Пыль постоянно оседает на мебели, и особенно сильно её видно на тёмных поверхностях. Чтобы пыль меньше оседала на мебели, сделайте удобное средство анти-пыль своими руками!
В 200 мл воды добавьте 2-3 капли кондиционера для волос. Перемешайте, перелейте в бутылку с пульверизатором.
Протрите пыль в доме, используя это средство.
Благодаря особому составу кондиционера для волос, пыль как бы соскальзывает с мебели, гораздо меньше оседает на ней. Тогда необходимо будет лишь пылесосить в доме!
Читать далее →
Средство анти-пыль для мебели своими руками
Пыль постоянно оседает на мебели, и особенно сильно её видно на тёмных поверхностях. Чтобы пыль меньше оседала на мебели, сделайте удобное средство анти-пыль своими руками!
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии