12 снимков большой дружбы маленького мальчика и гигантских собак

Джулиан с двумя гигантскими собаками породы Ньюфаундленд.
Когда друг настоящий, совсем не важно, что у него четыре лапы и хвост. Достаточно посмотреть на фотографии маленького мальчика и двух гигантских собак, чтобы понять, как им хорошо друг с другом. После таких фото хочется отправиться за щенком.
1. Радостный мальчишка со своими верными друзьями
Джулиан с псами Брюсом и Максом.
2. Дружба, у которой нет границ
Неразлучные друзья.
3. Умилительная дружба
5-летний мальчик и огромные лохматые псы.
4. Дружба с пелёнок
Огромная любовь и взаимопонимание.
5. Дружба навек
Джулиан с двумя домашними ньюфаундлендами у водопада.
6. Весёлые игры во дворе
Игра в мяч с пушистым другом.
7. Огромная любовь между мальчиком и его пушистыми друзьями
Джулиан с двумя домашними ньюфаундлендами.
8. Брюс и Макс
Домашние любимцы под цветущими деревьями.
9. Гигантские красавцы
В ожидании Джулиана.
10. Наблюдение за игрой маленького друга
Преданные друзья в ожидании хозяина.
11. Неразлучная парочка псов
Псы Брюс и Макс.
12. Мальчик с собакой
Фотогеничные Джулиан и гигантский ньюфаундленд Макс.
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