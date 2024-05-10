10 удобных чемоданов, которые не "оторвут" руки и уберегут от ненужного стресса в поездке

Чемодан, вокзал, отдых...
Чемодан - самая неприятная вещь, которую приходится носить с собой во время путешествия. Он может быть тяжелым, в них часто бывает сложно упаковать вещи и, что хуже всего, чемодан может потеряться или его могут украсть. К счастью, благодаря недавним технологическим достижениям, чемодан в последнее время изменился радикально и предназначен уже не только для того, чтобы в него можно было упаковать вещи.
1. Упаковочные кубы
Набор из 4 упаковочных «кубов».
Цена ~ 20 $
Эти «кубы» для упаковки - отличный способ взять с собой небольшое количество багажа для семейного отдыха, деловых поездок, кемпинга, походов и т.д. Каждый куб имеет сетчатую верхнюю панель для легкой идентификации содержимого и вентиляции. И всегда можно расфасовать все вещи по разным «кубам», чтобы брать по необходимости только один, а не все четыре.
2. Delsey Bag Helium Aero International
Чемодан Delsey Bag Helium Aero International.
Цена ~ 120 $
В этом элегантном чемодане имеется большой передний отсек с легким доступом с интегрированному мягкому «карману» для ноутбука с диагональю 15,6 дюйма и двумя карманами на молниях для компьютерных аксессуаров, туалетных принадлежностей или любых предметов, которые должны быть всегда под рукой. Корпус изготовлен из 100% поликарбоната, что придает корпусу его легкость и долговечность.
3. Traveler’s Choice Luggage Toronto
Набор из трех чемоданов Traveler’s Choice Luggage Toronto.
Цена ~ 160 $
Тем, кто ищет крепкие и прочные чемоданы, явно пригодится этот комплект из трех штук. Они изготовлены из противоударного материала, устойчивого к царапинам, а также имеют телескопическую ручку с кнопочным замком.
4. HAUPTSTADTKOFFER
Чемодан HAUPTSTADTKOFFER.
Цена ~ 200 $
Известный немецкий бренд HAUPTSTADTKOFFER разработал великолепный набор чемоданов. Самой примечательной их особенностью является то, что каждый чемодан можно упаковывать внутри большего чемодана из этой серии. В корпусах чемоданов также имеются комбинированные замки TSA с переустанавливаемыми кодами для безопасности.
5. TraxPack Single
Чемодан TraxPack Single.
Цена ~ 200 $
Каждый знает, как неудобно поднимать и спускать чемодан по лестнице. Если это так, стоит присмотреться к TraxPack. Производитель утверждает, что он использует инновационную наклонную ручку и систему роликов, которая позволяет легко перетаскивать чемодан вверх и вниз по лестнице.
6. Bluesmart One
Смарт-чемодан Bluesmart One.
Цена ~ 250 $
У Bluesmart One есть множество умных функций, включая батарею с двумя USB-портами для зарядки, которая может заряжать устройства до шести раз. Также есть функция отслеживания 3G / GPS, которая позволяет найти чемодан в любой точке мира.
В ручке чемодана также есть встроенная шкала, позволяющая взвешивать Bluesmart, выводя результат на телефон посредством специального приложения. И, наконец, удаленный цифровой замок, который можно заблокировать / разблокировать через смартфон.
7. Raden A22
Чемодан Raden A22.
Цена ~ 300 $
Этот высокотехнологичный чемодан оснащен двумя внешними портами USB, гарантирующими, что батарея смартфона не истощится во время путешествия. Еще одна полезная функция — ручка, автоматически определяющая вес багажа. Существует также функция отслеживания местоположения чемодана.
8. Neit
Складной чемодан Neit.
Цена ~ 330 $
Когда чемодан Neit пуст, его можно сложить, сделав более тонким для удобства транспортировки. Алюминиевая оболочка, сделанная из поликарбоната и самолетного алюминия, складывается до толщины всего 4,5 см. Также чемодан оснащен зажимом для карабина, чтобы его можно было вешать в шкафу и съемными колесами, вращающимися на 360 градусов.
9. G-RO 22
Чемодан G-RO 22.
Цена ~ 450 $
G-RO - идеальный «компаньон» для людей, которые часто путешествуют, и которые мечтают делать это всего с одной сумкой. Уникальная конструкция G-RO имеет следующие особенности: жесткие рельефные колеса, телескопическая ручка, зарядная станция USB, водонепроницаемое дно, молния, позволяющая увеличить объем и ударопрочные панели.
10. Modobag
Чемодан Modobag.
Цена ~ 1300 $
Это один из самых необычных чемоданов, потому что на нем можно ездить верхом. Одного заряда аккумулятора хватит на то, чтобы проехать 13 километров, чего с лихвой хватит, чтобы поездить по аэропорту. Производитель утверждает, что аккумулятор чемодана можно зарядить до 80% всего за 15 минут.
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