Идеи, которые помогут украсить маленькую квартиру полками

Полки очень удобны, несут за собой практичную функцию и позволяют украсить любой интерьер. В условиях маленькой квартиры приходится выбирать детали, которые не будут занимать слишком много места. Полки, особенно настенные, отлично впишутся в небольшое помещение и будут создать интересный дизайн.



Акцентная стена из полок

Перегородка с полками

Полка, как декор

Угловая полка

Полки, создающие нишу

Полки вокруг двери

Полки возле домашнего офиса

Полка-лестница

Полки над кроватью

Акцентная стена в маленькой квартире позволяет раздвинуть пространство.Чтобы совместить полезное с красивым, советуем сделать акцентную стену из полок. Только делайте их на большом расстоянии, чтобы не забивать стену ненужными вещами.Еще одна практичная и интересная идея – это перегородка с полками. Своеобразный стеллаж будет отделять зоны в маленькой комнате, а также позволит хранить необходимые мелочи под рукой.Если хотите оригинальную декоративную деталь, то стоит выбирать фигурные полки. К примеру, представленная полка в виде дерева будет отлично дополнять дизайн любой комнаты.Чтобы сэкономить пространство и заодно найти место для хранения вещей, можно поставить в любой угол полки. Если нужно расставить много вещей, то делайте полки от потолка до пола.Очень эффектно смотрятся полки, которые обустроены таким способом, что создается впечатление ниши. В нее можно поставить кровать или диван.Полки очень удобны: они занимают немного места и позволяют найти дополнительное пространство для хранения вещей, а еще они украшают квартиру. Полки в скандинавском стилеПопулярный скандинавский стиль отлично подходит для маленьких квартир. Если вы не хотите полностью переделывать квартиру, тогда возьмите на заметку полки в этом стиле.Обычно они выполняют только эстетическую роль.Популярный способ сэкономить пространство в маленькой квартире – это окружить дверь полками. Так они не будут сильно бросаться в глаза, при этом появится множество свободного места для хранения мелочей.Чтобы рабочая зона была удобной, стоит возле нее расположить несколько полок. Они также помогут вам украсить домашний офис оригинальными интерьерными деталями.Уже многие дизайнеры используют обычную лестницу в качестве полок для хранения. Чаще всего такой вариант полок применяют в ванной комнате для полотенец или цветов в горшках.Здесь главное – убедиться, чтобы полки были хорошо прикручены к стене. В остальном вы можете выбирать любые дизайны полок над кроватью.Используйте в интерьере квартиры разнообразные полки. Они позволят организовать дополнительное место для хранения и также будут играть роль