10 вещей, которые помогут выглядеть мужчине более представительно

Мы подготовили для Вас подборку вещей, которые помогут мужчинам выглядеть более представительно и создадут образ настоящего профессионала своего дела, который любит свою работу и умеет делать ее на отлично.



Кожаный ремень должен быть максимально простым и удобным, без названий брендов и ярких пряжек.







Кожаный бумажник. Как правило, это первое, на что обращают внимание деловые партнеры. Здесь тоже уместна простота и элегантность, но куда главнее – функциональность. В нем должно быть достаточно места для визиток и карточек.







Часы.

Если Вы пока не можете позволить себе дорогие и известные марки, остановите свой выбор на бюджетных вариантах – главное, чтобы сами они не смотрелись дешево.







Сумку стоит подбирать к костюму, чтобы вместе смотрелось солидно.







Галстук теперь можно носить повседневно, не только по особым случаям.







Коричневые кожаные туфли, которые имеют больший эффект, чем классические черные. К тому же к ним подходит максимум вещей.







Черные лаковые туфли. Если Вы без ума от классики, то такие туфли должны быть в Вашем гардеробе.







Тренч незаменим мужчинам, если погода не радует, а выглядеть представительно хочется.







Темные джинсы отлично подойдут для вечера пятницы, когда нужно и образ соблюсти, и иметь возможность расслабиться.







Твидовый пиджак подойдет для холодов. С ним отлично смотрятся темные рубашки, коричневые ботинки и сумка через плечо.







источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)



