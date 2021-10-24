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Вы не поверите, но это не Мальдивы: живописная деревня на сваях на озере в Венгрии

На искусственном озере Бокоди к северо-западу венгерской столицы расположилась живописная плавучая деревня, которую на первый взгляд так легко спутать с одним из тех райских тропических уголков Земли, которые нам обычно рекомендуют туристические агентства.

Вы не поверите, но это не Мальдивы: живописная деревня на сваях на озере в Венгрии

Деревня на сваях находится на озере Бокоди к северо-западу от Будапешта.
Плавучие деревни можно встретить в разных уголках мира: в Папуа – Новой Гвинее, на северо-востоке Никарагуа, на севере Бразилии, в Юго-Восточной Азии и в Западной Африке.

Вы не поверите, но это не Мальдивы: живописная деревня на сваях на озере в Венгрии

Винтажные домики на сваях с уютными верандами соединены между собой и с побережьем дощатыми настилами.

Вы не поверите, но это не Мальдивы: живописная деревня на сваях на озере в Венгрии

В летнее время домики пользуются популярностью у местного населения, а в зимнее – у рыбаков, ведь, несмотря на холодные зимы, вода в озере Бокоди замерзает крайне редко.

Вы не поверите, но это не Мальдивы: живописная деревня на сваях на озере в Венгрии

Местная электростанция использует искусственный водоём в качестве охлаждающего бассейна. Именно поэтому озеро Бокоди не замерзает в зимнее время.

Вы не поверите, но это не Мальдивы: живописная деревня на сваях на озере в Венгрии

Домики на озере Бокоди на картах Google Планета Земля.

Вы не поверите, но это не Мальдивы: живописная деревня на сваях на озере в Венгрии

Площадь искусственного озера Бокоди составляет 160 гектаров.

Вы не поверите, но это не Мальдивы: живописная деревня на сваях на озере в Венгрии

Прогуляться по лабиринту из дощатых настилов, соединяющих между собой разноцветные домики, это ни с чем не сравнимое удовольствие.

Вы не поверите, но это не Мальдивы: живописная деревня на сваях на озере в Венгрии

До плавучей деревни удобнее всего добираться из города Орослань.

Вы не поверите, но это не Мальдивы: живописная деревня на сваях на озере в Венгрии

В зимнее время года, когда яркие разноцветные домики выделяются на фоне сурового пейзажа, плавучая деревня выглядит особенно живописной.



Вы не поверите, но это не Мальдивы: живописная деревня на сваях на озере в Венгрии

Затерянная плавучая деревня на озере Бокоди получила мировую известность в 2014 году, когда поисковая система Bing стала предлагать фотографию её домиков на сваях в качестве обоев. Кроме того, в 2014 году представитель Венгрии на песенном конкурсе «Евровидение» включил кадры плавучей деревни в своё музыкальное видео.

Вы не поверите, но это не Мальдивы: живописная деревня на сваях на озере в Венгрии

Огни электростанции на заднем плане слегка оживляют сонную деревню на этом снимке.

Вы не поверите, но это не Мальдивы: живописная деревня на сваях на озере в Венгрии

Многие домики оборудованы спутниковыми антеннами, поэтому у постояльцев всегда есть выбор, смотреть телевизор или отдыхать на свежем воздухе на веранде.

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