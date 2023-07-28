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Средство анти-пыль для мебели своими руками

Пыль постоянно оседает на мебели, и особенно сильно её видно на тёмных поверхностях. Чтобы пыль меньше оседала на мебели, сделайте удобное средство анти-пыль своими руками!

Средство анти-пыль для мебели своими руками

В 200 мл воды добавьте 2-3 капли кондиционера для волос. Перемешайте, перелейте в бутылку с пульверизатором.

Средство анти-пыль для мебели своими руками

Протрите пыль в доме, используя это средство.

Средство анти-пыль для мебели своими руками

Благодаря особому составу кондиционера для волос, пыль как бы соскальзывает с мебели, гораздо меньше оседает на ней. Тогда необходимо будет лишь пылесосить в доме!

Средство анти-пыль для мебели своими руками
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Мебельпыль

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