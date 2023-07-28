Средство анти-пыль для мебели своими руками

Пыль постоянно оседает на мебели, и особенно сильно её видно на тёмных поверхностях. Чтобы пыль меньше оседала на мебели, сделайте удобное средство анти-пыль своими руками!







В 200 мл воды добавьте 2-3 капли кондиционера для волос. Перемешайте, перелейте в бутылку с пульверизатором.







Протрите пыль в доме, используя это средство.







Благодаря особому составу кондиционера для волос, пыль как бы соскальзывает с мебели, гораздо меньше оседает на ней. Тогда необходимо будет лишь пылесосить в доме!





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