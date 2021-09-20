Как быстро почистить медный провод от окисла в домашних условиях

Как почистить провода.
Каждый хозяин хотя бы раз сталкивался с необходимостью почистить медные провода от окисла. Сделать это на самом деле не так сложно, как может показаться. Существует один верный и относительно простой способ, который позволит очистить медь без лишних проблем и головной боли.
Все, что понадобится есть на каждой кухне.
Для приготовления чудо-состава понадобится сода пищевая, уксус, соль поваренная и вода. Точные пропорции при приготовлении не важны. Самое главное, что найти все перечисленное можно на каждой кухне. Само собой понадобится подходящая тара для смешивания всего перечисленного. Подойдет любая стеклянная или керамическая посуда.
Делаем раствор соли и уксуса - это кислота.
Итак, весь процесс очистки сводится к двум шагам. Первый – травление в кислоте. Второй – нейтрализация. Берем ёмкость, насыпаем в нее соль и добавляем уксус. Во вторую емкость наливаем воду и соду. Содержимое обеих емкостей следует основательно перемешать (учтите, что ни соль, ни сода полностью не растворятся, как ни старайся). Также издание Novate.ru напоминает о необходимости соблюдения мер предосторожности и техники безопасности.
А также раствор соды и воды - это для нейтрализации.
Теперь берем наш оголенный провод и опускаем его в уксус с солью. Ждем. В зависимости от степени загрязненности меди реакция может занять от 30 секунд до 20 минут. Когда провод очистится, извлекаем его из кислоты и опускаем во второй сосуд для нейтрализации. Держим там несколько секунд и извлекаем для просушки. Вот и все!
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