10 лучших ролей Луи де Фюнеса

Луи Жермен Давид де Фюнес де Галарса, которого зрители знают как величайшего комика мирового кинематографа под именем Луи де Фюнес, родился 31 июля 1914 года в одной из коммун французского департамента О-де-Сен, что в 8 километрах от Парижа.
10 лучших ролей Луи де Фюнес, день рождения, факты
1. «Не пойман – не вор» (1958)
В картине Ива Робера «Не пойман – не вор» Луи де Фюнесу досталась роль хитрого рыночного торговца Блеро. Имея разрешение на торговлю грибами, он втихаря ловит и продает рыбу – уж больно высок на нее спрос. Жандармы неоднократно пытаются поймать браконьера, но он всякий раз ускользает. Однажды на одного из жандармов совершается нападение. Естественно, подозрение падает на Блеро. Его сажают в тюрьму. И тут объявляется настоящий преступник. Роль Блеро принесла Луи де Фюнесу настоящую популярность и признание зрителей.
2. «Фантомас» (1964)
Советским зрителям Лу де Фюнес был известен в первую очередь как комиссар Жюв из фильмов про Фантомаса. Несмотря на то, что сам Фантомас – персонаж жестокий и зловещий, трилогия Андрэ Юнебеля с Жаном Маре в роли Фандора получилась смешной и легкой, ведь она представляла собой пародию на классическую серию фильмов о Фантомасе. Изначально планировалось, что фильмов будет больше, но исполнители главной роли воспротивились этой идее – Луи де Фюнес устал от глупого комиссара Жюва и хотел заняться чем-нибудь другим, а Жану Маре надоело из фильма в фильм изображать марионетку.
3. «Жандарм из Сен-Тропе» (1964)
Еще один долгоиграющий проект Луи де Фюнеса – многосерийный фильм о приключениях простоватого, но усердного жандарма Людовика Крюшо. Целых 18 лет Луи де Фюнес не расставался с этим персонажем! За это время было снято шесть искрометных комедий, каждая из которых пользовалась нежной любовью зрителей. Интересно, что заключительный фильм о французском жандарме, – «Жандарм и жандарметки», – вышедший на экраны в 1982 году, стал еще и последним фильмом, в котором снялся Луи де Фюнес.
4. «Разиня» (1965)
Франко-итальянская комедия «Разиня», удостоенная почетного диплома Московского международного кинофестиваля, рассказывает о простодушном и располагающем к себе парижском коммивояжере Антуане Марешале, которому захотелось отправиться в путешествие по Италии на своем скромном автомобильчике. Но на первом же перекрестке в него врезается Роллс-Ройс бизнесмена Леопольда Сарояна. Бизнесмен в качестве компенсации вручает путешественнику роскошный кабриолет. Обрадованный Антуан едет дальше. Но Сароян – не тот человек, который будет просто так делать столь щедрые подарки. Машина буквально забита золотом и наркотиками, а ничего не подозревающего Антуана просто используют в качестве курьера. И на хвосте у него теперь две враждующие банды гангстеров. Роль Антуана исполняет… нет, не Луи де Фюнес, а другой французский актер – Бурвиль. А вот гангстер Леопольд – и есть всеми любимый добродушный комик.
5. «Ресторан господина Септима» (1966)
В комедии Жака Бенара «Ресторан господина Септима» Луи де Фюнес играет директора одного из самых респектабельных ресторанов Парижа, где ежедневно собирается взыскательная публика: аристократы, политики, чиновники. Сам мсье Септим – человек чрезвычайно требовательный и взыскательный. Ресторан заменил ему все, даже личную жизнь, поэтому он хочет, чтобы его детище всегда было на высоте. Служащие устали от его ежедневных придирок. Но однажды внимание ресторатора переключается на странное происшествие: прямо во время обеда бесследно исчезает президент одной южной страны. Теперь, чтобы спасти репутацию заведения, Септим вынужден лично участвовать в расследовании.
