Откуда посреди пустынь появляются старые суда, и почему их никак не получается изучить

Обычно при упоминании корабля-призрака возникает ассоциация дрейфующего по просторам океанов судна, откуда таинственным образом исчезла вся команда. Однако не только на воде они бывают - оказывается, их можно встретить и в песках. И, пожалуй, именно внезапная находка в виде корабля посреди пустыни будет куда более неожиданной.
Один из самых таинственных феноменов в истории. /Фото: billionnews.ru
Загадка появления морских кораблей, появляющихся посредине пустынь, будоражат умы людей на протяжении многих столетий. И попыток установить причину этого феномена было множество. Наиболее известной теорией является версия, что все эти суда в своё время плавали по морям, а потом оказались на отмели, а некоторое время спустя вода отступила под воздействием какого-нибудь климатического изменения, а корабли остались на том же месте.
Заброшенные корабли на месте высохшего Аральского моря. /Фото: ethnomir.ru
Справедливости ради, стоит отметить, что целый ряд таких случаев действительно можно объяснить именно подобным образом. Например, можно увидеть немало ржавых брошенных кораблей на территории высохшего Аральского моря. Другой знаменитый объект - это остов немецкого судна «Эдвард Болен», которое на сегодняшний день медленно гниёт в песках пустыни Намиб, после того как застряло на мели недалеко от берега в 1909 году, а со временем вода отошла.
Пароход «Эдвард Болен». /Фото: wikipedia.org
Однако так невозможно объяснить такие случаи, когда корабли в пустынях находят в местности, где никогда в обозримой истории в помине не было никаких морских либо океанских вод. И вот тут в дело вступают конспирологи и другие псевдонаучные деятели. Например, уфологов придерживаются гипотезы, что подобного рода корабли стали жертвами похищения пришельцев, к примеру, из печально известного Бермудского треугольника.
Корабли в пустынях были замечены не раз. /Фото: artpostergallery.ru
Самое интересное, что на планете есть несколько мест, где чаще всего наблюдаются таинственные морские корабли. Наиболее известным таким регионом является американская пустыня Колорадо в штате Калифорния на юго-западе государства. Кроме того, на протяжении двух последних столетий свидетельства о заброшенных парусных судах, которые были выброшенных словно с небес на пустынные скалы, которые относятся к пустыне Сонора, что раскинулась на территории штатов Калифорния и Аризона.
Пустыня Колорадо - место скопления судов в песках. /Фото: pikabu.ru
Осталось множество сообщений от местных индейцев гласят, что они периодически натыкались на подобные корабли и описывали их приблизительно одинаково: заброшенных, иссушенных на солнце и наполовину скрытых в песок. Но по их описанию историкам было нетрудно опознать, к примеру, испанские средневековые галеоны или корабли викингов. Порой индейцы даже осмеливались залезать в остовы этих кораблей и даже находили там клады, а иногда и привидений. И хотя подобные истории больше похожи на страшилки, некоторые из них имели в качестве источника надежных очевидцев.
Как средневековые корабли оказались в американской пустыне - непонятно. /Фото: zhitanska.com
Одна из наиболее известных историй датируется 1775 годом, когда молодой погонщик мулов Тибурчо Манкерна, нанятый в пустынную экспедицию Хуана Баптисты де Анца в поисках наземного пути из Соноры в Альта Калифорния (Верхняя Калифорния), однажды случайно наткнулся на огромное деревянное судно с парусами, которое выглядело довольно неплохо, как будто совсем недавно оказалось в песках. Манкерна тогда был один, однако решился залезть, где обнаружил множество сундуков с жемчугом и золотыми монетами.
Карта местности от 1825 года, где Манкерна видел таинственный корабль. /Фото: mapoteca.mx
Осталось его личное описание той истории: «Меня в тот день отправили вправо от курса в поисках проходимой дороги к океану. Путешествуя ночью из-за жары, я наткнулся на древний корабль, в трюме которого было столько жемчуга, что невозможно представить. Обеспокоенный этим богатством, я взял то, что мог унести и бросил своих товарищей. Я направился к океану и старался уйти так далеко, как мог унести меня мой мул. Я поднялся пешком по крутым западным горам. Найдя кров и еду у индейцев, я наконец добрался до миссии Сан-Луис-Рей. С тех пор я всю жизнь искал этот корабль». Однако, сколько бы Манкерна не отправлялся снова в пустыню на поиски того самого корабля, больше он его так и не нашёл.
Один из самых известных эпизодов корабля-призрака в пустыне. /Фото: drikus.club
Другая известная история произошла в 1862 году после сильного наводнения по причине переполнения реки Колорадо. Когда вода наконец отступила, то местные жители неожиданно нашли в пустынной местности недалеко от Дос-Пальмас (Калифорния) частично скрытый в песке старинный корабль, подобный на то самый испанский галеон, упоминаемый ранее Манкерной. Правда, судя по виду остова корабля, он лежал в этих песках не менее нескольких сотен лет. Люди специально приходили посмотреть на этот корабль, однако как только туда приехала специальная экспедиция, чтобы его изучить, они уже не смогли его отыскать. Возможно, так случилось из-за того, что солёное озеро Солтон-Си периодически то высыхает, то вновь наполняется, поэтому там всегда было практически нереально вести какие-либо раскопки.
Побережье озера Солтон-Си. /Фото: esoreiter.ru
Ещё одно свидетельство относится к ноябрю 1870 года, когда человек по имени Чарли Класкер со своими друзьями услышали от местных индейцев легенду о большом парусном корабле, который находился в уже упомянутом местечке Дос-Пальмас, но с другой стороны озера Солтон-Си. Класкер и его друзья несколько раз уходили на поиски корабля, пока однажды не обнаружили его. Класкер описал корабль как богато украшенный испанский галеон, на борту которого они нашли множество предметов роскоши. Чтобы всё вывезти, авантюристы вернулись в город, чтобы собрать побольше людей и тележек, а об их находке даже написали в газете. Вот только больше данных об этом случае нет: команда Класкера попросту испарилась из информационного поля - возможно, она просто не вернулась из той экспедиции.
Загадочная история команды Чарли Класкера, конца которой не сохранилось. /Фото: golos.ua
Всего было ещё не менее пяти сообщений, не похожих на простые байки, с очевидцами, которые видели в калифорнийских песках корабль. Причём раз за разом описания были уж слишком одинаковыми друг на друга - как будто они описывали один и тот же испанских галеон. Последний раз на поиски таинственного корабля посреди пустыни отправлялась группа студентов в 1949 году, имея немало информации и знаний, но и их история закончилась, судя по всему печально. В любом случае, официальная наука никак не может объяснить все эти необычные случаи, а секрет средневековых кораблей, периодически появлявшихся в песках, пока остаётся неразгаданным.
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