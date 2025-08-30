Соляная шахта и Молочный Грот: 8 самых запоминающихся подземных сооружений на планете

Человечество в течение своей истории предпочитало выбирать самые разные локации для сооружений. И если в подавляющем большинстве случаев речь идёт о различных ландшафтах и рельефах на поверхности земли, то и под ней находилось место для создания помещений самого разного назначения. Под землёй удалось разместить катакомбы, шахты, темницы и даже лечебные учреждения. Вашему вниманию «восьмёрка» самых удивительных подземных сооружений на планете.
1. Парижские катакомбы (Франция)
Самые известные катакомбы Европы. /Фото: bigpicture.ru
История знаменитых европейских катакомб началась с того, что с средневековье центральная часть Парижа была занята несколькими кладбищами. Однако к концу XVIII столетия они оказались переполненными, тем более что там очень часто хоронили погибших от инфекционных заболеваний, и в 1783 году появился запрет на погребения в черте города. Именно так появилось подземное кладбище, в которое с 1785 года на протяжении почти полутора лет, были свезены останки более 6 миллионов людей.
2. Кубер-Педи (Австралия)
Городок, который существует и над землёй, и под землёй. /Фото: disgustingmen.com
Это уникальное место появилось в 1915 году, когда было открыто месторождение опала, в результате чего Кубер-Педи стал полноценным шахтёрским городом. А необходимость жить под землёй обусловлена тем, что на поверхности очень высокая температура, поэтому вся территория Кубер-Педи представляет собой сплошные системы различных подземных туннелей и ям. Более того, там удалось успешно разместить инфраструктуру и учреждения, и город продолжает жить и развиваться, да и добыча опалов продолжается и в наши дни.
3. Пещера Бату Кейвз (Малайзия)
Необычное место для проведения фестиваля. /Фото: expeditionsgeo.ru
В малазийском Куала-Лумпуре расположена огромная пещера под названием Бату Кейвз, которое является местом проведения красочного индуистского фестиваля Тайпусам, который проводится в честь индуистского бога молодости, целомудрия и силы – Субраманиама. Несмотря на то, что там происходят визуально малоприятные вещи, например, прокалывание своей кожи, оно пользуется огромной популярностью.
4. Радоновая Шахта Здоровья (США)
Оказывается, под землёй и лечиться можно. /Фото: techcult.ru
В 1924 года в штате Монтана была начата разработка радоновой шахты, в недрах которой добывали свинцовую руду и серебро. А четверть века спустя в, к тому моменту заброшенной шахте обнаружили радиацию, которая не отпугнула от посещения этого места представительницы инвестиционной компании, которая имела хроническое заболевание. Результат этого визита оказался неожиданным - женщина полностью исцелилась. Эта история быстро сделала шахту знаменитой, а вскоре там был открыт центр радонотерапии. Там и сегодня с помощью терапии небольшими дозами радиации многие люди и даже животные лечат свои заболевания, однако перед тем, как отправиться туда за исцелением, необходимо проконсультироваться со специалистом и внимательно изучить противопоказания к данной процедуре.
5. Соляная шахта «Величка» (Польша)
Так сразу и не поверишь, что это соляная шахта. /Фото: city-trips.ru
Соляная шахта «Величка», расположенная в Польше, является не только известной достопримечательностью, но объектом Мирового Наследия ЮНЕСКО. Создание шахты пришлось ещё на Средние века, после чего в течение сотен лет шахтёры не только усердно добывали соль из залежей эпохи миоцена, но и возводить из этого же материала красивейшие залы и скульптуры. Главной жемчужиной этого места является большой подземный собор, который был высеченный в скале, а весь интерьер, даже изящные светильники, были сделаны из кристаллов соли. «Величка» пользуется популярностью в качестве туристической достопримечательности ещё с XIV столетия, и сегодня эту шахту в Кракове ежегодно посещает миллионы туристов.
6. Подводный ресторан Ithaa (Мальдивы)
Под уровнем моря тоже можно поесть. /Фото: cmpt.com.ua
Под водой, как оказывается, можно посетить даже для питания. Речь идёт о ресторане Ithaa, который носит звание первого в своём роде подводного заведения, которое отличается изысканным меню и деликатесами. Однако главной его фишкой является его конструкция, состоящая из нескольких дугообразных акриловых арок, герметично скреплённых между собой. Они были созданы достаточно прочными, чтобы погрузить их в океан на пятиметровую глубину и открыть там ресторан. Инвесторы вложили в уникальный проект целых пять миллионов долларов, а потому и цены в меню подводного заведения довольно высокие.
7. Пещеры Вайтомо (Новая Зеландия)
Подземный мир светлячков. /Фото: guruturizma.ru
Новозеландская пещера Вайтомо является уникальным местом для совершения удивительного лодочного путешествия с экскурсией по гроту Глоуворм. А всё потому, что в этих известняковых пещерах можно увидеть поразительные подземные пейзажи длиной в 250 метров - стены и потолок этого места буквально усеян светящимися точками. Необыкновенное освещение Вайтомо стало возможным за счёт природного феномена – биолюминесценции, которая является способностью самцов червей вида Luminosa Arachnocampa, которые таким образом привлекают самок.
8. Лондонская темница (London Dungeon) (Великобритания)
Мрачная средневековая темница под землёй. /Фото: tisamsebegid.ru
Среди достопримечательностей Европы есть немало таких, за которыми следует мрачный шлейф. Ярким примером такого места была Лондонская темница, расположенная под арками Лондонского моста. Превращённый в музей каземат максимально сохраняет средневековую тюремную атмосферу, с казнями, пытками и общей атмосферой жестокости тех непростых времён. Однако те, кто имеет достаточно крепкие нервы, чтобы посетить это место, могут не только рассмотреть орудия пыток или мрачные камеры, но и поучаствовать в интерактивных развлечениях с не менее колоритными названиями - Лабиринт Заблудившихся, Великий Пожар, и даже Лодочное Путешествие в Ад.
