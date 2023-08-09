Какие продукты не стоит есть на ночь, чтобы на утро не выглядеть несчастным и отекшим

Не все продукты вредно есть на ночь. Но некоторые - настоящие ночные убийцы.

Бездумное голодание до добра не доведет! / Источник фото: gurutest.ru

Дробное питание - путь к здоровью и долголетию. / Источник фото: the-challenger.ru

1. Солёное

Соленое на ночь - медленный путь в могилу. / Источник фото: gastronom.ru

2. Обилие жидкостей

Воздержитесь от привычки «погонять чаи» на ночь! / Источник фото: cdninstagram.com

3. Сладкое со сложным составом

15 строк состава продукта на упаковке - минус 15 дней вашей жизни. / Источник фото: vskormi.ru

Длинные состав - показатель вредности продукта.

Зефир без сахара от именитого белорусского бренда КРАСНЫЙ МОЗЫРЯНИН / Источник фото: zefir.by

Агар-агар - мощный конкурент желатина. / Источник фото: korovka.by

4. Смешанная пища

Нет, мы не доживем до тех времен, когда сендвичи и бургеры станут невредными. / Источник фото: dlyakota.ru

Советские ужины - вредная пища. / Источник фото: povar.ru

Весь мир отказывается от бутербродов. Теперь - ваша очередь.

Правильный ужин. / Источник фото: tripadvisor.com