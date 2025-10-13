Интересные факты о Парфеноне

Остатки былой славы одной из самых развитых цивилизаций мира до сих пор будоражат воображение, и вряд ли найдется до такой степени такой знаковый памятник архитектуры, который будет напоминать Древнюю Грецию больше, чем Парфенон. Парфенон – вершина греческой архитектуры (Афины, Греция). | Фото: eluniverso.com. Как одна из самых известных достопримечательностей в мире, Парфенон привлекает миллионы туристов каждый год, которые стремятся собственными глазами увидеть его величественные формы. Естественно, с такой длительной историей существования, всегда найдутся интересные факты, о которых не помешало бы знать современному человеку, чтобы иметь представление об этом культовом архитектурном сооружении. Парфенон был построен в честь богини Афины-Паллады (Афины, Греция). | Фото: aero-hotels.blogspot.com. Немного истории: Расположенный на Акрополе в Афинах, Парфенон был построен в период величайшего расцвета греческой империи. Его строительство началось еще в 447 г. до н.э., за 9 лет были завершены основные работы, но понадобилось еще 6 лет на оформление его декоративными элементами. Несмотря на то, что инновационным метод строительства не назовешь, тем не менее, пропорции Парфенона изучались веками и стали каноном классической архитектуры.
1. Храм построен в честь греческой богини Афины
Парфенон строился в честь богини Афины-Паллады (Акрополь, Афины). | Фото: mymodernmet.com. Парфенон строился в честь богини Афины-Паллады, которая считалась не только покровительницей Афин, но и ремесел, искусства, знаний и науки.войны, защитницу справедливости и права. Учитывая все добродетели своей покровительницы, греки на месте старого храма богини построили величественный Парфенон в знак благодарности за одержанную победу над персидскими захватчиками.
2. Происхождение названия Парфенон
Статуи Парфенона до сих пор считаются каноном изобразительного искусства (Афины, Греция). | Фото: afocusonflorida.com. Название Парфенон происходит от греческого слова παρθενών, которое переводится как «квартиры для незамужних женщин». Считается, что это слово относится конкретно к одной комнате в Парфеноне, хотя историки до сих пор спорят, какая именно это комната. На данный момент существуют разные теории, вполне возможно, что название храма имеет в виду дев (parthenoi), которые участвовали в жертвоприношениях богине Афины, именно это действо и гарантировало безопасность города.
3. Парфенон расположен на священном месте
Парфенон построен на месте разрушенного ранее храма богини Афины (Афины, Греция). | Фото: getyourguide.ru. История Акрополя восходит гораздо дальше, чем самого Парфенона. На самом деле, храм расположен на месте гораздо более древнего храма, посвященного Афине, который сейчас называют Префефеноном или Старым Парфеноном. Этот старый храм был разрушен во время персидской войны в 480 г. до нашей эры, причем его уничтожили еще на стадии строительства, поэтому в готовом виде даже древние греки не смогли увидеть святыню. Спустя лишь 30 лет, после опустошительной войны греки решили снова возродить это место и все-таки построить величественное сооружение, руины которого мы можем видеть даже спустя не одно тысячелетие.
4. Парфенон – один из лучших примеров греческой архитектуры
Так мог выглядеть Парфенон 2,5 тыс. лет назад (Афины, Греция). | Фото: planetnews.gr. Парфенон стал одним из знаковых образцов архитектуры древних греков, которые его создавали в виде периптера — храма, окруженного колоннами в дорическом порядке. Конструкция сооружения размером 30,9 на 69,5 метров состоит из двух внутренних палат (целл). В восточной целле была установлена 12-ти метровая статуя богини Афины. В западной палате располагалось главное казначейство Союза греческих городов-государств (Делианская Лига) в ней могли находиться исключительно священники, которые и отвечали за сохранность казны.
В древности Парфенон был щедро украшен статуями и резными элементами (Афины, Греция). | Фото: pohod-v-gory.com. Учитывая, что Парфенон строился в лучших традициях архитектурных канонов дорического ордена, а это означает, что его колонны имеют резные валы и простые капители. Впечатляющие фронтоны, которые венчали каждый угол здания, были украшены скульптурами, а сплошной фриз проходил вокруг каждой внутренней палаты и перемычек колонн.
