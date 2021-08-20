10 кулинарных советов, которыми с нами поделился Эйнштейн

1. Идеально сваренные яйца

Быстро очистить можно только правильно сваренные яйца. /Фото: i1.wp.com

2. Аппетитный омлет

На качество готовки очень влияет время, когда в блюдо добавляется соль. /Фото: lifestyle.lincerealestate.com

3. Идеальный соус для пасты

Красивое блюдо — вкусное блюдо. /Фото: e1.am.phnx.pics

4. Выжимаем максимум из этого цитруса

Чтобы получить из цитрусовых больше сока, профессионалы используют проверенный трюк. /Фото: cdns.klimg.com

5. Спасение пересоленного супа

Картофель остается на месте, в ход идет бульон. /Фото: rchevebi.com

6. Правильное приготовление яиц-пашот

Яйцо не нужно сразу разбивать в воду. /Фото: img-s-msn-com.akamaized.net

7. Когда нужно солить фарш?

Чтобы котлетки получились особенно вкусными, важно посолить фарш в определенное время. /Фото: a57.foxnews.com

8. Овощи в микроволновке

Даже приготовление овощей в микроволновой печи можно сделать идеальным. /Фото: avatars.mds.yandex.net

9. Восхитительные оладьи

Аппетитно и совершенно! Пальчики оближешь. /Фото: i.ytimg.com

10. Специи: сухие или свежие?

Правильный выбор специй может в корне изменить вкус всего блюда. /Фото: yamuna.com.ua