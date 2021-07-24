Что открыла расшифровка рукописи Войнича, и о чём рассказали другие недавно расшифрованные знамениты

Рукопись Войнича

Страница манускрипта.

Страницы рукописи Войнича.

Армянские письмена Леонардо да Винчи

Надпись на этом рисунке до сих пор официально не расшифрована.

Кодекс Рохонци

Таинственный венгерский кодекс.

Шифровка Копиале

Страницы шифровки Копиале.