило не менее двух часов.
Для многих людей, выросших в СССР, это блюда по сей день считается самым настоящим деликатесом. Картошечка-гриль получалась нежной, рассыпчатой внутри и с хрустящей корочкой снаружи.
3. Леденец «Петушок» в ложке
Фото: forum.smallgames.ws / Леденцы готовили прямо в столовых ложках!
В СССР в тренде были сахарные леденцы «Петушки». Их продавали в магазинах, а можно было приготовить в домашних условиях. Причем, сделать можно было в виде фигурки — для этого продавались специальные металлические формочки. Но если не было возможности купить гаджет, то леденцы не менее вкусные получались прямо в ложке.
Самодельная карамель готовилась из сахара, воды и иногда лимонной кислоты. Мамы варили сахарный сироп, а затем заливали его по столовым ложкам и с одной стороны клали деревянную палочку (спичку). А после застывания получался самый настоящий леденец! Каждый советский ребенок понимал, что если дома есть сахар и очень хочется сладенького, то можно сделать «Петушок»! Карамелька приносила детям много удовольствия. В наше время такие леденцы на палочке не теряют своей актуальности.
4. Сладкий бутерброд из хлеба с сахаром
Фото: povar.ru / Бутерброд с сахаром вызывает ностальгию по детству...
Еще одним ностальгическим и любимым советским деликатесом является бутерброд со сливочным маслом и сахаром. Когда дома не было сладостей, то детей можно было порадовать простым десертом. Со временем блюдо стало не просто сладостью, а настоящим явлением советского быта.
Для быстрого блюда нужно было кусок батона ил белого хлеба смазать мягким сливочным маслом (маргарином) и обильно посыпать сахаром. Получалась вкусная замена печенья, булочек и даже конфет.
5. Шоколадное пирожное «Колбаска»
Фото: zebra-media.online / Пирожное готовили по праздникам...
По праздникам тоже приходилось готовить десерты из доступных продуктов. Мамы научились превращать простое сахарное печенье в вкусный десерт - «Колбаску». Они измельчали в крошку печенье, которое затем заливали смесью из сливочного масла, молока и какао. Затем формировали полученную массу в колбаску и заворачивали в фольгу. Десерт мог длительное время храниться в холодильнике. А когда приходили гости или захотелось сладенького, шоколадное пирожное нарезали на порционные кусочки и наслаждались чаепитием.
6. Пирожное «Картошка»
Фото: 1000.menu.com / Магазинное пирожное получалось более вкусным, чем домашнее.
А еще советские хозяйки умели делать из аналогичных ингредиентов другой десерт — пирожное «Картошка». Сливочно-печеньковую массу формировали в виде клубней картофеля и для застывания убирали в холодильник. Дети обожали этот десерт. Пирожное «Картошка» также продавали в столовых, кулинарии и магазинах. Причем, магазинный десерт считался более вкусным, чем домашнего приготовления. А все потому что его готовили из обрезков от свежих коржей, а не из печенья. Сейчас тоже можно встретить такое пирожное. Его продают поштучно, а упаковывают в ажурную упаковку для кексов. Ни в СССР, ни в современной России нет такого ребенка, которому бы не понравился вкус легендарной «картошки».
источник
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии