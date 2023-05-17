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10 вещей, которые нужно сделать в Гватемале

Коста-Рика и Никарагуа, кажется, стали основными странами для посещения в Центральной Америке, но в следующий раз, когда Вы захотите на юг, обратите внимание на Гватемалу. Там есть все – от красивых колониальных городов до активных вулканов. И мы подскажем Вам, что стоит сделать, будучи в Гватемале.

10 вещей, которые нужно сделать в Гватемале

Посмотрите на уличных артистов.

Посетите Центральный исторический район, насладитесь живописью и музыкой.

10 вещей, которые нужно сделать в Гватемале

Пройдитесь по магазинам с изделиями местных ремесленников.

На местных рынках можно найти множество товаров по низким ценам. Все, что там продается, сделано руками местных жителей.

10 вещей, которые нужно сделать в Гватемале

Узнайте больше о древней культуре майя.

Вы можете посетить Тикаль – одно из крупнейших городищ майя, столица Мутульского царства. Расположено в провинции Эль-Петен Гватемалы.. Там все еще есть жрецы майя, и, если они разрешат, Вы можете понаблюдать за древними обрядами.

10 вещей, которые нужно сделать в Гватемале

Увидеть вулканы.

Гватемала богата на вулканы. Их там целых 30! Будучи в Гватемале, обязательно посетите хотя бы несколько из них.

10 вещей, которые нужно сделать в Гватемале

Прогуляйтесь по Антигуа и посетите церкви.

В Гватемале много красивых церквей. А в Антигуа также много цветных домиков, которые порадуют Ваш взор.

10 вещей, которые нужно сделать в Гватемале

Поплавайте на лодке по озеру Атитлан.

Насладитесь красотой природы.

10 вещей, которые нужно сделать в Гватемале

Увидеть собственными глазами красоты серии каскадов Семук Чампей на реке Кахабон.

10 вещей, которые нужно сделать в Гватемале

Прогуляйтесь по пляжам.

Побережья Тихого океана в Гватемале красивы, и поражают воображение туристов.

10 вещей, которые нужно сделать в Гватемале

Купите жареные бобы.

Местные закуски очень вкусные, и бобы не исключение.

10 вещей, которые нужно сделать в Гватемале

Выпейте чашечку кофе.

Гватемала известна своим вкусным кофе. Поэтому всем, кто любит и разбирается в этом напитке, обязательно надо выпить чашечку кофе.

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