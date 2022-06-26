Как вырастить пекинскую капусту в открытом грунте

Пекинская (китайская) капуста относительно недавно начала набирать популярность среди российских дачников.







Ее любят за мягкий универсальный вкус как в сыром, так и в готовом виде.

В этой статье мы расскажем, как правильно вырастить пекинскую капусту.



Сорта пекинской капусты

Как вырастить рассаду

Когда посадить пекинскую капусту для рассады

Подготовка грунта

Посев семян на рассаду

Уход за рассадой

Посадка рассады в открытый грунт

Схема посадки растений

Посев семенами в грунт

Сроки посадки китайской капусты

Уход за капустой на грядке

Полив

Подкормка

Сбор и хранение урожая

Болезни и вредители

Выбирая пекинскую капусту для выращивания, стоит обратить внимание на характеристики сортов. Капусту выбирают по срокам созревания, устойчивости к непогоде и болезням.Ранние сорта — «Веснянка», «Марфа». Не подходят для длительного хранения, устойчивы к заболеваниям.Средние сроки созревания — «Гранат», «Пекинский экспресс». Устойчивы к непогоде, обладают сильным иммунитетом.Поздние сорта — «Русский размер», «Нозаки». Самые крупные сорта, устойчивые к холодам.Как вырастить пекинскую капусту быстро? Оптимальный способ — через рассаду. В этом случае срок созревания сокращается, и вы получите урожай сочной капусты гораздо быстрее, чем при посеве семян сразу в грунт.Сроки посадки пекинской капусты зависят от региона и проводятся в дважды за сезон:В Средней полосе, центральных регионах, в том числе в Подмосковье, капусту высаживают в середине апреля и в конце июля.В Сибири — в начале мая и в середине июля.На юге России капусту начинают сеют в начале апреля, а также с конца августа до осени.Чтобы освоить технологию выращивания пекинской капусты в открытом грунте, следует начать с подготовки семян на рассаду.Семечки у этого вида капусты маленькие, оболочка у них тонкая, поэтому их не обязательно замачивать перед посадкой. Однако предварительное проращивание поможет отбраковать слабые нежизнеспособные растения. Для этого семена укладывают на мокрую марлю и ставят в теплое темное место на срок до пяти дней. После этого все проклюнувшиеся семена сажают в почву.Для выращивания рассады можно взять магазинную почвосмесь, а можно приготовить грунт самостоятельно.Смешайте дерновую землю с торфом в пропорции 1 к 1, добавьте на каждые десять килограмм почвы по 10 грамм золы и комплексного удобрения.Смешайте две части перегноя и одну часть кокосового субстрата.Одна из особенностей выращивания пекинской капусты в открытом грунте — непереносимость пересадок из-за высокой чувствительности корней. Поэтому опытные огородники даже рассаду рекомендуют сеять в горшочки из торфа, которые потом целиком опускают в землю.После того как первые всходы капусты увидят солнечный свет, переместите горшочки на самый светлый подоконник в доме. Желательно выращивать рассаду на балконе с температурным режимом до +8 градусов. Растения поливают умеренно, теплой отстоянной водой. Сразу после полива аккуратно рыхлят грунт, чтобы улучшить проницаемость влаги.Чтобы выращивание пекинской капусты в открытом грунте проходило успешно, важно вовремя и правильно совершить пересадку рассады. Воспользуйтесь следующей инструкцией:Дождитесь появления 5–6 настоящих листьев на рассаде.Примерно за десять дней до пересадки начните выносить растения на балкон или на улицу, постепенно увеличивая время нахождения на открытом воздухе до суток.Переместите рассаду в горшочках в подготовленные лунки, засыпьте полностью землей и хорошо полейте грядку.То, как сажать пекинскую капусту в открытый грунт на даче, во многом зависит от способа использования урожая:если растение планируется употреблять в качестве салата, то культуру сажают на небольшом расстоянии — примерно 25 см друг от друга;если же вы хотите получить упругие продолговатые кочаны под засолку, то оставляйте между растениями больше места — от 35 до 50 см между растениями.Можно ли сажать пекинскую капусту безрассадным методом и как выращивать в открытом грунте растение в этом случае? Стоит отметить, что это возможно далеко не в каждой климатической зоне. Таким способом посадить культуру можно, только на юге России.Инструкция по посеву растения семенами сразу в грунт:Подготовьте грядку: вскопайте, сделайте лунки, присыпьте их золой и перегноем.В каждую лунку поместите 2–3 семечка капусты.Присыпьте землей, полейте теплой водой и прикройте плотной полиэтиленовой пленкой до появления всходов.Оставьте в каждой лунке самый развитый росток, остальные прищипните под корень.Срок посева семян в открытый грунт напрямую связан с температурой воздуха. Идеальный режим для этого растения — +16…+22 градуса тепла. Поэтому рекомендуется выбирать для посева семян промежуток с конца апреля до начала мая или же с конца июня до середины июля.Посадка и уход за пекинской капустой не так сложны, однако требует обязательного выполнения ряда условий для получения хорошего урожая. Например, только что высаженная в открытый грунт рассада нуждается в укрытии — это нужно, чтобы защитить ее от заморозков и солнечных лучей. Кроме того, грядки, где растет китайская капуста, нужно мульчировать смесью соломы и торфа, таким образом удастся поддерживать необходимый уровень влаги и избавиться от надоедливых сорняков.Технология выращивания и ухода за пекинской капустой подразумевает регулярный полив. Капуста очень любит воду, и если живительная влага к ней не поступает в нужном объеме, это чревато рядом проблем, вплоть до полной потери урожая. Рекомендуется поливать капусту только теплой водой не реже 1 раза в неделю.Обратите внимание: воду обязательно нужно выливать строго под корень растения! Даже случайное попадание влаги на листья приведет к солнечным ожогам. По этой причине лучше всего поливать культуру вечером или утром.Уход за пекинской капустой в открытом грунте также включает в себя необходимость подкормки. Чаще всего используют:раствор птичьего помета или коровяка;крапивный настой;опрыскивание раствором борной кислоты.За весь период вегетации рекомендуется подкармливать капусту 2–3 раза.Кочаны китайской капусты срезают в сухую погоду. Овощи складывают в прохладном помещении с низкой влажностью. При температуре от 0 до +2 градусов капуста может храниться 2–3 месяца. Не забывайте периодически проверять и переворачивать кочаны, убирая усохшие и загнившие верхние листья.Как вырастить пекинскую капусту на огороде здоровой и уберечь ее от вредителей и болезней?Для начала определимся, что от болезней лучше не лечить, а проводить профилактику (закаливать и обеззараживать семена и рассаду), так как лечение далеко не всегда приносит результаты. Чтобы определять болезни на ранних стадиях рекомендуется ознакомиться с фото.черная ножка;кила;серая плесень.жучки и капустные блошки (изгоняются препаратами «Каратэ», «Децис»);различные гусеницы (уничтожаются «Фесталом»);куколки капустной совки. Живут в земле, уничтожаются качественной осенней вспашкой.Внимательно ухаживайте за рассадой и растениями на грядках, не забывайте вовремя подкармливать капусту и используйте наши советы, чтобы получить урожай своей мечты!