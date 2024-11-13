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«Атлас красоты» - фотопроект с портретами женщин из 37 стран мира

Фотограф из Румынии Михаела Норок (Mihaela Noroc) уволилась с работы и начала новую жизнь. Два года назад она взяла свой рюкзак, фотоаппарат и отправилась путешествовать по всему миру, чтобы фотографировать сотни женщин в их естественной культурной среде.

 




Балтийское море, Финляндия








«Мой фотопроект называется «Атлас красоты». Его суть заключается в том, чтобы показать разнообразие нашей планеты через портреты женщин. Путешествуя при очень ограниченном бюджете по 37 странам, я сталкивалась с разными слоями общества. Теперь могу сказать, что красота есть везде, и это не вопрос косметики или параметров. Красота, скорее, в том, чтобы быть самим собой.

Глобальные тенденции заставляют нас выглядеть и вести себя однотипно, но мы все прекрасны, потому что разные. В конце концов, красота в глазах смотрящего, а смотрящие повсюду тоже разные. Я планирую продолжить фотографировать женщин в каждой стране земного шара. Это сделает «Атлас красоты» зеркалом нашего многообразного общества и послужит вдохновением для людей, которые пытаются оставаться аутентичными», – говорит Михаела Норок.

Тибетское нагорье, Китай








Джакарта, Индонезия








Марамуреш, Румыния









Янгон, Мьянма








Рио-де-Жанейро, Бразилия








Дождевые леса Амазонии








Насир аль-Мульк, Иран








Рига, Латвия








Пекин, Китай








Мехико, Мексика








Сингапур








Нью-Йорк, США








Гавана, Куба








Долина Колка, Перу








Москва, Россия








Ханом, Таиланд








Эль Паисо, Чили








Сидней, Австралия








Вильнюс, Литва








Гавана, Куба








Медельин, Колумбия








Сан-Франциско, США








Тбилиси, Грузия








Отавало, Эквадор








Сан-Педро де Атакама, Чили








Храм маори, Новая Зеландия






 

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