Израильтянину, который 50 лет строил дом в скале, грозит выселение

Прямо в элитном районе Герцлии появился свой отшельник в пещерном доме. | Фото: timesofisrael.com.

Пещерный комплекс Ниссима Кахлона с высоты. | Фото: greenprophet.com.

Ниссим Кахлон потратил почти 50 лет на строительство особенного дома. | Фото: newlinesmag.com.

Неутомимый энтузиаст делал все своими руками.

Вместо строительного материала мужчина использовал мусор. | Фото: timesofisrael.com.

Стеклянные бутылки используются и как строительный материал, и как декоративные элементы.

Пещерный комплекс занимает значительную часть склона.

Морские пейзажи, открывающиеся с окон и открытых террас просто завораживают.

Теперь есть где встречать гостей. | Фото: businessinsider.com.

Замысловатая планировка пещерных комнат и переходов .

В ход шли осколки керамики и битая плитка.

Творческие изыскания добровольного отшельника.

Гостиная и мастерская Ниссима Кахлона.

В пещерной резиденции имеется благоустроенная кухня и санузел.

Весь декор и предметы мебели сделаны своими руками.

Спальня Ниссима Кахлона.

Ниссим Кахлон ежедневно молится в надежде остаться в своем пещерном доме.