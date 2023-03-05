5 дел, которые дачнику нужно сделать уже сейчас, чтобы избежать проблем весной

Зима в средней полосе России близится к концу, и для владельцев дач и загородных домов это оптимальное время заняться подготовкой своей недвижимости к весеннему сезону.







Да, именно так — готовиться зимой к наступлению весны так же необходимо, как и осенью к наступлению зимы.

Перенос дел на начало марта грозит обладателям загородной недвижимости повреждениями поликарбоната, проблемами с водостоками и массой других напастей, которых вполне можно было бы избежать.

Предлагаем несколько простых и полезных советов любителям загородной жизни. Следование им поможет минимизировать риск встретить теплые дни в доме, требующем экстренного ремонта, и избежать «разгрома» на прилегающей к нему территории.





Уберите снежные наносы с теплиц

Очистите водостоки и желоба

Позаботьтесь об отсутствии насекомых в доме

Обеспечьте отсутствие попадания талой воды в септики

Уход за деревьями

Свежевыпавший снег не представляет опасности для теплиц, однако лишь до тех пор, пока под собственным весом слежавшиеся пласты снега не начинают деформировать поликарбонат, в худшем случае полностью разрушая имущество владельцев дома. Являясь причиной появления щелей или полного разрушения конструкции, не убранный вовремя снег становится настоящей проблемой для жителей загородного дома.Вес снежного покрова высотой один метр на площади 100 квадратных метров достигает пяти тонн, увеличиваясь по мере уплотнения снега. Однако даже на меньших площадях его накопление может привести к трещинам и обвалу, а соответственно, и к необходимости экстренного ремонта сооружения в весенний период. Поэтому, когда снежный покров превысил пять-шесть сантиметров, важно не дожидаться дальнейшего увеличения допустимой нагрузки на поликарбонат и немедленно убрать снежные наносы не только с крыши, но и от стенок теплицы. Лучше всего это делать после каждого сильного снегопада, а затем в феврале, когда основные осадки уже выпали.Для уборки снега с теплицы можно использовать не все инструменты. Важно, чтобы они не поцарапали и не повредили поликарбонат, который под влиянием морозов становится особенно хрупким. Отлично подойдут синтетическая метла или щетка. Самыми удобными и новыми приспособлениями для очистки теплицы от снега являются скребки на длинной ручке.спрос на снегоуборщики в России за год вырос на 361%.Уделите время уборке мусора и воды из водостоков и желобов. Это простое действие поможет избежать блокировки ливневых стоков и минимизировать воздействие влаги на фундамент, а значит, предотвратит коррозию, разрушение строительных материалов и преждевременный выход всей системы водоотвода из строя. Кроме этого, повышенная влажность и застой мусора способствуют образованию в трубах плесени, мха и паутины и являются прекрасной средой для муравьев и других насекомых. И это не говоря о возможности разрыва труб в зимний период из-за замерзания накопленной в них воды и обрушения конструкции под собственным весом.Поэтому своевременное удаления мусора является гарантией безопасности проживающих в доме людей. Очистить водостоки и желоба можно механически при помощи совка, ершика с синтетической щетиной, деревянной лопатки, напора воды и воздуходувки.эксперты считают, что лондонский Тауэр был одним из первых зданий современной Европы, в котором были установлены чугунные водостоки в виде желобов в комбинации с водоотводными трубами. Такой подход был разработан, так как необходимо было защитить структуру недавно побеленных стен.Весна за городом всегда ассоциируется с пробуждением дикой природы, включая насекомых. Чаще всего в воздушных зазорах под сайдингом любят селиться осы. Для того чтобы теплые дни не обернулись проблемами в виде укусов, неприятных звуков и последствий жизнедеятельности насекомых, зоны, где они могут поселиться, необходимо уже сейчас обработать аэрозольными средствами.самки ос помнят место своего рождения и инстинктивно ищут уголок для нового гнезда рядом с ним.Наличие выгребной ямы подразумевает необходимость очистить ее от снега во избежание попадания воды в септик. Для этого весь снежный покров, расположенный вблизи ямы, необходимо убрать, чтобы талая вода с участка не стекала к септику. Сделать это можно при помощи обычной лопаты.Полную расконсервацию септика необходимо осуществить уже в конце февраля, сняв утеплитель, удалив бутылки из камер септика, установив насос и компрессор и подключив станцию к электросети.снег — это сконденсировавшаяся на мельчайших частичках пыли и замершая вода.В первую половину февраля, если на территории участка расположен сад, особенное внимание следует уделить обрезке деревьев. Именно зимний период является идеальным временем для того, чтобы сформировать крону и позаботиться о будущем урожае. Во-первых, хорошая видимость всех ветвей кроны позволяет не только обрезать неправильно растущие ветви, но и более точно выбрать степень их обрезки. Во-вторых, промерзшие толстые ветви проще обрезать, срез получается ровнее, а кора не задирается. В зимнее время благоприятной для спила температурой считается не ниже -15 °С. При более низких градусах тепла обрезать деревья и кустарники нельзя: древесина становится очень хрупкой и ветви слишком легко повредить.во времена Великой Отечественной войны в СССР красили стволы деревьев и бордюры вдоль дорог в белый цвет, чтобы в темное время суток войска могли передвигаться без включенных фар. Белый цвет различали даже в темноте.Чтобы весна запомнилась только красотой ландшафтов и не утомила постоянными заботами о доме и саде, составьте список вещей, которые необходимо приобрести. Обновить текстиль, заменить мебель, изменить дизайн пространств — все эти задачи лучше планировать в зимний период, до начала дачного сезона, когда цены на строительные материалы значительно ниже. Простые советы и выполнение маленьких дел в течение зимы помогут вам сэкономить силы и время для того, чтобы встретить теплые солнечные дни без необходимости проведения ремонтных работ.