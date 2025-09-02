5 концептов «продуктов будущего», которые активно внедряют в Силиконовой долине

Силиконовую долину совершенно справедливо можно считать местом, где творится будущее. Ведь именно там разрабатывается огромное количество цифровых стартапов, призванные сделать мир лучше. Вот только в реальности прогресс там происходит не только в компьютерных и виртуальных технологиях - продовольственные инновации, оказывается, тоже не обходят стороной.
1. Жевательный кофе
Безопасный вариант для употребления кофе на ходу. /Фото: shedevrykulinarii.com
Нетривиальный кулинарный концепт от компании Nootrobox предполагает новое слово в ассортименте уличных кофеен, сущность которого в том, чтобы люди, которые уж слишком любят употреблять кофе на ходу, то пускай делают это менее угрожающе как для человека, так и для природы. Из продукция, именуемая «Go Cubes» фактически является подсушенным кофе, который был предварительно сварен и разбавлен сахаром и сливками - то есть, речь идёт о сухом варианте формата 3 в 1, но в версии «на один укус». По информации редакции novate.ru в одном кубике жевательного кофе напитка эквивалентно 100 граммам жидкого традиционного варианта. Однако его использование исключает риск испачкать одежду и избавляет то необходимости отыскать урну для пустого стаканчика. Ещё и время экономит.
2. Вегетарианские бургеры
Бургеры без мяса - новый тренд в здоровом питании. /Фото: roscontrol.com
Вегетарианское питание постепенно набирает обороты, особенно в виде более здоровых аналогов традиционного мясного изделия. Так что нет ничего удивительного, что и бургеры без использования мяса, которые делают максимально похожими внешне на обычные, имеют огромную популярность.которые способны даже истекать кровью - правда, в случае вегетарианского бургера используется свекольный сок. К слову, на бургерах стартаперы не останавливаются: например, есть компания Kite Hill, которая активно создаёт внешне молочные продукты, но без какого-либо животного жира.
3. Вендинговые автоматы с обедами
Концепт своего рода переносного фаст-фуда. /Фото: yablyk.com
Кажется, эпоха вендинговых автоматов не закончится никогда, тем более, что сегодня она фактически переживает новый взлёт - в XX столетии с их помощью продавали огромное количество товаров, а потом перевели в основном на снеки и напитки. Однако сегодня некоторые стартапы, видимо, вспомнили, как посредством всего полусотни автоматических пунктов раздачи еды в Нью-Йорке в середине прошлого века удавалось обеспечить полноценными обедами около 350 тысяч человек в день. Это реанимацией занялась компания Eatsa, создавшая несколько таких заведений в нескольких американских городах. Суть их задумки в полном отсутствии обслуживающего персонала - в торговом зале стоят только те самые автоматы, меняющие всего 7 долларов на большую миску еды.
4. Еда из конопли
Каннабис снова вводят в кулинарное ремесло. /Фото: cannadorra.ru
Справедливости ради, стоит уточнить, что история употребления конопли насчитывает много столетий, и только в последние пару веков её немножко из кулинарии вывели. Однако полностью эту индустрию не уничтожили, просто оставив как бы на периферии, тем более что на территории тех же США она представляет собой абсолютно законный вид деятельности с весьма значительным финансовым оборотом - по данным редакции novate.ru, в последние годы он превышает отметку в 5 миллиардов долларов. Так что совершенно логично, что в Силиконовой долине, где постоянный тренд на передовое и при этом необычное, кулинарии частенько предлагают блюда с использованием конопли.
5. Некондиционные овощи и фрукты
Некондиции тоже решили дать второй шанс. /Фото: yablyk.com
В супермаркетах стараются выставлять на продажу только красивые товары. Особенно это касается овощей и фруктов - малейшая неидеальность в виде лишнего пятнышка, несовершенного размера либо формы становятся причиной тому, что продукт сразу приговаривают к концу жизни на свалке. Однако в Силиконовой долине с этим больше не согласны, ведь это просто возмутительное разбазаривание съедобных продуктов и вред для планеты сам по себе. Поэтому там нашлись энтузиасты, которые просто скупают такую некондицию у торговых сетей оптом, а потом продают за вдвое меньшую стоимость. В результате и продукты экономятся, и потребители сытые, и авторы этой задумки получают отличный доход.
