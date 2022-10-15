Люди, которым удалось обмануть смерть

Пусть этот пост станет очередным напоминанием о том, что все мы смертны, а наши тела всего лишь тленные мешки с мясом и костями. Конечно, хочется встретиться с Создателем в почтенном возрасте, прожив интересную жизнь и исполнив все мечты, но, увы, порой смерть приходит быстрее, чем хотелось бы.



Двум смертям не бывать, а одной не миновать. Но иногда некоторым счастливчикам все же удается перехитрить старуху с косой. И вот шесть удивительных историй об этом.











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