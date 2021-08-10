Зачем нужно класть ключи в микроволновку: хитрость, которая предотвратит открытие двери ворами

Технологии делают нашу жизнь удобнее и лучше. Наиболее показательным примером в этом отношении были и остаются автомобили. Сколько всевозможных аксессуаров создано для того, чтобы облегчить процесс эксплуатации машины. Например, брелоки для дистанционного закрытия (открытия) и запуска автомобиля. Опытные автомобилисты, имеющие такие у себя в пользовании, рекомендуют всем остальным хранить подобное оборудование в микроволновой печи и вот зачем.
В чем суть проблемы
Воры не дремлют. rudorogi.ru.
Смарт-ключ – это действительно очень удобно. При помощи радиосигнала он способен оповещать сигнализацию о том, что к автомобилю подошел его хозяин. Сразу после этого происходит разблокировка замков. Например, популярная система Keyless-Go распознает человека на дистанции в 1.5 метра. Передача радиосигнала ведется на чистоте 433 и 868 Ггц. И все бы ничего, если бы нечистые на руку «товарищи» не придумали, как это сигнал можно перехватить и удлинить. Хуже всего то, что подобную отмычку воры собирают буквально из самых простых радиозапчастей.
Как итог – автомобиль остается абсолютно беззащитным перед ворами. В последнее время случаев именно такого угона в стране (и мире) становится все больше.
Что же делать
Способ есть. pexels.com.
Как же не стать жертвой криминального посягательства на свою драгоценную собственность? На самом деле меры противодействия достаточно просты. Для того, чтобы гарантированно обеспечить блокировку дверей брелоком, следует значительно сократить исходящий от ключа радиосигнал. Сделать это можно несколькими простыми способами.
Можно вот так. yandex.ru.
Первый способ. На роль постоянного средства он точно не подойдет, однако в качестве разовой меры сгодится более чем. Все, что нужно сделать – это обернуть брелок фольгой в два (а лучше в три) слоя. Само собой, заворачивать ключи каждый раз и каждый вечер по возвращению домой рано или поздно банально надоест. Поэтому стоит воспользоваться кое-чем другим.
Кладем в СВЧ. rudorogi.ru.
Второй способ. Опытные автомобилисты рекомендуют класть ключи в микроволновую печь. Суть в том, что СВЧ имеет достаточно мощное экранирование, которое искажает (а иногда и полностью препятствует) радиоизлучению. Блокировка волн не позволит злоумышленникам перехватить сигнал. Можете проверить трюк с сотовым телефоном. Положите его в СВЧ и попытайтесь позвонить на номер с другого аппарата. Абонент будет недоступен.
Примечание: Помните о том, что микроволновку с ключами включать нельзя! Микроволновое излучение появляется только во время работы СВЧ. Не забывайте о том, что оно способно губительно повлиять на любое другое радио и электрооборудование.
Можно и вот так. fb.ru.
Третий способ. Ничем, по сути, не отличается от второго, кроме как тем, что положить ключики с брелоком нужно в холодильник. Рекомендуется класть ключи в целлофановом пакете, чтобы избежать проблем из-за льда и воды.
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