Секреты, которые спасут ваши ноги от натирания мозолей и водянок

Чтобы ноги не натирались в обуви, особенно летом, в жару, воспользуйтесь одним или несколькими советами ниже! Эти хитрости наверняка помогут вам избежать мозолей и водянок.







Приклейте к задней части внутри обувь кусочек фетра. Это защитит ваши ноги от натирания сзади.







Ещё один вариант, который заодно поглощает пот — это ежедневная прокладка. Одной штучки хватит на одну пару обуви. Разрежьте её пополам и приклейте внутрь обуви на место, которое чаще всего натирается.







Она легко клеится и снимается, крепко держится, не оставляет следов, а также защищает ноги от мозолей.







Если задняя часть обуви слишком твёрдая, то её можно размягчить. Подложите кусочек фетра и через него слегка отбейте заднюю часть молотком.







Наконец, чтобы ноги не натирались во время ходьбы, особенно в жару, натрите кожу твёдым дезодорантом. Ещё очень хорошо работает гигиеническая помада.







И даже обыкновенное мыло! Натрите им участки, которые чаще всего натираются, дайте ноге подсохнуть и обуйтесь. Эти советы гарантированно защитят ваши ноги от мозолей — проверьте сами!





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