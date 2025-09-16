С нами не соску...
Как подготовить комнатные цветы к холодам

Несмотря на то, что комнатные растения априори всегда находятся в комфортной атмосфере, в отличие от дачных, и им тоже приходится адаптироваться к будущим холодам. Да-да, ваши орхидеи, фиалки и диффенбахии испытывают серьезный стресс в межсезонье. Но страшен им не столько грядущий мороз, сколько критическое сокращение светового дня.





Ситифермер Сергей Ермошин объяснил, как помочь домашним цветам пережить непростой период.

Обрезаем


Лишние, подсохшие листики в преддеверии поздней осени важно аккуратно срезать, чтобы освободить растение от лишнего груза. Если оно пока цветет, лучше подождать, дать отцвести, а уж потом приступать к процедуре. «Осенью цветы лучше не пересаживать. Потому что растение будет уходить в зиму, и фотосинтез без света будет уменьшаться», — поясняет эксперт.

Кормим



Обязательно нужно позаботиться о подкормке. После активного летнего периода растение будет восстанавливаться, набираться сил. Сергей Ермошин рекомендует выбирать специальные комплексные удобрения, в составе которых есть сера, медь, магний и кремний. На упаковке обычно есть подробная инструкция, как и в каких количествах подкормку вносить.


Подсвечиваем



Ввиду дефицита естественного освещения, обеспечиваем цветам искусственное. «В идеале, конечно, на зиму поставить какой-нибудь небольшой светильник рядом с растением. Достаточно будет мини-досветочки и розетки с таймером или управлением через вай-фай», — советует эксперт. Получая достаточное количество света, растения не будут уходить в глубокую спячку и продолжат радовать ростом и цветением и в холодные месяцы.

советы
Комнатные цветы
сергей ермошин
