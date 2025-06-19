Израильтянину, который 50 лет строил дом в скале, грозит выселение

Израильтянину, который потратил полвека на то, чтобы построить дом на плато и в скале прямо на средиземноморском пляже, граничащим с элитным районом курортного города Герцлия, грозит выселение. 77-летний энтузиаст отказывается сдвинуться с места, ведь этот дом – главное детище реализованное в жизни.
Прямо в элитном районе Герцлии появился свой отшельник в пещерном доме. | Фото: timesofisrael.com.
Пещерный комплекс Ниссима Кахлона с высоты. | Фото: greenprophet.com.
77-летнему Ниссиму Кахлону грозит выселение, поскольку израильские власти, в том числе Земельное управление Израиля и Министерство охраны окружающей среды, признали его дом опасным для целостности береговой линии, непригодным для проживания и построенным незаконно. В распоряжении особо непонятно, о ком власти больше беспокоятся, о человеке, который почти полвека в прямом смысле слова обживал скалистый склон, нависающий над побережьем Средиземного моря или о владельцах элитной недвижимости, настроивших свои роскошные виллы вплотную к довольно опасному берегу.
Ниссим Кахлон потратил почти 50 лет на строительство особенного дома. | Фото: newlinesmag.com.
На данный момент решение приостановлено из-за того, что пожилой человек не сдается и в суде отстраивает свои права, ведь он вложил немало сил и все свое здоровье, чтобы превратить обычный клочок скальной породы в образец биоморфной архитектуры, который постепенно стал туристической достопримечательностью.
Вместо строительного материала мужчина использовал мусор. | Фото: timesofisrael.com.
Авторы Novate.ru хотели бы отметить, что началась творческая эпопея длиною во всю сознательную жизнь в далеком 1973 году, когда Кахлон в хлам, рассорившийся с семьей (по его словам, брак был фиктивным), поселился на пляже неподалеку курортного горда Герцлия. В тот период он жил в палатке, но посматривал на ограждающие побережье скалы думая о том, что было бы не плохо построить пляжный домик на одном из нависающих плато.
Стеклянные бутылки используются и как строительный материал, и как декоративные элементы.
С тех и начались творческие изыскания добровольного отшельника, который изначально вырубил небольшую пещеру в песчанике, а затем начал ее расширять, выводя нетривиальное жилище на новый уровень, причем в прямом смысле, ведь теперь владения Ниссима имеют несколько ярусов и занимают значительный участок прибрежной скалы.
Пещерный комплекс занимает значительную часть склона.
Примечательным является тот факт, что все горные и строительные работы увлеченный израильтянин выполнял самостоятельно, используя примитивный, а порой и самодельный инструмент. При этом в качестве строительного или отделочного материала Ниссим Кахлон использовал лишь вторсырье, найденное на берегу, обочинах, мусорных контейнерах или полигонах (включая Тель-Авив). Он не только не считает позорным выискивать нужные доски, плитку, бутылки, осколки и т. д. на помойках, мужчина уверен, что «нет мусора или отходов непригодных для переработки и вторичного использования – это все является прекрасным материалом».
Морские пейзажи, открывающиеся с окон и открытых террас просто завораживают.
Теперь есть где встречать гостей. | Фото: businessinsider.com.
С девизом – «Все полезно, мусора нет», за многие десятилетия, загоревшемуся идеей строительства особенного дома израильтянину, удалось расширить скромную рукотворную пещеру настолько, что получился довольно впечатляющий пещерный комплекс с множеством комнат, переходов, галерей и наземных построек, которые и образуют удивительный лабиринт. Некоторые части туннелей и лестниц, а также акцентные элементы большинства комнат по праву считаются произведением искусства, пусть и примитивного, но все же, мужчина самостоятельно год за годом украшал свой дом мозаикой, используя осколки стекла, керамических изделий или плитки. На стенах можно (особенно на фасадных) найти замысловатые композиции из ракушек, камней, бутылок, цветного стекла и дерева.
Замысловатая планировка пещерных комнат и переходов.
В ход шли осколки керамики и битая плитка.
