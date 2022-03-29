Красивые идеи клумб вокруг дерева

Каждый согласится, что самое красивое, что только может быть на участке — это цветы. И даже деревья же на участке можно потрясающе украсить, если создать клумбы вокруг них.

Именно такие 22 волшебные идеи для украшения участка вы увидите чуть ниже:

Красивая, пышная, круглая клумба вокруг дерева



Великолепие сиреневого





Клумба вокруг дерева, оформленная кирпичом







Красивая клумба с петунией





Такой цветник точно привлечёт внимание





Клумба с сидением





Светильники на солнечных батареях отлично дополнят композицию





Тюльпаны прекрасно подходят для оформления дерева





Загадочный сад





Совсем не грубый декор





Цветочный ковёр





Полноценный круг около дерева





Роскошь зелени





Красота в простоте





Чудесное сочетание цветов





Старенькие вещи будут прекрасным деревенским декором





Поиграйте с разными цветами





Буйство красок





Пурпурное обрамление дерева





Украшение бегонией





Местечко для отдыха





Осеннее вдохновение

