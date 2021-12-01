Фрукты и овощи, которые большинство из нас всё это время ели неправильно

Все мы знаем, что рацион современных людей должен быть сбалансированным и разнообразным. Согласно австралийскому руководству по питанию, в меню взрослого человека необходимо включать по крайней мере 5 видов овощей и 2 вида фруктов каждый день.

И желательно, чтобы при приготовлении блюд в дело пошел каждый кусочек, а сам процесс был комфортным и быстрым.

Мы за то, чтобы еда была полезной и вкусной, и надеемся, что эти кулинарные лайфхаки помогут вам быть асом на кухне и за столом.



Финики

Брокколи и цветная капуста

Апельсин

Зеленый горошек

Острый перчик

Яблоко

Чеснок

Хурма

Имбирь

Лук

Бонус: как правильно есть печенье Oreo с молоком

Если вы любите финики в качестве сладкой закуски к чаю, но не хотите тратить время за столом на вытаскивание косточек из их вязкой мякоти, нужно заранее удалить их. Мы не привыкли это делать, а зря, ведь так можно избежать липкости пальцев.Для этого понадобится китайская палочка для еды и пара минут. Все, что нужно сделать, — это протолкнуть палочку сквозь финик, и она выдавит косточку из плода.Когда мы готовим брокколи или цветную капусту, мы используем только соцветия и зачастую отправляем в мусорку стебли. А вместе с ними очень много питательных веществ. Стебли на самом деле также содержат большое количество клетчатки, витамина С и кальция, как и соцветия, которые мы предпочитаем.Поэтому готовить нужно весь кочан.Этот яркий фрукт помогает укрепить иммунную систему, но иногда, чтобы добраться до мякоти, нужно приложить немало усилий.Чтобы облегчить эту задачу, положите апельсин на разделочную доску и отрежьте верхнюю и нижнюю части. Затем разрежьте апельсин до сердцевины. Теперь пальцами раскройте плод как книгу. Снимите дольки апельсина с кожуры и съешьте их. Этот же метод подходит и для мандарина.Горошины оказываются довольно юркими, когда пытаешься поймать их вилкой на тарелке. Поэтому лучше их сначала размять. Нужно не нанизывать горошины на вилку, а раздавить их ею, чтобы было легче собрать с тарелки.Мы привыкли чистить перчики изнутри и не употреблять в еду зернышки. На самом деле семена не нужно выбрасывать, ведь за счет них можно регулировать остроту. Просто храните их отдельно и добавляйте по несколько штучек, пока не достигнете желаемой пикантности.Огрызки яблок — это то, чего быть не должно. Если вы будете есть яблоко, начиная снизу или сверху, вместо того чтобы откусывать сбоку, то от него не останется ничего, разве что пара семян.Исследование, проведенное в Австрии, показало, что количество полезных веществ, которые можно получить из яблока, может быть значительно увеличено, если потреблять не только кожуру и мякоть, как мы обычно делаем, но и сердцевину и семена.Нарезанный чеснок не должен попадать с разделочной доски на сковороду сразу. Антиканцерогены и флавоноиды в его составе активируются, когда клетки чеснока разрушаются при резке или измельчении. Но как только они нагреваются, эти мощные реакции прекращаются. Поэтому если оставить нарезанные дольки на несколько минут «подышать», то образуется больше этих полезных элементов.Хурму лучше всего есть в охлажденном виде ложкой.Отрежьте стебель с листком, затем разрежьте фрукт пополам. И просто ешьте мякоть ложкой.Кожура тоже съедобна, но она буквально рассыпается в руках, если плод зрелый. Поэтому такой способ еще и спасает руки от липкости.Когда мы чистим имбирь традиционным способом — с помощью ножа, теряем большую часть самого корня. Чтобы аккуратно снять кожуру, нужно использовать ложку.Крепко держите корень имбиря в одной руке, а металлическую ложку — в другой. Поскребите по нему краем ложки, чтобы снять кожицу. Обратите внимание, что можно просто отломить кусочек корня и очистить только его. Неочищенный имбирь будет храниться дольше.Сложно представить свежий салат без репчатого лука. Но каждый из нас сталкивался с тем, что резать его на разделочной доске крайне неудобно: он вечно норовит выскользнуть из-под ножа и из рук.Есть очень быстрая и удобная альтернатива ножу — картофелечистка. Нужно разрезать луковицу пополам, а затем просто пройтись этим многофункциональным приспособлением по каждой половинке. В итоге получатся аккуратные полукольца.Когда мы макаем это маленькое печенье с кремом в молоко, наши пальцы часто оказываются там же. Чтобы этого не произошло, нужно просто наколоть печенье на вилку, а затем обмакнуть его в молоко. Таким образом молоко не попадет на пальцы.