Звёзды Голливуда и их родители: фотографии из семейных архивов

Много ли мы знаем о людях, в своё время оказавших колоссальное влияние на формирование личностей наших кумиров, которыми мы так восхищаемся, и на которых порой хотим быть похожими? Наша подборка фотографий расскажет вам о семьях, в которых воспитывались звёзды Голливуда первой величины.







Николь Кидман.







Николь Кидман родилась в Гонолулу на Гавайях в 1967 году в семье биохимика и клинического психолога Энтони Кидмана и Джанелль Энн Макнэйл.







Роберт Паттинсон.







Роберт Паттинсон родился в 1986 году в пригороде Лондона. Его отец, Ричард, занимался импортом винтажных автомобилей из США, а мать, Клэр, работала администратором в модельном агентстве.







Кристен Стюарт.







Кристен Стюарт родилась в 1990 году в Лос-Анджелесе. Её родители работали в сфере шоу-бизнеса. Отец Кристен, Джон Стюарт, был телепродюсером и режиссёром, а мать, Джулс, помощником режиссера по сценарию.







Мать Кристен Стюарт – Джулс Мэнн-Стюарт.







Брэд Питт.







Уильям Брэдли Питт родился в городе Шауни в штате Оклахома в 1963 году. Его отец, Уильям Питт, работал менеджером в компании по грузоперевозкам, а мать, Джейн Хиллхаус, была учительницей в местной школе.







Брэд Питт с родителями.







Эмма Уотсон.







Эмма Уотсон родилась в Париже в 1990 году в семье адвокатов Жаклин Льюсби и Криса Уотсона.







Кейт Бекинсэйл.







Кейт Бекинсэйл родилась в 1973 году в Лондоне. Её мать, Джуди Ло, была телевизионной и театральной актрисой, а отец, Ричард Бекинсэйл, знаменитым телевизионным актёром.







Элтон Джон.







Элтон Джон (при рождении Реджиналд Кеннет Дуайт) родился в Пиннере, Англия, в 1947 году. Его отец, Стэнли Дуайт, был командиром эскадрильи ВВС. Мать Элтона Джона звали Шейлой.





Леонардо Ди Каприо.







Леонардо Ди Каприо родился в 1974 году в Лос-Анджелесе в штате Калифорния. Его отец, Джордж Ди Каприо, был автором комиксов, а мать, Ирмелин Инденбиркен, секретарём суда. Ирмелин назвала своего сына Леонардо, потому что смотрела работы Леонардо да Винчи в музее в Италии, когда впервые почувствовала, как он толкается у неё в животе.







Родители Леонардо Ди Каприо.







Кортни, Ким и Хлои Кардашян.







Кортни, Ким и Хлои Кардашян родились в Лос-Анджелесе семье известного адвоката Роберта Кардашяна и Крис Дженнер (в девичестве – Кристен Мэри Хоутон), ныне светской львицы.







Майкл Джексон.







Майкл Джексон родился в городе Гэри в штате Индиана в 1958 году в семье бывшего боксёра и работника сталелитейного завода Джозефа Джексона. Мать Майкла Джексона, Кэтрин, работала в сфере торговли.





Натали Портман.







Натали Портман родилась в Иерусалиме в 1981 году в семье врача Авнера Хершлага и Шелли Стивенс, на тот момент домохозяйки.







Родители Натали Портман.







Братья Джонас.







Кевин, Джо и Ник Джонас родились в Нью-Джерси в семье музыканта Пола Кевина Джонаса и преподавательницы языка жестов Дениз Миллер.







Хэлли Берри.







Хэлли Берри родилась в 1966 году в Кливленде, штат Огайо. Её мать Джудит Энн работала медсестрой в психиатрической клинике, а отец, Джером Джесси Берри, санитаром в той же клинике.



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