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Как приготовить традиционный японский десерт моти: 5 воздушно-сладких рецептов



Лакомство, известное как моти, представляет собой милые круглые пирожные, приготовленные из мягкого и клейкого риса (или же из рисовой муки). Рис сначала готовят на пару, а затем толкут и делают пюре, после чего полученную клейкую рисовую массу формируют в небольшие шарики, а затем запекают или отваривают. Получается очень вкусно и необычно, а собранные нами рецепты – отличное тому подтверждение, которое красноречивее любых слов.

1. С сахарной пудрой


Моти. \ Фото: biggerbolderbaking.com.

Моти. \ Фото: biggerbolderbaking.com.

 

Вкус у этих пирожных достаточно своеобразный, нежный и слегка сладковатый сам по себе. Впрочем, если их сдобрить сахарной пудрой, то получится ещё вкуснее и слаще, так что заядлые сладкоежки обязательно оценят.

Ингредиенты:




• Уксус столовый – 3 капли;
• Мука рисовая – 1 стакан;
• Пудра сахарная – 1 упаковка (200 г);
• Вода – 1 стакан;
• Варенье или джем – для начинки.
Моти с сахарной пудрой. \ Фото: happyhappynester.com.

Моти с сахарной пудрой. \ Фото: happyhappynester.com.

 

Способ приготовления:

• В миске смешать сахарную пудру с уксусом, водой и рисовой мукой;
• Хорошенько перемешать;
• Накрыть крышкой и поставить в микроволновую печь на две минуты (мощность 750 Вт);
• Затем перемешать и вновь отправить в микроволновую печь на полторы минуты;
• Немного остудить;
• Разделить рисовое тесто на части;
• Раскатать в лепёшки;
• Выложить в центр по ложке джема или варенья;
• Сформировать шарики и подать к столу.

2. Шоколадные


Шоколадные моти. \ Фото: i.pinimg.com.

Шоколадные моти. \ Фото: i.pinimg.com.

 

А вот этот вариант моти понравится всем тем, кто отдаёт своё предпочтение шоколадным десертам.

Ингредиенты:

• Рисовая мука – 1 стакан;
• Молоко – 1,5 стакана;
• Сахар – 1 стакан;
• Масло кокосовое – 2 ст.л;
• Какао – 2 ст.л;
• Джем, варенье или маскарпоне – для начинки.
Моти с добавлением какао. \ Фото: atelierlalune.com.

Моти с добавлением какао. \ Фото: atelierlalune.com.

 

Способ приготовления:

• В кастрюльке с толстым дном нагреть молоко;
• Добавить какао, кокосовое масло и сахар;
• Растопить и хорошенько перемешать;
• Снять с огня;
• Аккуратно ввести рисовую муку;
• Перемешать и поставить на медленный огонь;
• Варить до загустения;
• Получившееся тесто слегка остудить и раскатать в пласт;
• Разделить на порции;
• В центр каждой лепёшки положить джем, варенье или маскарпоне;
• Сформировать пирожные в виде шариков и подать к столу.

3. С ягодами


Ягодные моти. \ Фото: kamometerrace.com.

Ягодные моти. \ Фото: kamometerrace.com.

 

Нежное тесто и сочная ягодная начинка – то, что станет залогом хорошего настроения после пары-тройки моти, приготовленных на водяной бане.

Ингредиенты:

• Мука рисовая – 1 неполный стакан;
• Вода – 0,3 л;
• Пудра сахарная – 0,5 стакана;
• Свежие ягоды – для начинки.
Моти с добавлением ягод. \ Фото: oyakata.com.pl.

Моти с добавлением ягод. \ Фото: oyakata.com.pl.

 

Способ приготовления:

• В миске смешать сахарную пудру с рисовой мукой;
• Аккуратно влить воду, постоянно помешивая;
• Всё хорошенько перемешать до однородной массы;
• Поставить на водяную баню;
• Готовить около двадцати-двадцати пяти минут, периодически помешивая;
• Получившееся тесто слегка остудить;
• Раскатать в пласт;
• Разрезать на порции;
• В центр каждой лепёшки выложить ягоды;
• Сформировать шарики и подать к столу.

4. С матчей


С матчей. \ Фото: i.ytimg.com.

С матчей. \ Фото: i.ytimg.com.

 

Такой десерт понравится истинным гурманам и ценителям необычных вкусов.

Ингредиенты:

• Мука рисовая – 0,5 стакана;
• Сливки жирные – 0,3 л;
• Вода – 0,5 стакана;
Молоко – 1 стакан;
• Шоколад белый – 2,5 плитки (по 100 г каждая);
• Матча – 1 ст.л;
• Желатин – 1 ч.л. с горкой.
Моти с добавлением матчи. \ Фото: hoianuong.vn.

Моти с добавлением матчи. \ Фото: hoianuong.vn.

 

Способ приготовления:

• Желатин развести тёплой водой и дать набухнуть;
• В кастрюлю с толстым дном налить молоко;
• Добавить в него натёртый на тёрке шоколад, желатин и матчу;
• Растопить на медленном огне;
• Сливки взбить до густых пиков и соединить с шоколадно-молочной смесью;
• Сформировать небольшие шарики размером с крупную вишню;
• Остудить;
• В миске смешать воду с рисовой мукой;
• Замесить тесто;
• Раскатать в тонкий пласт;
• Нарезать порционно;
• В центр каждой пластинки выложить начинку;
• Сформировать моти и пропарить на водяной бане три-четыре минуты.

5. С кокосовым маслом и кукурузным крахмалом


Чи чи данго моти. \ Фото: universityavenuebaptist.org.

Чи чи данго моти. \ Фото: universityavenuebaptist.org.

 

И напоследок, ещё один рецепт традиционных японских пирожных, но на этот раз они будут без начинки. Ведь здесь главную роль играет само тесто.

Ингредиенты:

• Мука рисовая – 1,5 стакана;
• Сахар коричневый – 1 стакан;
• Вода – 1,5 стакана;
Масло кокосовое – 1,5 стакана;
• Разрыхлитель – 0,5 ч.л;
• Кукурузный крахмал – 0,5 стакана;
• Ванилин – по вкусу;
Традиционный японский десерт. \ Фото: i.pinimg.com.

Традиционный японский десерт. \ Фото: i.pinimg.com.

 

Способ приготовления:

• В миске смешать муку с сахаром, разрыхлителем и ванилином;
• Кокосовое масло растопить и добавить к остальным ингредиентам вместе с водой;
• Перемешать и замесить тесто;
• Выложить на противень, застеленный пергаментом;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на двадцать минут;
• После оставить моти в духовке до полного остывания;
• Затем достать и разрезать на небольшие кубики;
• Обвалять в кукурузном крахмале и подать к столу.

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