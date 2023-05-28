Чтобы ноги не натирались в обуви, особенно летом, в жару, воспользуйтесь одним или несколькими советами ниже! Эти хитрости наверняка помогут вам избежать мозолей и водянок.
Приклейте к задней части внутри обувь кусочек фетра. Это защитит ваши ноги от натирания сзади.
Ещё один вариант, который заодно поглощает пот — это ежедневная прокладка. Одной штучки хватит на одну пару обуви. Разрежьте её пополам и приклейте внутрь обуви на место, которое чаще всего натирается.
Она легко клеится и снимается, крепко держится, не оставляет следов, а также защищает ноги от мозолей.
Если задняя часть обуви слишком твёрдая, то её можно размягчить. Подложите кусочек фетра и через него слегка отбейте заднюю часть молотком.
Наконец, чтобы ноги не натирались во время ходьбы, особенно в жару, натрите кожу твёдым дезодорантом. Ещё очень хорошо работает гигиеническая помада.
И даже обыкновенное мыло! Натрите им участки, которые чаще всего натираются, дайте ноге подсохнуть и обуйтесь. Эти советы гарантированно защитят ваши ноги от мозолей — проверьте сами!
Читать далее →
Секреты, которые спасут ваши ноги от натирания мозолей и водянок
Чтобы ноги не натирались в обуви, особенно летом, в жару, воспользуйтесь одним или несколькими советами ниже! Эти хитрости наверняка помогут вам избежать мозолей и водянок.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии