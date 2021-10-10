12-летний гений: мальчик купил родителям дом у озера на заработанные своими картинами деньги

Художнику Кирону Уильямсону всего 12 лет, и он выглядит, как самый обычный мальчик – ему нравится играть в футбол, кататься на велосипеде, проводить время с друзьями, но вот то, что отличает его от сверстников – невероятный талант к рисованию. Газеты называют его «мини-Моне», и на последней своей выставке Кирон продал 40 картин, получив за них 400 000 фунтов стерлингов ($500 400).











На сегодняшний день Кирон Уильямсон (Kieron Williamson) уже миллионер. На приобретение его работ уже целая очередь, а на выставку картин парня приезжают коллекционеры со всего мира. На семейной машине можно увидеть именной номерной знак KW02 ART («Искусство К.У. 02″), а сам Кирон хочет отправиться в Италию, чтобы купить себе несколько коров и писать картины с луга, где животные будут пастись. Мальчика называют гением, и он с этим не спорит.







Гуси. Автор: Kieron Williamson.







Осень. Автор: Kieron Williamson.



В первый раз у Кирона взяли интервью в 2009 году, когда мальчику было всего 7 лет, а его семья жила в маленькой квартирке с видом на заправку в Хольте. Уже в 2011 году на деньги от продажи своих картин Кирон помог своим родителям приобрести дом в сельской местности, с видом на озеро.







Приближение шторма. Автор: Kieron Williamson.

Необычайный талант мальчика сделал его знаменитым, и как это обычно бывает в подобных случаях, у Кирона появились так называемые сталкеры – люди, которые всеми правдами и неправдами добиваются встречи и внимания художника. Даже несмотря на то, что семья живет в отдаленной местности, поклонники приезжают и сюда в жажде прикоснуться к гениальному ребенку и поговорить с ним.Фигура на улице Лондона. Автор: Kieron Williamson.Если посмотреть на картины Кирона, то можно увидеть, что мастерство парня развивается, и техника его картин меняется – и меняется явно к лучшему. Начав рисовать пастелью, сейчас Кирон создает свои работы с помощью масляных красок, и в его работах можно проследить влияние творчества Альфреда Маннингса и Нтюлинской школы искусств. В основном он изображает сцены из сельской жизни Норфолка и Корнуолла, где мальчик вырос. Впервые он начал рисовать в пять лет, просто так, на одном из семейных праздников. И после этого, кажется, Кирон стал смотреть на мир через призму идей для своих новых картин.Амбар на восходе солнца. Автор: Kieron Williamson.Кирон много времени проводит на природе, иногда даже просыпаясь до рассвета и отправляясь встречать появление солнца над горизонтом на поляну или к озеру. Иногда он просит родителей отвезти его на прогулку в лес, где парень по-настоящему радуется каждому необычному событию, будь то пробегающая мимо лиса или промелькнувший вдалеке олень. Прошлым летом Кирон закончил начальную школу, и после долгих раздумий родители решили перевести его на домашнее обучение.На закате. Автор: Kieron Williamson. Конечно , мы думаем о его будущем, и у нас есть определенные сомнения, особенно когда дело касается высшего образования, – говорит мама Кирона. – Но наш мальчик показал себя как очень самодостаточный ребенок, который может может справиться с образованием таким образом.» Мама отмечает, что при таком подходе к обучению у Кирона теперь есть возможность сильнее углубляться в те моменты, которые ему интереснее всего – литература, язык, гуманитарные науки. Обучение на дому не делает из мальчика изгоя или замкнутого человека – он по-прежнему проводит много времени с другими детьми и взрослыми.Лес на рассвете. Автор: Kieron Williamson.«Мы постоянно беспокоимся о том, что о нас говорят люди, – говорит мама Кирона Мишель. – В конце концов, всю нашу семью обеспечивает 12-летний мальчик.» Они стараются на него не давить и предоставить обоим своим детям хорошее и счастливое детство – с компьютерными играми, с достаточным временем для общения со сверстниками, и, конечно, с должным образованием. Родители сказали Кирону, что если он однажды перестанет рисовать, то значит тому и быть. «Мы тогда вернемся к нашей прежней жизни. Эта мысль всегда живет на задворках наших мыслей: если что, то возвращаемся к плану «А».» Папа Кирона занимается продажей предметов искусства, а мама – диетолог. Так что если что – есть все шансы вернуться в обычную жизнь.Скалы. Автор: Kieron Williamson.«Вот такая у нас обычная жизнь, – говорит Мишель. – Может, для других она покажется ненормальной, но для нас это кажется правильным, для нас эта жизнь самая что ни на есть нормальная.»Кирон Уильямсон и его семья.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)