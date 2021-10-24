Вы не поверите, но это не Мальдивы: живописная деревня на сваях на озере в Венгрии

На искусственном озере Бокоди к северо-западу венгерской столицы расположилась живописная плавучая деревня, которую на первый взгляд так легко спутать с одним из тех райских тропических уголков Земли, которые нам обычно рекомендуют туристические агентства.







Деревня на сваях находится на озере Бокоди к северо-западу от Будапешта.

Плавучие деревни можно встретить в разных уголках мира: в Папуа – Новой Гвинее, на северо-востоке Никарагуа, на севере Бразилии, в Юго-Восточной Азии и в Западной Африке.







Винтажные домики на сваях с уютными верандами соединены между собой и с побережьем дощатыми настилами.







В летнее время домики пользуются популярностью у местного населения, а в зимнее – у рыбаков, ведь, несмотря на холодные зимы, вода в озере Бокоди замерзает крайне редко.







Местная электростанция использует искусственный водоём в качестве охлаждающего бассейна. Именно поэтому озеро Бокоди не замерзает в зимнее время.







Домики на озере Бокоди на картах Google Планета Земля.







Площадь искусственного озера Бокоди составляет 160 гектаров.







Прогуляться по лабиринту из дощатых настилов, соединяющих между собой разноцветные домики, это ни с чем не сравнимое удовольствие.







До плавучей деревни удобнее всего добираться из города Орослань.







В зимнее время года, когда яркие разноцветные домики выделяются на фоне сурового пейзажа, плавучая деревня выглядит особенно живописной.

Затерянная плавучая деревня на озере Бокоди получила мировую известность в 2014 году, когда поисковая система Bing стала предлагать фотографию её домиков на сваях в качестве обоев. Кроме того, в 2014 году представитель Венгрии на песенном конкурсе «Евровидение» включил кадры плавучей деревни в своё музыкальное видео.Огни электростанции на заднем плане слегка оживляют сонную деревню на этом снимке . Многие домики оборудованы спутниковыми антеннами, поэтому у постояльцев всегда есть выбор, смотреть телевизор или отдыхать на свежем воздухе на веранде Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)