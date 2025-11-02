Что приготовить из квашеной капусты кроме винегрета и щей: 5 несложных, но оригинальных блюд

С приходом весны соленья уходят на второй план. Но что делать, если в холодильнике осталась банка квашеной капусты, которую и выкинуть жалко, да и есть особо уже не хочется? Правильно, приготовить из неё множество разнообразных блюд, которые представляют собой не только винегрет, щи и пироги.
1. Запеканка
Картофельная запеканка с квашеной капустой прекрасно подойдёт как на завтрак, так и в качестве перекуса. Это блюдо одинаково хорошо в холодном и в горячем виде. К тому же, при желании его можно подать со сметаной и свежей зеленью, или же с любимым соусом и даже кетчупом.
Ингредиенты:
• Картошка - 1 кг;
• Капуста квашеная - 0,5 кг;
• Лук белый - 2 шт;
• Яблоки зелёные - 2 шт;
• Яблочный сок - 100 мл;
• Молоко - 1 неполный на 2 пальца стакан;
• Соль морская крупная - пара кристаллов;
• Масло сливочное - 2 ст.л;
• Орех мускатный - 1 щепотка;
• Масло подсолнечное - 4 ч.л;
• Паприка молотая - 1 ч.л;
• Лавр - 2-3 шт;
• Хлебные крошки - 0,5 стакана.
Картофельная запеканка с квашеной капустой и яблоками. \ Фото: blog.nutritienda.com.
Способ приготовления:
• Картошку вымыть;
• Очистить;
• Отварить в слегка подсоленной воде;
• После перебить в пюре;
• Добавить молоко, мускатный орех и масло;
• Перемешать;
• Одну луковицу очистить и измельчить;
• Обжарить на подсолнечном масле 2-3 минуты;
• После добавить лавровый лист, яблочный сок, мелко нарезанные или натёртые на крупную тёрку яблоки;
• Перемешать и тушить 3-4 минуты;
• Затем добавить квашеную капусту;
• Ещё раз перемешать;
• Готовить 7-10 минут;
• Протушенную капусту переложить в форму для запекания, предварительно смазав её маслом;
• Сверху выложить пюре;
• Разровнять;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут;
• Вторую луковицу очистить;
• Нарезать полукольцами;
• Обжарить на подсолнечном масле вместе с хлебными крошками, добавить кристаллики соли и паприку;
• Аккуратно перемешать;
• Готовить 5-7 минут;
• Запеканку достать из духовки;
• Посыпать сверху луково-хлебной посыпкой;
• И подать к столу.
2. Салат с тюлькой и квашеной капустой
Салат с квашеной капустой. \ Фото: bon-appetit.mozello.com.
Ни винегрет и ни «шуба», а гораздо вкуснее и оригинальнее – салат с квашеной капустой, картофелем и тюлькой.
Ингредиенты:
• Картошка - 0,5 кг;
• Тюлька - 750 г;
• Лук белый или фиолетовый - 1 шт;
• Сахар - 1 ст.л;
• Уксус винный - 1-1,5 ст.л;
• Масло подсолнечное (нерафинированное) - 2-2,5 ст.л;
• Смесь молотых перцев - по вкусу;
• Соль - по вкусу;
• Петрушка свежая - 3-4 веточки.
Ингредиенты для салата. \ Фото: google.com.ua.
Способ приготовления:
• Картошку хорошенько вымыть;
• Отварить в мундире в слегка подслоенной воде;
• После слегка остудить;
• Очистить и нарезать средним кубиком или соломкой;
• Тюльку хорошенько очистить;
• Тушки (примерно 300-350 г.) нарезать примерно такими же кусочками, как и картошку;
• Лук очистить;
• Нарезать очень тонкими полукольцами;
• В миске смешать уксус с сахаром, маслом, солью и перцем, с произвольно нарезанной петрушкой;
• Перемешать и получившуюся смесь перелить в чашу блендера;
• После туда же добавить остатки тюльки;
• Перебить всё до однородной массы;
• В миску переложить нарезанную картошку, тюльку и квашеную капусту;
• Полить заправкой;
• Всё аккуратно, но хорошо перемешать;
• Накрыть крышкой или пищевой плёнкой и отправить в холодильник на 15-20 минут;
• Перед подачей при желании посыпать свежей зеленью.
3. Сэндвич
Сэндвич с говядиной и квашеной капустой. \ Фото: twitter.com.
С колбасой, с сыром, с зеленью, с рыбкой или мясом – сэндвичи, которые пользуются огромной популярностью среди тех, кто хочет перекусить на скорую руку. Безусловно, классика – хорошо, но почему бы не попробовать сэндвич с квашеной капустой и нежными ломтиками говядины.
