В какой бизнес инвестируют знаменитости, чтобы стать миллионерами

А вы всегда считали, что единственным источником дохода деятелей культуры являются гонорары и премии за участие в рекламе? Мы вас переубедим: актерский и музыкальный талант способны обеспечить безбедную жизнь, однако как только появляется «свободная копеечка», звезды мировой величины спешат заставить и ее работать. И зачастую удачные вложения приносят гораздо больше прибыли, чем профессиональная деятельность. О том, какие «золотые жилы» нашли сегодняшние селебрити, мы и хотим рассказать в этой статье.
Рианна, музыкант
Рианна. Фото источник: kark.com
Певица родом из Барбадоса по имени Робин Фенти известна во всем мире как Рианна. Но не многие знают, что свое состояние, которое по оценкам Forbes на 2022 год оценивается в 1,7 миллиарда долларов, она заработала не на продаже альбомов, гонораров за съемках в кинофильмах и рекламе, а от правильного вложения средств. В 2017 году она основала марку косметики Fenty Beauty. Особое внимание в линейке ее продуктов было уделено разнообразию цветовой гаммы, что, по мнению журнала Time, стало находкой в индустрии. Конечно, полностью производством этих продуктов занимается не сама девушка-музыкант - ей принадлежит лишь половина акций компании.
Вторая часть компании принадлежит французскому «монстру» в выпуске предметов роскоши - транснациональной компании LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton. Также певица имеет долю в Savage x Fenty, которые занимаются производством нижнего белья.
Леонардо Ди Каприо, актер
Лионардо Ди Каприо. Фото источник: pagesix.com
А вот у голливудского актера в его инвестициях четко прослеживается экологическая направленность. Он не просто выступает за сохранение уссурийских тигров и переживает за пожары в Сибири - Ди Каприо является советником фонда климатических технологий. Кстати сказать, размер активов фонда 500 млн.долларов, так что участие актера в нем не случайно. «Волк с Уолл-стрит» по-настоящему увлекся поддержкой экологических инициатив: у него есть акции Polestar ( марка электромобилей из Швеции), Allbirds (компания, производящая обувь из тростника и целлюлозы), Suja Life (бренд, производящий натуральные соки холодного отжима), Rubicon ( предприятие по переработке мусора).
Также актер инвестировал 50 млн.долларов в компанию Diamond Foundry в надежде, что в ближайшем будущем дамы будут украшать себя бриллиантами, искусственно выращенными с помощью плазменных реакторов и энергии Солнца. И как бы дико это не звучало, но актер искренне надеется, что проблему убоя милых коровок может решить еще одна инициатива - искусственное выращивание говядины из клеток животных (компании Mosa Meat и Aleph Farms). Либо как аналог растительное мясо (компания Bryond Meat).
Причем контракты на закупку такого искусственного мяса уже подписаны с McDonald's, вследствии чего стоимость акции этих стартапов поднялась сразу на 9%. Как видите, добрый Леонардо не только защищает наш мир, но еще и богатеет благодаря его насущным проблемам.
Дэвид Бекхэм, футболист
Дэвид Бекхэм. Источник фото: mokokil.com
Как и следовало ожидать, круг интересов английской звезды - это спорт и автомобили. Он руководит инвестиционной группой «Майами Бекхэм Юнайтед» . Среди последних крупных сделок компании - контракт с футбольной лигой MLS и выкуп в сентябре прошлого года долей в клубе «Интер Майами». Также Бекхэм плодотворно работает с киберспортивной организацией Guild Esports. Он владеет ее долей через собственную компанию DB Ventures, а также успешно «торгует лицом»: согласно контракту, футболист передал компании права на использование своего имени и изображения, взамен чего Guild Esports обязуется выплатить футболисту сумму в 20 млн. долларов поэтапно за пять ближайших лет.
Известность в мире также помогает Дэвиду продвигать и стартапы: он не только вложился в стриминговое приложение MyEye, но и стал активным его пользователем. Новость об этом незамедлительно подняла рейтинг, и сервис обзавелся дополнительно аудиторией.
Недавно Бекхэм купил пакет в 10% акций английского автомобильного бренда Lunaz. Компания из Сильверстоуна предлагает покупателям переделанные в электромобили классические модели авто - их находят на аукционах или даже свалках, полностью реставрируют и оснащают новым современным двигателем. В будущем компания планирует производство и коммерческих машин, например, мусоровозов и грузовиков. Так что, как видите, и «на пенсии», имея капитал, можно зарабатывать.
Роджер Федерер, теннисист
Роджер Федерер. Фото источник: bookmaker-ratings.ru
Еще один пример успешного инвестирования - это биография теннисиста Роджера Федерер. Долгие годы он сотрудничал с гигантом спортивной экипировки Nike. Однако в 2018 году швейцарец стал одеваться в продукцию компании Uniqlo, а в качестве обуви выбрал кроссовки начинающей компании On Running. С молодым брендом его связывали не только рекламные контракты - Роджер инвестировал примерно 54 млн.долларов, выкупив 3% акций. Из-за пандемии и травм спортсмен смог представить обувь лишь весной прошлого года на «Ролан Гаррос» и «Уимблдоне», что незамедлительно повлияло на продажи.
И вот результат: компания сообщила, что впервые вышла на чистую прибыль. А что Федерер? Стоимость его акций выросла до 300 млн.долларов. Ну и конечно, как истинный швейцарец, Роджер инвестирует в отечественную банковскую систему - швейцарский банк Credit Suisse.
Леброн Джеймс, баскетболист
Леброн Джеймс. Фото источник:wealthynotes.com
Про этого спортсмена Уоррен Баффет сказал, что тот имеет «денежный ум». И вправду, Джеймс имеет невероятный нюх на удачные вложения. В свое время он согласился рекламировать наушники бренда Beats, приняв в виде оплаты своих услуг 1% акций. Впоследствии компанию выкупил Apple, и Леброну заплатили 26 млн.долларов и передали «яблочные» акции на 4 млн.долларов. Еще одно удачное вложение - это инвестиция в сеть закусочных Blaze Pizza. 1 млн.долларов инвестиций впоследствии, после расширения сети за счет франчайзинга, сейчас оцениваются примерно в 35 млн. долларов. И конечно же не обошел своим вниманием Джеймс и своих коллег.
Вместе с другими спортсменами он стал совладельцем Fenway Sports Group, которой принадлежат футбольный клуб «Ливерпуль» и баскетбольный клуб «Бостон Рэд Сокс». За десять лет его подопечные достигли значительных успехов, чем не только окупили свою стоимость, но и принесли значительный доход. Так что Леброн Джеймс сейчас - миллиардер и один из самых влиятельных спортсменов.
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