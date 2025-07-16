5 лёгких, вкусных и сытных блюд для идеальной фигуры и здоровья

Наваристые супы или любимая жареная картошка - это, конечно, хорошо, но с наступлением лета стоит озаботиться собственной фигурой, и кушать правильные блюда. Кроме того, они не только бывают вкусными, но ещё и мега полезными, добавят в ваш рацион необходимое количество витаминов и минералов.
1. Суп-пюре из шпината
Такой суп станет прекрасным дополнением любого меню, поскольку его можно подавать как холодным, так и горячим. А кубики сыра тофу сделают блюдо более мягким и нежным, придав ему кремовый вкус.
Ингредиенты:
• Шпинат свежий молодой – 1 очень большой пучок;
• Картошка среднего размера – 2-3 шт;
• Лук зелёный – 1 пучок;
• Сыр тофу – для подачи;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Чеснок – 2-3 зубка;
• Масло сливочное – опционально;
• Семена кунжута – для подачи;
• Свежая зелень – для подачи.
Суп-пюре из шпината. \ Фото: i.pinimg.com.
Способ приготовления:
• Шпинат перебрать;
• Вымыть под холодной проточной водой;
• Откинуть на дуршлаг;
• Просушить как следует;
• После произвольно нарезать;
• Лук вымыть;
• Просушить;
• Нарезать;
• Смешать со шпинатом;
• Добавить пропущенный через пресс чеснок;
• Перемешать и обжарить пять-семь минут на небольшом количестве сливочного масла, слегка приправив солью и смесью молотых перцев;
• Картошку вымыть;
• Очистить;
• Нарезать кубиком средней величины;
• Залить водой или овощным бульоном из кубика;
• Накрыть крышкой;
• Поставить на огонь;
• Довести до кипения;
• После убавить огонь;
• Варить пятнадцать-двадцать минут или до тех пор, пока картошка не станет мягкой;
• За пять минут до готовности добавить шпинат с луком;
• Посолить и поперчить по вкусу;
• Перебить блендером до однородной массы;
• Разлить по тарелкам;
• Добавить нарезанный мелким кубиком сыр тофу;
• Посыпать свежей зеленью, семенами кунжута и подать к столу.
2. Яблочно-морковные оладьи с кабачком
Яблочно-морковные оладьи с кабачком. \ Фото: i.pinimg.com.
Яблочно-морковные оладушки с кабачком отлично подойдут не только на перекус, а и в качестве полноценной еды. Блюдо получается сочным, румяным и очень вкусным. Подавайте со сметаной или йогуртом без добавок.
Ингредиенты:
• Кабачки молодые небольшие – 3 шт;
• Яблоки зелёные среднего размера – 2-3 шт;
• Морковка среднего размера – 2 шт;
• Яичные белки – 2 шт;
• Крупа манная – опционально;
• Сахар – по вкусу;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Петрушка свежая – 1 маленький пучок;
• Оливковое масло – для жарки.
Оладьи из яблок и кабачков. \ Фото: i.pinimg.com.
Способ приготовление:
• Морковку вымыть;
• Отварить до готовности;
• После остудить и очистить;
• Натереть на средней тёрке;
• Яблоки вымыть очистить;
• Удалить сердцевину и плодоножку;
• Мякоть натереть на средней тёрке;
• Кабачки вымыть;
• Натереть по тому же принципу, что и яблоки с морковкой;
• Все ингредиенты смешать между собой и откинуть на дуршлаг;
• Оставить на пятнадцать-двадцать минут, чтобы стекла лишняя жидкость;
• Затем слегка отжать;
• Переложить в миску;
• Добавить мелко нарезанную петрушку;
• Ввести взбитые белки, манку, соль и сахар по вкусу;
• Приправить смесью молотых перцев;
• Перемешать всё до однородной массы;
• С помощью ложки сформировать оладьи;
• Обжарить до золотистого цвета со всех сторон на небольшом количестве оливкового масла;
• Выложить на тарелку и подать к столу.
3. Яблочно-капустный салат
Яблочно-капустный салат. \ Фото: sainsburysmagazine.co.uk.
Салат с краснокочанной капустой и мочёными яблоками – то, что нужно для поддержания стройной фигуры. Лёгкое, сытное и очень вкусное блюдо станет прекрасным дополнением к абсолютно любому гарниру.
