Самые мощные пистолеты мира

К пистолетам принято относиться снисходительно – профи считают, что у них невысокая убойная сила и малая дальностью выстрела. Обычно это так, но и среди многообразия пистолетов есть выдающиеся экземпляры оружейного искусства. Их отдача по силам только сильной руке, а убойная сила может тягаться с толстым металлом.
Thunder 50 BMG
Однозарядного монстра Thunder 50 BMG представили публике в 2004 году на специализированной выставке в Лав-Вегасе. Пистолет использует патроны, которые также подходят снайперской винтовке и пулемету — это чтобы вы понимали масштабы. Дульная энергия Thunder 50 BMG — 15 500 Дж.
Pfeifer Zeliska 600 Nitro Express
Адольф Целиска, довольно успешный австрийский оружейник и заядлый охотник, задумал проект самого мощного револьвера в мире. В 1955 году Целиска принес собственноручно созданный проект к мастерам Pfeifer и те, немного почесав затылок, выдали на выходе нечто, весом в 6 килограмм и длиной ствола 55 сантиметров. Никаких снижающих отдачу устройств не предусмотрено: либо стреляешь с прикладом, либо смиряешься с неминуемой травмой руки. Дульная энергия револьвера — колоссальные 6230 Дж. Слона можно свалить даже касательным попаданием в хобот.
Desert Eagle 50 AE
Не самый удобный, но зато один из самых знаменитых пистолетов мира. Несмотря на трепетную любовь главных героев боевиков, в реальном бою Desert Eagle солдаты почти не используют: отдача столь велика, что буквально выворачивает руку из сустава. А чего ждать, если дульная энергия «Пустынного Орла» такая же, как у АК-47 — 2000 Дж.
Smith and Wesson Magnum 500
Еще один подарочек для любителей охоты на бегемотов. Специально под этот револьвер компания Smith and Wesson разработала особый патрон 500 SW Magnum. Пятизарядный барабан, дульный тормоз и здоровенный ствол — выглядит реально круто, а с дульной энергией в 4100 Дж охотник может действительно завалить целое стадо неосторожных медведей.
РШ-12
Револьвер штурмовой калибра 12 мм — вот так бесхитростно расшифровывается название этого русского красавца. Его разрабатывали для спецподразделений ФСБ. Поговаривают, что в ближнем бою РШ-12 вполне способен заменить громоздкий дробовик.
