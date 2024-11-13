«Атлас красоты» - фотопроект с портретами женщин из 37 стран мира

Фотограф из Румынии Михаела Норок (Mihaela Noroc) уволилась с работы и начала новую жизнь. Два года назад она взяла свой рюкзак, фотоаппарат и отправилась путешествовать по всему миру, чтобы фотографировать сотни женщин в их естественной культурной среде.
Балтийское море, Финляндия
«Мой фотопроект называется «Атлас красоты».
Глобальные тенденции заставляют нас выглядеть и вести себя однотипно, но мы все прекрасны, потому что разные. В конце концов, красота в глазах смотрящего, а смотрящие повсюду тоже разные. Я планирую продолжить фотографировать женщин в каждой стране земного шара. Это сделает «Атлас красоты» зеркалом нашего многообразного общества и послужит вдохновением для людей, которые пытаются оставаться аутентичными», – говорит Михаела Норок.
Тибетское нагорье, Китай
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Храм маори, Новая Зеландия
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