Ингредиенты:
• Капуста краснокочанная – четвертинка (примерно 200 г);
• Свекла небольшая – 1-3 шт;
• Яблоки мочёные – 2-3 шт;
• Морковка среднего размера – 1 шт;
• Масло оливковое – для заправки;
• Горчица дижонская – для заправки;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Кинза свежая – несколько веточек.
Салат с краснокочанной капустой. \ Фото: jocooks.com.
Способ приготовления:
• Капусту вымыть;
• Просушить;
• Очень мелко и тонко нашинковать;
• Морковку и свеклу вымыть;
• Очистить;
• Натереть на крупной тёрке;
• Выложить в миску;
• Яблоки очистить;
• Удалить плодоножку и сердцевину;
• Мякоть нарезать тонкой соломкой;
• Добавить к остальным ингредиентам;
• Кинзу вымыть;
• Просушить;
• Мелко нарезать;
• Смешать с овощами;
• Горчицу смешать с оливковым маслом;
• Слегка взбить;
• Получившейся смесью заправить салат;
• Посолить и поперчить по вкусу;
• Хорошенько перемешать;
• Дать блюду настояться в прохладном месте примерно полчаса;
• После подать к столу.
4. Азиатский салат
Азиатский свекольный салат. \ Фото: cdn.apartmenttherapy.info.
Кто-кто, а азиатки точно знают толк в различных диетах и блюдах, помогающих поддерживать тело и здоровье в надлежащем виде. Так что берите на заметку рецепт пикантного салата, который не только разнообразит рацион, а и подарит заряд энергии и бодрости.
Ингредиенты:
• Свекла среднего размера – 2 шт;
• Баклажаны небольшие – 1-2 шт;
• Руккола – 1 маленький пучок;
• Кетчуп – опционально;
• Крахмал кукурузный – опционально;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Мёд – по вкусу;
• Хлопья перца чили – опционально;
• Лимонный сок – опционально;
• Свежая зелень – для подачи;
• Оливковое масло – опционально;
• Кедровые орешки – для подачи.
Свекольный салат. \ Фото: paintthekitchenred.com.
Способ приготовления:
• Баклажаны вымыть;
• Нарезать соломкой или кубиком средней толщины;
• Посыпать солью;
• Залить небольшим количеством холодной воды;
• Оставить на полчаса, чтобы ушла горечь;
• После отжать лишнюю жидкость;
• Дополнительно просушить бумажными полотенцами;
• Посолить и поперчить;
• Обвалять в кукурузном крахмале;
• После обжарить во фритюре;
• Свеклу вымыть;
• Отварить до готовности;
• После остудить;
• Очистить;
• Мякоть нарезать небольшим кубиком или соломкой;
• Выложить в салатник;
• Добавить обжаренные баклажаны;
• Рукколу и зелень вымыть;
• Просушить;
• Мелко нарезать;
• Добавить в салат;
• В отдельной ёмкости смешать кетчуп с лимонным соком, оливковым маслом, солью, смесью молотых перцев и хлопьями чили;
• Получившимся соусом заправить салат;
• Перемешать и дать настояться пятнадцать минут;
• Перед подачей посыпать кедровыми орешками.
5. Спринг-роллы
Спринг-роллы. \ Фото: simplyrecipes.com.
В последнее время азиатская кухня становится всё больше и больше популярной, предлагая огромное разнообразие блюд на любой вкус. Но классика остаётся неизменной и спринг-роллы в том числе.
Ингредиенты:
• Бумага рисовая – 10 листов;
• Креветки – 300-400 г;
• Сыр твёрдых сортов – опционально;
• Лимонный сок – опционально;
• Мёд – опционально;
• Чеснок – 3-4 зубка;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.
Спринг-роллы с креветками. \ Фото: images.themodernproper.com.
Способ приготовление:
• Креветки разморозить;
• После отварить в слегка подсоленной воде;
• Откинуть на дуршлаг;
• Остудить;
• Сыр натереть на мелкой тёрке;
• Чеснок очистить;
• Пропустить через пресс или натереть на мелкой тёрке;
• Смешать с сыром;
• Добавить лимонный сок, мёд, соль и смесь молотых перцев по вкусу;
• Всё как следует перемешать;
• В получившемся соусе замариновать отваренные креветки;
• После распределить начинку равномерно по рисовым листам;
• Сформировать плотные рулетики;
• Выложить на тарелку;
• Разрезать на две части и подать к столу.
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