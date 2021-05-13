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Подкормка для клубники в мае и вы будете с крупными сладкими ягодами

Клубника, как и любая другая культура, нуждается в определённом наборе полезных веществ, чтобы давать хороший, сладкий, крупный урожай. В качестве отличной подкормки, показавшей себя в деле, предлагаем вам одно эффективное удобрение.
Подкормка для клубники в мае и вы будете с крупными сладкими ягодами
Возьмите упаковку гуми Кузнецова (300 гр) и растворите в 600 мл теплой (не горячей) воды. Это маточный раствор, который может храниться полгода.
Подкормка для клубники в мае и вы будете с крупными сладкими ягодами
Для подкормки, на 10 л воды добавьте 1 ст. л. маточного раствора.
Подкормка для клубники в мае и вы будете с крупными сладкими ягодами
На 1 куст клубники вылейте 1 л воды. Поливайте по уже влажной, ранее пролитой почве. Такую подкормку можно начать проводить в мае и повторять каждые 2 недели.
Подкормка для клубники в мае и вы будете с крупными сладкими ягодами
Подробнее о подкормке клубники в мае смотрите в видео ниже:
Подкормка для клубники в мае и вы будете с крупными сладкими ягодами


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Клубникаподкормка
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