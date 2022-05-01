10 открыток с японскими хокку на новый лад

Японская культура вызывает интерес у огромного количества людей. Японская литература, театр, музыка – всё это кажется чем-то фантастическим, а порой и откровенно непонятным. В нашем обзоре десятка открыток с японскими хокку о современных проблемах.













































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