5. Парфенон не выполнял функции храма
Фидий и его знаменитая статуя Афины, созданная для Парфенона (Афины, Греция). | Фото: pinterest.com. Хотя мы привыкли говорить о Парфеноне как о храме – и он выглядит как религиозное сооружение, но в древности главный культовый образ Афины-Паллады находился в другом районе Акрополя. В то время как внутри Парфенона находилась величественная статуя Афины, которую создал знаменитый скульптор Фидий, но она не была связана с каким-либо конкретным культом и поэтому ей не поклонялись.
6. Статуя Афины в Парфеноне
В Нэшвилле была построена полномасштабная копия Парфенона и статуи Афины, созданные согласно научным данным (США). | Фото: newcecropia. blogspot.com. Несмотря на то, что Парфенон не был культовым храмом, он создавался для того, чтобы в нем можно было разместить 12-ти метровую статую Афины Парфенос, которую создал Фидий. Легендарный скульптор и архитектор изобразил Афину в образе богини войны. Голову покровительницы украшал золотой шлем, в правой руке она держит статую крылатой Ники, а левой – опирается на щит. Каркас статуи, сделанный из дерева, щедро украшен слоновой костью и золотом. К сожалению, творение Фидия потеряно, но в Нэшвилле (США) можно увидеть полномасштабную копию Афины-Палады в современной интерпретации.
7. Во времена Древней Греции Парфенон был ярким и красочным
Реконструкция раскраски фронтона и метоп Парфенона (Афины, Греция). | Фото: museum.ru/ Музеи России. Бытует мнение, что архитектурные сооружения античности имели натуральный цвет нетронутого камня или мрамора, но это заблуждение. Парфенон – как и большая часть греческой архитектуры и даже скульптуры изначально были окрашены. В то время как историки спорят о том, какая часть сооружения была покрыта цветом археологи, используя ультрафиолетовое излучение, обнаружили пигменты, которые с течением времени просто выгорели и полностью утратили цвет. Исследования показали, что все скульптуры и резные элементы на фронтонах, фризе и на крыше окрашивались в ультрасиние, красные и золотые тона.
8. Превращение античного храма в христианскую церковь
Рисунок неизвестного венецианского автора 1672—1676 гг. (Парфенон, Греция). | Фото: ru.wikipedia.org. Парфенон исполнял роль хранилища казны и был храмом богини Афины на протяжении тысячи лет. Но когда Афины потеряли былую мощь и славу, превратившись в обветшалый провинциальный город Римской империи, который не смог защитить свою святыню от алчности императора, который все сокровища захватил и вывез в Константинополь. Фронтон Парфенона (рисунки Жака Каррея). | Фото: ru.wikipedia.org. После всех этих печальных событий приблизительно в V веке уже нашей эры патриарх Павел III Константинопольский приказал перестроить в храм Св. Софии. Практически 1 тыс. лет он служил культовым сооружением христианам, пока не пришла на эти земли Османская империя.
9. Практически 200 лет Парфенон выступал в роли ...мечети
Греческий Парфенон выступал в роли Великой мечети с 1458–1687 гг (Афины, Греция). | Фото: as-salam.ru. Не удивительно, что Парфенон претерпел несколько преобразований за свою долгую историю, ведь это довольно распространенное для многих древних сооружений. В 1460-х г., когда Греция находилась под властью Османской империи, храм был превращен в мечеть и на протяжении практически 200 лет выполнял ее функции. Как стало известно авторам Novate.Ru, минарет был образован из башни, которая раньше использовалась в качестве колокольни, ведь до этого здесь была создана католическая церковь.
10. Некоторые скульптуры Парфенона хранятся в Британском музее
Большая часть сохранившихся скульптур из Парфенона хранятся в Британском музее. | Фото: russia.greekreporter.com. В то время, когда Греция еще находилась под властью Османской империи, шотландский дворянин Томас Брюс вывез половину сохранившихся на тот момент скульптур Парфенона. Британцы утверждают, что он получил разрешение от османов, и в 1800-1803 гг. они были перевезены морем в Великобританию и теперь находятся в Британском музее. Уцелевшие фрагменты барельефов также находятся в Британском музее. | Фото: yerkramas.org. Но большинство экспертов сходятся к мнению, что мраморные скульптуры Парфенона, являющиеся величайшим примером классического греческого изобразительного искусства, были проданы предприимчивыми турками. Но как бы там ни было, уже не одно десятилетие Греция призывает англичан вернуть на родину уникальные античные изваяния, но соглашения по этому вопросу так, и не достигнуты. Любое произведение искусства, которое много веков подряд является главной достопримечательностью страны, в которой находится, обрастает слухами и легендами. Правда и вымысел тесно переплелись в преданиях и легендах, передаваемых из уст в уста.