6. «Оскар» (1967)
Безумный денек выдался у героя Луи де Фюнеса – крупного промышленника Бертрана Барнье. С самого утра к нему заявляется управляющий и требует повысить ему жалование – он, дескать, собрался жениться. И не на ком-нибудь, а на дочери самого Барнье – прелестной Колетт. Колетт, в свою очередь, влюблена в шофера Оскара, но готова выйти замуж хоть за первого встречного, так как дочерью Барнье вовсе не является. Горничная Барнье заявляет, что увольняется и становится баронессой. А когда к делу примешивается набитый драгоценностями чемоданчик, кажется, что распутать этот клубок невероятных событий не под силу никому. В 1991 году на экраны вышел ремейк «Оскара» с участием Сильвестра Сталлоне, также высоко оцененный зрителями.
7. Большие каникулы (1967)
И снова Луи де Фюнес выступает в роли отца. И снова дети подкидывают ему проблем. Старший сын Филипп проваливает экзамен по английскому языку, поэтому отец – директор престижной частной школы мсье Боскье – отправляет его в Великобританию, в одну респектабельную английскую семью. А пока парень отсутствует, в семью Боскье приедет английская школьница Ширли, которой нужно подтянуть французский. Но у Филиппа на лето совсем другие планы – вместо себя он отправляет в Великобританию своего друга, а сам, прихватив девчонку-англичанку, отправляется с друзьями в летнее путешествие на яхте. Обман раскрывается, и мсье Боскье отправляется на поиски беглецов, ведь отец Ширли может приехать за дочерью со дня на день.
8. «Замороженный» (1969)
Луи де Фюнесу всегда везло на роли богатых промышленников. В тот раз ему досталась роль фабриканта Юбера де Тартаса. Предприимчивый делец счастливо живет с женой и сыном, параллельно думая, как бы упрочить свое положение на фабрике, которая досталась их семье от отца супруги. Но внезапно в размеренное существование семьи ледяным вихрем врывается дедушка жены, который был найден на полюсе, пролежав в глыбе льда целых 65 лет. Чтобы не травмировать дедушку, вся семья пытается инсценировать вокруг старичка жизнь начала XX века. А дедушка, немного оттаяв и освоившись в семье, начинает ухаживать за невестой сына.
9. «На древо взгромоздясь» (1971)
Иностранный магнат Анри Рубье (Луи де Фюнес, конечно же) возвращается на машине из Италии. По дороге он подбирает двух пассажиров – молодого человека, путешествующего автостопом, и девушку, у которой сломался автомобиль. Ночью на горной дороге Рубье теряет контроль над управлением и вылетает с дороги. Наутро пассажиры обнаруживают, что автомобиль застрял в ветвях дерева, растущего над обрывом… Интересно, что в роли молодого человека снялся сын актера – Оливье де Фюнес. Это был его последний фильм. Сыграв в нескольких картинах с участием отца, Оливье понял, что не хочет идти по его стопам. Он ушел из кино и стал пилотом пассажирских рейсов.
10. «Скупой» (1979)
Кому, как не Луи де Фюнесу, следовало играть Гарпагона в одноименной экранизации бессмертной пьесы Жана-Батиста Мольера «Скупой». Великому комику удалось сделать невыносимого скрягу Гарпагона довольно милым, хотя излишне скаредным и чудаковатым персонажем. Сюжет картины прост – у Гарпагона есть сын, дочь и сундук с золотом. И судьбу всех троих он уже давно решил. Сыну следует жениться на богатой немолодой вдове, дочери – выйти замуж за такого же немолодого, но не менее богатого старика, готового ради девушки отказаться от приданого. Сундуку следует вечно быть закопанным в земле, грея душу Гарпагона. Но у детей скряги совсем другие планы – они уже любят других людей. Соединиться со своими возлюбленными им поможет как раз сундук, ведь если Гарпагон не позволит детям быть счастливыми, его перепрятанное хитрым слугой сокровище к нему никогда не вернется.
Луи де Фюнес умер от сердечного приступа 27 января 1983 года.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии