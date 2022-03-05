14 лучших палаток, в которых комфортно отдыхать на природе в любой сезон

Палатки на все случаи жизни.
Отдых на природе привлекает многих. И первое, о чём нужно позаботиться, отправляясь в такое путешествие – это о ночёвке. Переночевать с комфортом и бюджетно можно в палатке. Сегодня существует огромный ассортимент палаток на все случаи жизни. В этом обзоре – лучшие по категориям.
Одноместные палатки
Eureka! Solitaire - палатка для путешественников-одиночек.
Eureka! Solitaire – одноместная сверхлёгкая (всего 1,2 кг) 3-сезонная палатка, которая станет прекрасным выбором для тех, кто любит путешествовать в одиночестве. Турист-одиночка будет чувствовать себя вполне комфортно на двух квадратных метрах. Высота палатки – 70 см. Палатка не пропускает воду, а откидное полотнище защитит от ветра. Внутри палатки есть два кармана для мелочей и петля, на которую можно крепить фонарь. В сложенном состоянии размеры палатки 14 х 43 см. Цена $ 90.
Easton Mountain Products Rimrock 1 - комфортно и надёжно.
Easton Mountain Products Rimrock 1 – ещё одна одноместная палатка, которая достойна внимания. Она на 20 см выше, чем предыдущая модель. А ещё в ней есть специальная сетка, обеспечивающая доступ свежего воздуха и позволяющая туристу видеть, что происходит «за бортом». Цена $ 180.
Суперлёгкие палатки
Sierra Designs Flashlight 2 - лёгкость и комфорт.
Sierra Designs Flashlight 2 – палатка на двоих, которую можно считать идеальным сочетанием комфорта и лёгкости. При площади палатки в 2,8 метров, ей вес всего 1,52 кг. Палатка выполнена из нейлона с силиконовой пропиткой. Удобно и то, что в палатке есть дополнительный отсек для хранения вещей. Цены на эту модель стартуют от $ 270.
Двухместная палатка Hilleberg Anjan 2.
Hilleberg Anjan 2 – палатка-полубочка от шведской фирмы. Главные преимущества – небольшой вес и легкая установка. Из недостатков – высокая цена в $ 630.
3-сезонные палатки
Black Diamond Mesa Tent 2: весна, лето, осень.
Black Diamond Mesa Tent 2 – палатка на три сезона и на два места. Габаритные размеры 234x147x112 см. Тент палатки выполнен из полиэстра, а дно – нейлоновое. В палатке двойные стенки, которые являются прекрасной защитой от непогоды. Всегда можно открыть верхнюю сетку и наслаждаться панорамным видом. Цена палатки $ 330.
Big Agnes Foidel Canyon 2 - идеальный вариант для альпинистов.
Big Agnes Foidel Canyon 2 в этой комфортной палатке места вполне хватит для двоих человек и для их альпинистского снаряжения. Стоимость составляет $650.
Автомобильные палатки
Палатка для автокемпинга Kelty TN2.
Сегодня многие автопутешественники предпочитают не ночевать в машине или в кемпинге, а брать с собой палатку. Такую, что устанавливается непосредственно на крыше автомобиля. Для этих целей хороша Kelty TN2 – компактная, легко раскладывается и стоит весьма демократично (250 долларов).
TICLA TeaHouse 2 - прекрасный вариант ночёвки для автомобилистов.
TICLA TeaHouse 2 – ещё один удобный вариант 2-местной палатки для автопутешественников. Она станет прекрасным выбором для тех, кто любит наблюдать, что происходит снаружи. Цена - $280.
Многоместные палатки
Coleman WeatherMaster Screened 6 - палатка для весёлой компании.
Coleman WeatherMaster Screened 6 – палатка, в которой без проблем может разместиться 6 человек. Габаритные размеры «полубочки» 518х274х200 см. В палатке предусмотрено два выхода, перегородка, которая разделяет палатку на спальную зону и крылечко под сеткой. Цена палатки - $ 300.
REI Kingdom 6 - палатка для шестерых.
REI Kingdom 6 – действительно королевская палатка, поскольку её пространство делится на 2 части. В этой палатке для удобства 2 входа. Цена - $440.
Зимние палатки
Mountain Hardwear Trango 2 - для любителей зимовок на природе.
Тем, кто любит путешествовать зимой, стоит обратить внимание на палатку Mountain Hardwear Trango 2. Модель эта настолько удачна, что выпускается уже не первое десятилетие. Меняются только материалы. Сегодня палатку производят из нейлона, а цена на палатку стартует от $ 600.
Зимняя палатка Exped Venus III.
Exped Venus III – палатка для тех, кого не особо волнует вес снаряжения, зато интересует пространство и комфорт. Высота купола – 150 см, что позволяет туристам спокойно сидеть. Цена палатки - около $ 700.
Экспедиционные палатки
The Cave - поклонникам экстрима посвящается.
The Cave («Пещера») – палатка для экстремалов. Устойчивость этой надувной палатке обеспечивает металлический геодезический каркас. Накачать палатку получится меньше, чем за минуту. Конструкция палатки выдерживает порывы ветра до 120 км\ч. Цена - $ 600.
Тhe North Face Bastion 4 - палатка для экстремального туризма.
Тhe North Face Bastion 4 – палатка на компанию из 4-х человек, выполненная из кевлара защитит туристов от любых капризов погоды. Цена $ 850.
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