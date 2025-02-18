Любопытные факты о фруктах

Многие из нас употребляют фрукты каждый день, и это неудивительно, ведь они очень полезны и должны состоять в рационе как обязательные. Правда, это вовсе не значит, что нам известно об этих дарах природы всё, а ведь и они могут поведать много интересного о себе.







К тому же, многое стоит знать, как минимум, потому, что это поможет принести ещё большую пользу от их потребления.

1. В мифе про Геракла на самом деле могли упоминаться не яблоки

2. Апельсины от природы имели не оранжевый цвет

3. Далеко не все фрукты полезны в борьбе с лишними килограммами

4. Солнце способно обжечь манго

5. Персик и нектарин имеют одинаковый набор генов

Вашему вниманию самых любопытных фактов о фруктах.Яблоки в мифическом саду Гесперид могли быть совсем не яблоками.Известно, то одним из подвигов античного героя мифов Геракла стало получение трёх золотых яблок из сада Гесперид. Однако существует предположение, что в действительности речь могла идти про другой фрукт — апельсины. В пользу такой версии говорит несколько фактов: во-первых, одним из вероятных мест расположения прототипа сада Гесперид называют Португалию, где как раз выращивались апельсины с древних времён. А во-вторых, в науке вид плода, характерный как раз для цитрусовых называется именно гесперидий, как бы относя нас к тому самому мифу.Апельсины природой задумывались зелёными, но что-то пошло не так.Казалось бы, совершенно логичным является яркая оранжевая расцветка кожицы апельсина, тем более, что они считается результатом гибридизации помело с мандарином. Однако на самом деле природой задумывалось, чтобы их кожура была как раз зелёного цвета. Правда, когда их стали выращивать не только в чисто тропическом климате, содержание хлорофилла в растении снижалось настолько, что оттенок получался оранжевым. Видимо, столь яркий цвет понравился больше, и стал привычным, поэтому его сегодня даже вызывают искусственно, используя при росте апельсина определённую газообразную смесь.Есть такие фрукты, с которыми стоит быть осторожными на диете.При переходе на здоровое питание или желая похудеть, мы активно начинаем употреблять больше фруктов, что в основе своей является верным решением. Однако в случае некоторых из них стоит соблюдать осторожность и не переедать, чтобы не набрать ненароком лишние килограммы. Речь идёт о таких фруктах как бананы, ананасы, виноград и даже арбузы: по информации редакции novate.ru, в них довольно высокое содержание фруктозы, которая во время переваривания вполне может отложиться лишним жиром в самых ненужных местах.Оказывается, не только люди опасаются слишком сильного Солнца.Пожалуй, многие знают, что манго обладает довольно нежной кожурой, однако мы зачастую не представляем, насколько. Оказывается, если во время созревания на неё воздействует слишком много солнечного света, то она может повредиться и приобрести неправильный оттенок. Фактически можно сказать, что манго, как и человек, может «сгореть» на слишком интенсивном Солнце. К примеру, подобная история случилась в Австралии 11 лет назад, когда из-за сильной жары около 25% всего урожая манго было утеряно именно по причине ожогов.С точки зрения биологии эти фрукты, скорее, близнецы.Персики и нектарины традиционно воспринимаются как очень похожие, но всё-таки разные фрукты. А вот в генетическом смысле они, скорее, как близнецы, так как их состав одинаковый. Единственное различие, которое и определяет их дифференциацию по внешнему признаку, является формой одного-единственного гена: у персика он будет доминантный, тогда как в генетическом составе нектаринов оказался рецессивным — именно это и влияет на вид кожицы обоих плодов.