Ингредиенты:
• Капуста квашеная - 160 г;
• Говядина - 160 г;
• Хлеб ржаной или зерновой - 8 кусочков;
• Сыр твёрдых сортов в пластинах - 150-160 г;
• Майонез - 2-3 ст.л;
• Кетчуп - 2 ч.л;
• Соус вустерский - 1 ч.л;
• Соль - по вкусу;
• Смесь молотых перцев - по вкусу.
Сэндвич «Рубен». \ Фото: pinterest.ru.
Способ приготовления:
• Мякоть вымыть;
• При необходимости зачистить;
• Нарезать тонкими ломтиками;
• Обжарить на небольшом количестве подсолнечного масла примерно 6-8 минут или до образования лёгкой румяной корочки со всех сторон;
• В миске смешать вустерский с майонезом, кетчупом, солью и перцем;
• Получившейся смесью тонко смазать ломтики хлеба;
• Оставшуюся часть заправки смешать с квашеной капустой;
• На четыре ломтика хлеба выложить по ломтику сыра, сверху мясо, после капусту;
• Повторить слои и сверху накрыть хлебными ломтиками;
• Обжарить сэндвичи с каждой стороны до образования румяной корочки на гриле или на сухой сковородке.
4. Драники
Драники. \ Фото: vkusnobus.ru.
Хрустящие и ароматные – картофельные драники с квашеной капустой, настолько вкусные и аппетитные, что грех отказывать себе в столь приятном удовольствии, тем более если подавать их со сметаной и свежей зеленью.
Ингредиенты:
• Картошка среднего размера - 2 шт;
• Капуста квашеная - 0,5 кг;
• Яйца - 1 шт;
• Мука - 3-4 ст.л;
• Молоко - 3-4 ст.л;
• Колбаса домашняя куриная - 200 г;
• Лук маленький белый - 1 шт;
• Масло подсолнечное - 2 ч.л;
• Соль - по вкусу;
• Смесь молотых перцев - по вкусу;
• Свежая петрушка - 4-5 веточек;
• Сметана - для подачи.
Драники из квашеной капусты и картошки. \ Фото: generalibalans.sk.
Способ приготовления:
• Картошку вымыть;
• Очистить;
• Натереть на самую крупную тёрку;
• Лук очистить;
• Нарезать тончайшими полукольцами;
• Колбаску нарезать тонкой соломкой;
• Все ингредиенты сложить в миску;
• Приправить солью и перцем;
• Перемешать;
• В другой миске смешать капусту с яйцами, молокой и просеянной мукой;
• Тщательно перемешать и добавить картофельную смесь;
• Ещё всё раз перемешать до однородной массы;
• Обжарить на подсолнечном масле до золотистой корочки со всех сторон;
• Готовые драники переложить на бумажные салфетки или полотенца;
• После выложить на блюдо;
• Подавать со сметаной, посыпав мелко рубленной свежей петрушкой.
5. Тушёная квашеная капуста
Тушёная квашеная капуста. \ Фото: da.gregersenartpoint.com.
Казалось бы, ну что может быть оригинального в тушёной квашеной капусте. Но секрет этого блюда заключается в том, что капуста готовится по особому немецкому рецепту. Уж поверьте, такой гарнир прекрасно подойдёт к мясным блюдам, а также варёным сосискам или копчёностям.
Ингредиенты:
• Капуста квашеная - 800 г;
• Лук белый или фиолетовый - 1 шт;
• Яблоки зелёные - 1 шт;
• Масло подсолнечное - 2-4 ч.л;
• Бульон овощной из кубика - 1 стакан;
• Вода - 3-4 ст.л;
• Крахмал кукурузный - 2-4 ч.л;
• Сахар - по вкусу;
• Смесь молотых перцев - по вкусу;
• Соль - по вкусу.
Тушёная квашеная капуста по немецкому рецепту. \ Фото: yandex.ru.
Способ приготовления:
• Капусту отжать хорошенько;
• Лук очистить;
• Нарезать тонкими полукольцами;
• Обжарить на небольшом количестве масла до лёгкого золотистого цвета;
• Яблоки вымыть;
• Очень тонко нарезать или натереть на крупной тёрке;
• Добавить вместе с капустой к луку;
• Приправить солью, перцем и щепоткой сахара;
• Перемешать и добавить овощной бульон из кубика;
• Довести до кипения;
• Готовить на среднем огне под крышкой примерно 35-45 минут;
• Крахмал смешать с водой и аккуратно тонкой струйкой влить в капусту;
• При необходимости ещё приправить солью, перцем и сахаром;
• Перемешать;
• Готовить до загустения.
