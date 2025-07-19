5 полезных сладостей, которые ни грамма не навредят фигуре

Если вы любите сладости, но по какой-то причине постоянно отказываете себе в них, опасаясь за лишние килограммы и сантиметры, то пришло время позабыть о последствиях и взять на заметку рецепты полезных вкусняшек, которые нисколько не повредят здоровью, фигуре и красоте. Печенье, мороженое, чизкейк и даже брауни, что из предложенного выберете вы?
1. Шоколадно-овсяное печенье
Шоколадно-овсяное печенье. \ Фото: tastingtable.com.
Хрустящее, ароматное и очень-очень шоколадное – оно придётся по вкусу как взрослым, так и детям.
Ингредиенты:
• Хлопья овсяные – 1,5 стакана;
• Какао – 2 ст.л;
• Молоко обезжиренное – 1 стакан;
• Бананы спелые – 2 шт;
• Кокосовая стружка – опционально.
Овсяное печенье с шоколадом. \ Фото: i.pinimg.com.
Способ приготовления:
• Половину овсяных хлопьев перебить в чаше блендера;
• После смешать с оставшейся частью;
• В миске смешать кокосовую стружку с какао-порошком;
• Бананы очистить;
• Размять вилкой и перебить до однородной густой консистенции;
• После смешать с овсяными хлопьями и смесью какао с кокосовой стружкой;
• Перемешать до однородной массы;
• Сформировать печенье с помощью ложки, выкладывая его на противень, застеленный бумагой для выпечки;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на двадцать-двадцать пять минут.
2. Мороженое из бананов
Банановое мороженое. \ Фото: tmbidigitalassetsazure.blob.core.windows.net.
Банановое мороженое – лакомство, которое можно приготовить в любое время года, не опасаясь за то, что оно навредит фигуре.
Ингредиенты:
• Бананы спелые – 3 шт;
• Йогурт натуральный – 1 стакан;
• Корица молотая – по вкусу;
• Сахар ванильный – по вкусу.
Способ приготовления:
• Бананы очистить;
• Нарезать небольшими кусочками;
• Сложить в пакет для заморозки или контейнер и отправить в морозильную камеру примерно на час;
• Хорошенько подмёрзшие бананы выложить в чашу блендера;
• Сдобрить корицей и ванильным сахаром;
• Залить йогуртом и перебить до консистенции слегка подтаявшего мороженого.
3. Брауни из чернослива
Брауни. \ Фото: i.pinimg.com.
Брауни из чернослива – ещё один рецепт полезного лакомства, который прекрасно сочетается с чашечкой свежесваренного кофе или ароматного зелёного чая.
Ингредиенты:
• Какао – 2 ст.л;
• Чернослив без косточки – 250 г;
• Ядра грецких орехов – 1 небольшая горсть;
• Апельсиновая цедра – опционально;
• Мёд – по вкусу.
Брауни из чернослива. \ Фото: mommyshomecooking.com.
Способ приготовления:
• Чернослив промыть под тёплой проточной водой;
• После залить кипятком;
• Оставить примерно на двадцать минут;
• Затем слегка отжать и выложить в чашу блендера;
• Добавить ядра грецких орехов, какао, апельсиновую цедру и мёд по вкусу;
• Перебить до однородной массы;
• Получившуюся смесь выложить в форму;
• Оправить в холодильник на два-три часа;
• Перед подачей порционно нарезать.
4. Творожные маффины
Маффины. \ Фото: cdn.apartmenttherapy.info.
Сырники и запеканки, безусловно, хорошо, но творожные маффины гораздо вкуснее и полезнее, чем может показаться на первый взгляд.
Ингредиенты:
• Белки – 6 шт;
• Творог нежирный – 1 стакан;
• Отруби пшеничные – 6 ст.л;
• Овсяные отруби – 10 ст.л;
• Мёд – по вкусу;
• Лимонная цедра – опционально;
• Корица молотая – по вкусу.
Творожные маффины. \ Фото: www.diyetasistan.com.
Способ приготовления:
• В миске смешать овсяные отруби с пшеничными;
• Добавить творог, мёд, лимонную цедру и корицу по вкусу;
• Белки взбить до образования лёгкой пены;
• После соединить все ингредиенты между собой и перебить до однородной массы;
• Выложить в силиконовые формочки для запекания;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на двадцать-тридцать минут.
5. Чизкейк
Чизкейк. \ Фото: static01.nyt.com.
Чизкейк – ещё один оригинальный вариант безвредного лакомства, которое порадует нежным вкусом.
Ингредиенты:
• Мука грубого помола – 1 стакан;
• Творог нежирный – 2 стакана;
• Яйца – 8 шт;
• Ванильный сахар – по вкусу.
Низкокалорийный чизкейк. \ Фото: i.pinimg.com.
Способ приготовления:
• Муку смешать с двумя яйцами;
• Добавить ванильный сахар;
• Как следует всё перемешать и замесить тесто;
• Выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой;
• Отправить в разогретую до 150 градусов духовку на двадцать-двадцать пять минут;
• В миске смешать шесть белков с творогом и ванильным сахаром;
• После всё перебить блендером до однородной массы;
• Творожную массу аккуратно распределить по коржу;
• Отправить в разогретую до 150 градусов духовку на десять минут;
• Готовый чизкейк нарезать порционно и подать к столу.
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