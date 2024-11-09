Как авангардисты бунтовали против искусства, и Для чего объявили писсуар шедевром

Что такое искусство? Существует ли оно вообще? Первая Мировая война, ставшая глубоким потрясением для общества, пережившего всепоглощающую и невиданную до тех пор жестокость, заставляла людей задаваться этими вопросами всё чаще. Как человечество, создавшее изысканные шедевры наподобие умиротворяющего «Восхода солнца» Моне и загадочной «Джоконды» да Винчи, могло одновременно создать оружие массового поражения?, с этим обществом, равно как и с его искусством, что-то не так. Потому многие художники видели выход в разрушении любой художественной эстетики, которая была близка рациональному и логичному миру, допустившему трагедии войны 1914-1918 гг.
Концепция антиискусства
Что же предлагалось взамен устоявшимся канонам, правилам и представлениям о красивом? Прямо противоположное: иррациональность и бессистемность.
Вообще само понятие «антиискусства» не описывает какое-то конкретное течение, но включает всё, что называет себя антиискусством. Хотя известно, что сам термин впервые употребил дадаист Марсель Дюшан, невозможно дать никаких хронологических рамок для определения периода существования входящих в него направлений, взглядов и концепций. Так, одной из первых группировок, которые можно отнести к «антиискусству», является объединение чёрных юмористов конца XIX века, ярким участником которого был Альфонс Алле. Предвосхитив Малевича и других авангардистов начала ХХ столетия, он изобрёл свою концепцию монохромной живописи и явил миру чёрные и белые полотна на выставках "Отвязанных художников".
Альфонс Алле. Битва негров в пещере ночью / Фото: ru.wikipedia.org, FinitoR
Однако в отличие от супрематистов Альфонс Алле не развивал никакие философские идеи и закладывал в свои полотна сюжеты: его черный квадрат — это «Битва негров в пещере ночью», а белый лист — это изображение «Анемичных девиц, идущих к первому причастию в зимнюю пору». Другие художники, литераторы, музыканты и иногда по совместительству собутыльники Алле, также приверженники «фумизма», или «искусства пускания дыма в глаза», создавали не менее эпатажные и сатирические произведения, заставляющие задаваться вопросом о том, всё ли то, что висит в галерее, является искусством. Что бы вы подумали о пустой раме? Или о музыке тишины? Или о поэме, посвящённой «Анемичным девицам», написанной белым на белом?
Альфонс Алле. Анемичные девицы, идущие к первому причастию в зимнюю пору / Фото: ru.wikipedia.org, FinitoR
Что такое «дада» и почему дадаисты «не достигнут ничего, ничего, ничего»?
Один из апофеозов развития «антиискусства» связан с появлением движения «Дада». Основателем течения стал Тристан Тцара, который и придумал это странное название. Оно буквально не имеет смысла, а значит, решил поэт, идеально подходит для обозначения тех, кто не представляет «собой ничего, ничего, ничего».
Формой творческого выражения дадаисты избрали коллаж, притом в разных центрах дадаизма особенности соединения его деталей отличались. Если цюрихский художественный и литературный коллаж был скорее замысловатой игрой — слова и кусочки бумаги были случайными, они складывались вслепую, словно взятые из мешочка фанты, — то берлинский фотоколлаж был антивоенным высказыванием. Такой метод позволял обойти цензуру и бороться с конфликтами. Берлинские дадаисты активно выступили против лживого искусства прошлого, служившего политике, начавшей первую Мировую войну. Объективность они видели в фотографии, которая отражала реальность беспристрастно, такой, какая она есть.
Ханна Хех. Пример дадаистского коллажа / Фото: zapiskinishego.ru
Новая связь с реальностью, обретенная художниками в коллажах, и стремление разрушить любую логику этого неправильного общества, приведшую к войне, стали основой для появления нового направления в искусстве — реди-мейд. Лидером и автором его названия стал Марсель Дюшан. Однажды художник поставил на табуретку велосипедное колёсико, полки для бутылок и писсуар, на котором подписался псевдонимом «R. Mutt», то есть «дурак», — и решил выставить свою «скульптуру» в музее как произведение искусства. Жюри не были готовы к такой проверке вкуса и отказались показывать «Фонтан» Дюшана в галерее. Однако он нашел способ заявить о себе — и сделал публикацию в газете, где рассуждал о том, кто решает, что является произведением искусства, а что нет, и может ли художник сам сделать этот выбор.
Марсель Дюшан. Фонтан / Фото: ru.wikipedia.org, Stieglitz
Можно только представить градус эпатажа и шок публики в начале ХХ века, если до сих пор «Фонтан» Марселя Дюшана вызывает горячие споры о том, искусство это или нет. Так или иначе, преследуемая им цель была достигнута. О его «Фонтане» и в целом о сущности искусства спорят и теперь.
«Я швырнул им в лицо полку с писсуаром, и теперь они восхищаются их эстетическим совершенством», — писал Марсель Дюшан.
Сюрреалистическая драма
Дадаизм оказал влияние на становление сюрреализма. Его последователи также стремились к изменениям, но начать их предлагали с себя. Бороться с рациональным и логическим они стремились посредством обращения к подсознанию. Они создавали произведения неконтролируемо, в состоянии гипноза или измененного сознания . Например, художники-сюрреалисты практиковали автоматический рисунок: бессознательное здесь выражается не словами, а графически. Рука двигается сама по себе, не контролируемая мыслями и побуждениями человека, а в результате получаются чудесные и зачастую беспредметные образы.
Пример Изящного трупа / Фото: de.wikipedia.org, CC BY 2.5
Сюрреалисты прибегали к большому количеству игр, позволяющих получить и свободно интерпретировать случайные изображения и анализировать свое бессознательнье. Среди них, например, декалькомания, то есть перенесение рисунка оттиском, фюмаж, или рисунок копотью от свечи или керосиновой лампы, и фроттаж, когда художник подкладывал под бумагу фактурные предметы и натирал их графитом, создавая затем коллажи.
Развивая идеи дадаистов о случайном коллаже, сюрреалисты создали игру «Изысканный труп»: каждый участник поочередно рисовал новую деталь, загибал изображенное и передавал следующему — а в результате получались фантасмагорические и иррациональные фигуры и образы.
Макс Эрнст / Фото: 63valentina.ru
Сюрреалистические игры были направлены не настолько на разрушение любой эстетики, сколько на неконтролируемое ничем и никем самовыражение.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии