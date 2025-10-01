Как использовать хвойный опад на участке

И удобряет, и мульчирует, и защищает участок от нашествия вредителей. Всё это про такой прекрасный натуральный материал, как хвойный опад! Он необходим абсолютно на каждом участке. Его пользу сложно переоценить!
Хвойный опад можно набрать в любом лесу\лесополосе. Также пригодятся шишки и перепревшая хвоя, которая прячется под слоем сосновых иголок!
Хвойный опад на участке
Шишки имеют в своем составе смолы, а значит, долго перепревают (около 10 лет). Их можно и нужно использовать как дренаж при посадке деревьев и кустарников. Также шишки и сосновые иголки могут выступать в роли укрывного материала на зиму для цветов и не только (рододендроны, клематисы, розы и другие). Кроме того, они очень красиво смотрятся на клумбах! Также шишки и сосновые иголки защищают растения от мышей, слизней и муравьев.
Весной, когда высаживаете первые росточки, обязательно мульчируйте землю. Хвойный опад будет удерживать тепло и влагу в земле, а также защищать молодые растения от холода и вредителей.
Также хорошей идеей будет сделать настой из хвойного опада для натуральной обработки участка от вредителей. Для этого возьмите около 1,5 кг сосновых иголок, нарежьте садовыми ножницами и залейте в ведро горячей водой. Оставьте на 3 суток, затем процедите и опрыскивайте все растения на участке (особенно ранней весной).
Если приподнять слой сосновых иголок, то под ним вы обнаружите ценнейшее удобрение. Это перепревший хвойный опад! Его можно и нужно смешивать с перепревшим навозом\пометом для улучшения состава и подкармливать растения на участке.
Однако, несмотря на все плюсы, у хвойного опада есть одна особенность. Она заключается в его способности закислять почву. Поэтому необходимо учитывать, какие растения любят подкисленную почву.
Интересно! Нейтрализовать кислотность поможет добавление древесной золы или доломитовой муки.
Не отказывайтесь от такого ценного материала, как хвойный опад! Это и основа для мульчирования, и удобрение, и защита от вредителей.