Если говорить об оформлении внутреннего пространства, то здесь можно увидеть эффектные арочные проемы и переходы с причудливыми потолками. Некоторые из них оштукатурены и окрашены, другие – сохранили фактурные поверхности. Здесь можно увидеть переполненные различными предметами комнаты, включая книги, постеры, репродукции и даже картины, написанные самим энтузиастом. Хотя имеются и вовсе пустые помещения, куда так и не дошли у мастера руки, ведь еще приходилось расстраивать наружную часть комплекса, которая привлекает биоморфной крышей, витиеватыми ограждениями террас на всех уровнях, включая лестничные пролеты. Стоит отметить, что наружная часть не раз перестраивалась и все по причине неблагоприятной природной или техногенной обстановки.
Творческие изыскания добровольного отшельника.
Первый раз пещерный комплекс значительно пострадал, когда сильный шторм вызвал обвал, а затем после двух взрывов, произошедших на заброшенном военном заводе, который в свое время производил взрывчатку. Первый врыв прогремел в 1992 году, тогда еще погибли два рабочих, а второй – совсем недавно, вот он-то и стал причиной того, что муниципальные власти вспомнили о поправшем законное предписание Ниссиме Кахлоне.
Гостиная и мастерская Ниссима Кахлона.
Как оказалось, первое постановление о прекращении строительства на побережье он получил еще в 1974 году, но благополучно о нем забыл и продолжал расширять свой пещерный дом. Да это и понятно, мало того, что молодому человеку действительно было негде жить, так еще и разгулявшаяся фантазия не давала покоя до тех пор, пока большая часть задуманного скального дома не была построена. Жить было в нем в одно удовольствие, ведь микроклимат внутри пещер всегда стабилен и требуется минимум вложений, чтобы его поддерживать, а виды открываются просто потрясающие.
В пещерной резиденции имеется благоустроенная кухня и санузел.
Плюс ко всему в 1994 году он получил разрешение на подключение к центральным коммуникациям: водопроводу, канализации и электричеству. Также у Ниссима Кахлона имеются разрешительные документы на пользование баллонным газом, так что у пожилого человека есть возможность готовить еду в любое удобное время и без лишних проблем. Это обстоятельство владелец пещерного дома считает своеобразным одобрением своих действий и, что власти приняли его самовольный захват земли и строительство.
Весь декор и предметы мебели сделаны своими руками.
Только это происходило в первой половине 90-х прошлого века, а когда начал активно развиваться элитный район Герцлия, который заканчивается на вершине основного плато (как раз над пещерным домом Ниссима). Такой расклад совсем не устраивает жителей последних домов, обеспокоенные тем, что нарушена целостность скалы, которая может обрушиться в любой момент. Теперь и власти понимают возникшую угрозу и непродуманность решений предшественников, которые одновременно выдали разрешение на строительство вилл и не пресекли практически сквоттерские действия тогда еще молодого мужчины.
Спальня Ниссима Кахлона.
Первыми тревогу забили специалисты Министерства охраны окружающей среды, выдавшее распоряжение о выселении из незаконно построенного пещерного комплекса, который угрожает целостности скалистого плато и береговой линии. В этом требовании сказано, что дом является «значительной угрозой окружающей среде и безопасности». К этому решению присоединился и Муниципалитет, проинформировавший министерство и жителя пещерного дома, что они готовы предоставить альтернативные варианты размещения пожилого человека, если он добровольно и в кратчайшие сроки покинет аварийный объект.
Ниссим Кахлон ежедневно молится в надежде остаться в своем пещерном доме.
Причем аварийным пещерный дом считается не просто так. Недавний взрыв на складе списанных боеприпасов, прогремевший совсем рядом с домом Кахлона, еще больше ослабили скалу, что является опасным как для него, так и для жителей квартала, граничащего с обрывом. Несмотря на это Кахлон не сдается, он признает, что построил дом без каких-либо разрешений, но все же мужчина никак не согласен выселяться. Поскольку он подал в суд на апелляцию, чтобы обжаловать постановление о выселении, выполнение полученного решения приостановлено. А тем временем, семья и друзья начали краудфандинговую кампанию, чтобы собрать достаточно средств на судебные расходы.
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