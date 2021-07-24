Что открыла расшифровка рукописи Войнича, и о чём рассказали другие недавно расшифрованные знамениты

Прошлое оставило человечеству немало загадок, и часть из них связаны так или иначе с надписями, записями и целыми рукописями. Человечество веками расшифровывает письмена погибших цивилизаций и одержимых манией секретности людей, время от времени совершая настоящие прорывы. Быть может, только что произошёл очередной: появились сообщения, что удалось расшифровать самый загадочный манускрипт Европы.
Рукопись Войнича
В 1912 году польский мятежник Михаил Войнич, зарабатывавший на жизнь скупкой и продажей антиквариата, купил с рук вместе с коллекцией рукописей из монастыря иезуитов нечто странное. Обычный для Средневековья кодекс, вот только написанный на неизвестном языке.
Рукопись досталась после смерти жене Михаила, писательнице Этель Войнич, и та продала её при случае Гансу Краусу. Через восемь лет Краус подарил странный кодекс библиотеке редких книг при Йельском университете. Радиоуглеродный анализ показал, что рукопись создана в пятнадцатом веке, и это единственное, что долго могли сказать о кодексе учёные.
Страница манускрипта.
В мае 2019 года британец Джерард Чешир сделал заявление о том, что сумел расшифровать рукопись. По его словам, она написана на протороманском языке, предке латыни, который был распространён по всему северному побережью Средиземного моря. Он также утверждает, что расшифровку предшественникам сильно осложняло не только отсутствие знаков препинания, но и тот факт, что один звук порой описывался не только двумя или тремя буквами, как бывает во многих европейских языках, но и порой четырьмя-пятью.
Однако не спешите радоваться: версия Чешира уже раскритикована профессиональными лингвистами. Он использует очень вольные параллели с современными романскими языками, когда переводит фразы, и полностью игнорирует вопрос некой единой грамматической структуры, которая должна быть в любом связном тексте.
Страницы рукописи Войнича.
Кроме того, до Чешира уже девять раз заявляли о расшифровке кодекса Войнича. Одним из последних её «прочёл» с помощью сложного компьютерного алгоритма канадец Грег Кондрак. Он заявил, что книга написана на иврите.
Сейчас главной версией исследователей рукописи является гипотеза, что она представляет собой трактат о женском здоровье и написана на каком-то редком незафиксированном европейском диалекте. Скорее всего, её авторы — монахини. Однако эти данные пока очень мало помогают в расшифровке.
Армянские письмена Леонардо да Винчи
Сенсационные, но неизвестно, насколько достоверные расшифровки случаются постоянно. Например, недавно художница Армине Хачатрян из Липецка заявила, что в каждой картине Да Винчи чётко видит письмена, написанные древнеармянским алфавитом и именно поэтому проигнорированные как текст европейскими исследователями.
Надпись на этом рисунке до сих пор официально не расшифрована.
Один из моментов истины для Армине случился, когда она увидела по телевизору новость о продаже рисунка Да Винчи «Ребёнок в утробе матери». Ведущий новостей выразил сожаление тому, что надпись возле рисунка до сих пор нерасшифрована. Притом Хачатрян чётко видела, что там написано по-армянски «Пишу в страхе, чтобы мать не увидела». На лбу Джоконды Армине видит надпись «Стеснительная», Очень часто, утверждает Хачатрян, надписи — очень мелкие и к тому же произведены зеркально, что, впрочем, характерно для Да Винчи. Она уверена, что часть так и нерасшифрованных записок гения написаны именно на староармянском.
Пока что сенсационное открытие не ушло дальше российских и армянских СМИ и научный мир его никак не прокомментировал.
Кодекс Рохонци
В 1838 году венгерский князь Густав Баттьяни подарил Венгерской академии наук своё книжное собрание. Разбирая его, сотрудники академии наткнулись на очень странную книгу — типичный иллюстрированный кодекс, написанный никому не известными письменами. Даже не традиционными венгерскими рунами и, как позже было достоверно установлено, не одной из азиатских систем письма.
Весь девятнадцатый век лучшие умы Восточной Европы бились над его дешифровкой, но больших успехов не достигли. В конце концов, общепринятой стала версия о том, что кодекс представляет собой мистификацию.
Таинственный венгерский кодекс.
Однако в 2018 году программист Левенте Золтан Кирай опубликовал статью, в которой сообщал, что сумел дешифровать кодекс. Среди всех вариантов дешифровки его признана самой интересной на настоящий день, По мнению Кирая и другого исследователя, Габора Токая, кодекс написан на искусственном языке и содержит пересказ Библии и некоторых апокрифических историй. Работа над полной дешифровкой пока ещё ведётся.
Шифровка Копиале
Обычно наряду с кодексом Рохонци или кодексом Войнича вспоминают и так называемую шифровку Копиале. Это рукопись на ста пяти листах, переплетённая в позолоченную обложку и наполненная смесью из греческих и латинских букв, часто снабжённых также диакритическими знаками.
Однако шифр этой рукописи очень простой. Она была разгадана в 2011 году, также при помощи компьютерных технологий. В рукописи конца восемнадцатого века оказались зашифрованы обряд посвящения в некоторое тайное общество и его политические воззрения. Языком рукописи оказался немецкий.
Страницы шифровки Копиале.
Тем временем Франция ищет своего гениального расшифровщика. Двадцать лет назад на берегу обнаружили каменную плиту с таинственными знаками. Прочесть текст, хотя и написан он грубой латиницей, лингвисты не смогли. Теперь власти предлагают 2000 евро тому, кто сможет доказано расшифровать таинственный камень.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии