Откуда посреди пустынь появляются старые суда, и почему их никак не получается изучить

Один из самых таинственных феноменов в истории. /Фото: billionnews.ru

Заброшенные корабли на месте высохшего Аральского моря. /Фото: ethnomir.ru

Пароход «Эдвард Болен». /Фото: wikipedia.org

Корабли в пустынях были замечены не раз. /Фото: artpostergallery.ru

Пустыня Колорадо - место скопления судов в песках. /Фото: pikabu.ru

Как средневековые корабли оказались в американской пустыне - непонятно. /Фото: zhitanska.com

Карта местности от 1825 года, где Манкерна видел таинственный корабль. /Фото: mapoteca.mx

Один из самых известных эпизодов корабля-призрака в пустыне. /Фото: drikus.club

Побережье озера Солтон-Си. /Фото: esoreiter.ru

Загадочная история команды Чарли Класкера, конца которой не сохранилось. /Фото: golos.ua