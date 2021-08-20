10 кулинарных советов, которыми с нами поделился Эйнштейн

Удивительная книга от Роберта Вольке сначала привлекает внимание своим особенным названием «О чем Эйнштейн рассказал своему повару. Физика и химия на вашей кухне». Написал ее знаменитый профессор химии, который старается сделать науку более доступной для широких масс. И у него это получается, потому что советы из книги приобрели ошеломительную популярность. Сделать ее максимально простой и практически удобной помогла жена автора — кулинар со стажем. Беря во внимания научные советы, можно добиться на кухне действительно потрясающего эффекта в приготовлении многих блюд.
1. Идеально сваренные яйца
Быстро очистить можно только правильно сваренные яйца. /Фото: i1.wp.com
Чтобы яйца легко очистились от скорлупы, можно использовать маленький трюк на уровне физики. Важно их правильно сварить, а для этого нужно класть яйца не в холодную, а горячую воду. Если положить их в холодную, то постепенно нагреваясь, белок приклеится к внутренней стенке скорлупы, а очищать яйца впоследствии будет сложновато.
2. Аппетитный омлет
На качество готовки очень влияет время, когда в блюдо добавляется соль. /Фото: lifestyle.lincerealestate.com
Сделать яйца более вкусными поможет правильно добавленная соль. Солить омлет нужно заранее, ведь эта приправа значительно влияет на текстуру яиц. Если сделать это за 15 минут до начала приготовления, омлет выйдет более вкусным и ароматным.
3. Идеальный соус для пасты
Красивое блюдо — вкусное блюдо. /Фото: e1.am.phnx.pics
Маленькая хитрость для тех, кто любит пасту — выливать воду, оставшуюся после приготовления, категорически не рекомендуется. Потому что именно из нее получается идеальный по вкусу и текстуре соус для заправки. Во время приготовления пасты в воду выделяется крахмал, который впоследствии придает соусу восхитительную однородность и воздушность. Правильно приготовленный соус не только вкусный, но еще и помогает пасте не слипаться.
4. Выжимаем максимум из этого цитруса
Чтобы получить из цитрусовых больше сока, профессионалы используют проверенный трюк. /Фото: cdns.klimg.com
Если под рукой нет соковыжималки, можно найти выход из положения, используя законы физики. Сначала нужно взять лимон или любой другой цитрус, с силой придавить его к столу, а потом положить в микроволновую печь и прогреть его там несколько минут. Благодаря нагреванию сок будет выделяться легче и быстрее.
5. Спасение пересоленного супа
Картофель остается на месте, в ход идет бульон. /Фото: rchevebi.com
Бытует мнение, что исправить сильно пересоленный суп можно с помощью картофеля. Однако физика отчаянно протестует против этого мнения, советуя просто разбавлять его новой порцией бульона или водой. Если просто добавить в пересоленный суп картофель, то он тоже станет соленым.
6. Правильное приготовление яиц-пашот
Яйцо не нужно сразу разбивать в воду. /Фото: img-s-msn-com.akamaized.net
Чтобы добиться идеального приготовления яиц-пашот, нужно использовать сито с мелкими ячейками. Разбиваем яйцо сначала в ситечко, а потом ждем, пока оно начнет понемногу стекать вниз в емкость с водой. Только потом опускаем сито в кипящую воду. Как только белок схватится, ситечко нужно перевернуть. Такие несложные инструкции помогут добиться идеальной формы такого распространенного блюда.
7. Когда нужно солить фарш?
Чтобы котлетки получились особенно вкусными, важно посолить фарш в определенное время. /Фото: a57.foxnews.com
Соль разрушительно влияет на структуру белка, поэтому не нужно спешить с добавлением всех приправ в фарш. Соль в фарш стоит добавлять как раз перед тем, как надо начинать готовить котлеты. Если нарушить это правило, мясо получится жестче. Так зачем портить котлетки, если можно сделать их мягкими и воздушными?
8. Овощи в микроволновке
Даже приготовление овощей в микроволновой печи можно сделать идеальным. /Фото: avatars.mds.yandex.net
Готовить свежие овощи лучше всего под бумажными полотенцами. Отличный результат обеспечивает довольно простая кулинарная хитрость. Овощи нужно порезать кусочками, положить на блюдо, а потом накрыть тремя слоями бумажных полотенец. На приготовление блюда в микроволновой печи уйдет примерно 5 минут. Овощи получатся мягкими, и в то же время сочными, так, как если бы они готовились на пару.
9. Восхитительные оладьи
Аппетитно и совершенно! Пальчики оближешь. /Фото: i.ytimg.com
Приготовить оладьи воздушными также поможет простой кулинарный секрет, подсказанный нам физикой. Чтобы сделать тесто идеальным, нужно желтки и белки в него отправлять по отдельности. Добиться еще лучшего эффекта можно взбивая белки до мягких пиков.
10. Специи: сухие или свежие?
Правильный выбор специй может в корне изменить вкус всего блюда. /Фото: yamuna.com.ua
Знаменитые повара зачастую утверждают, что вкусное блюдо может получиться только со свежими травами. Однако это не совсем так. Некоторые специи действительно лучше раскрываются, если они свежие, тогда их вкус более насыщенный и яркий. Например, лук, эстрагон, базилик, щавель, мята, кинза, укроп и петрушка. Но некоторые специи достаточно хороши и в засушенном виде. Вот они: лавровый лист, орегано, шалфей, розмарин, тимьян, майоран.
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