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Самый счастливый город в мире

Каждый из нас, наверное, мечтал бы оказаться в таком уголке Земли, где всем, ну или почти всем людям живется замечательно. Спешим обрадовать вас: такой город есть! И он не только самый счастливый, но и очень красивый.

Самый счастливый город в мире


Самый счастливый город в мире

Это Сеул — столица Южной Кореи, которая признана самым счастливым городом в мире. Здесь самый низкий показатель неравенства в отношении доходов и минимальный уровень преступности, а жители отличаются крепким здоровьем.

Вот к таким выводам пришла проектно-консалтинговая фирма Arcadis, которая оценила 100 крупнейших городов мира, чтобы выяснить, кому лучше всего живется.

Самый счастливый город в мире

Это один из немногих мегаполисов, в котором и местный житель, и иностранец чувствуют себя в безопасности в любое время дня и ночи. При этом население Сеула составляет 10 млн человек.

Самый счастливый город в мире

Южнокорейское правительство заботится о здоровье и образовании граждан. Высокие показатели в этих социальных областях и позволили Сеулу выйти на первое место в мире среди других городов.

Самый счастливый город в мире

В последнее время Сеул начал постепенно превращаться в «умный город». Так, например, горожанам с низкими доходами начали бесплатно раздавать б/у смарт-устройства с целью подключения к беспроводным высокоскоростным сетям города.

Самый счастливый город в мире

Здесь повсеместно установлены интеллектуальные камеры видеонаблюдения и высокотехнологичные уличные фонари, которые транслируют аудио и позволяют выйти в интернет.

Самый счастливый город в мире

Самый счастливый город в мире

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